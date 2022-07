Od zdroje: Pětikoalice. Plán na ovládnutí ČT. Zakleknutí Sněmovny! Ve hře je i Dvořák

reklama

Senát už delší čas projevuje zájem mít podíl na rozhodování o složení mediálních rad. Jde především o Českou televizi. A byli to právě členové horní komory parlamentu, kteří v minulosti měli snahu do složení Rady ČT zasahovat, ač k tomu nemají žádné zákonné pravomoci. Nakonec se jim povedlo prosadit svou a vláda Petra Fialy jim částečné pravomoci hodlá udělit. Jenže se na tom nejspíš její vlastní poslanci moc neshodnou. Projednávání návrhu bylo totiž už dvakrát ve Sněmovně odloženo.

„Myslím, že se jim do toho moc nechce, mohlo by se totiž stát, že se na tom strašlivě rozhádají. Kluby pětikoalice na to nemají jednotný názor, hlavně v ODS jsou lidé, kteří to rozhodně nechtějí. Nakonec se to protlačit pokusí, ale je vidět, že na to nespěchají. Budou si muset nejdřív na sílu zjednat disciplínu. V tuhle chvíli se mluvilo o tom, že teď by tam spoustu poslanců na hlasování museli doslova dotáhnout, jinak by se jim nepovedlo to prohlasovat a pro vládu by to byla PR katastrofa, že se nechala porazit opozicí, která má méně hlasů. Takže se teď asi budou hledat cesty, co s tím,“ popisuje pro naši redakci zdroj blízký vládním poslaneckým klubům.

Přidat další tři lidi do Rady ČT a umožnit Senátu, aby volil třetinu z budoucích 18 radních, je podle tohoto zdroje účelové. „Nikdo moc neví, v čem by to mělo zlepšit fungování Rady ČT. Spíš je to vnímáno jako pokus o převzetí kontroly nad Českou televizí, dokud má ještě pětikoalice v Senátu pohodlnou většinu. Kromě toho to naprosto mění roli Senátu, tak jak byl ustaven, tedy pojistka. Přijetí této novely by ze Senátu udělalo de facto konkurenta Sněmovně, což vyrovnané roli zákonodárné moci zrovna nepřispěje. To spíš na okraj. Ve vztahu k předkládané změně jde hlavně o to, že omezení pro občanské spolky a neziskovky, které budou moci navrhovat své kandidáty do mediálních rad, tím výrazně oseká princip občanské kontroly. Bylo by čistější, kdyby své kandidáty vybíraly rovnou politické strany ve Sněmovně a z nich by se pak volilo. Jak jsem říkal, zůstává otázkou, jestli se podaří přesvědčit rebelující poslance pětikoalice, kterým se tohle celé velmi nelíbí,“ zamýšlí se zdroj ze Sněmovny.

Nedávno se podle našich zjištění téma řešilo na zasedání senátní Komise pro sdělovací prostředky. „Tohle jednání přerušili, myslím, že do 3. srpna. Petr Dvořák se svými lidmi tam lobbovali za to, aby se ještě návrh změnil a aby se protlačilo do něj navýšení koncesionářských poplatků, jinak prý hrozí další škrty. Prý se pokusí kleknout na Sněmovnu, aby se to celé stihlo ještě do voleb. Začíná být cítit pořádný strach v Senátu, že by mohli po volbách ztratit většinu a pak by to už neprošlo. Značné množství senátorů kalkuluje s tím, že pokud se jim to takto povede prosadit, bude na ně ČT hodná, což by tak klidně mohlo být,” popisuje pro PL zdroj dobře obeznámený s vyjednáváním okolo změn zákonů o veřejnoprávních médiích.

Fotogalerie: - Podzimní schéma ČT

„Ve Sněmovně ale přílepek o navýšení koncesionářských poplatků narazí, tam k tomu není většina nakloněna, takže ze strany senátorů jde o docela ostrou hru, uhodit na poslance, že se to musí schválit v této podobě. Dvořák se v Senátu vyjadřoval jasně, že mají málo peněz. Tlak bude vysoký. Zároveň je ale potřeba dodat, že představa, že se v ČT peníze jen tak rozhazují, není úplně přesná. Technologie a údržba starých budov stojí hodně peněz. Zajímavé ale je, jak k tomu přistupuje speciální vládní pověřenec pro média Michal Klíma. Ten jim všem prý v podstatě řekl, ať si to celé mezi sebou vyřeší poslanci a senátoři pozměňovacími návrhy, přitom by snad měl vše kolem toho koordinovat. Pokud jde o to navýšení počtu členů Rady ČT, to je docela bizarní. Televize nemá peníze, a oni jim nacpou další tři lidi, které budou platit. Je to sice drobnost v porovnání s celým rozpočtem, ale i tak jako symbolika to je dost zvláštní,“ podotýká zdroj naší redakce.

