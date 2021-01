Omalovánky s Mikešem vláda zakázala, ty se zvířátky ne. A boty, to je teprv příběh. Jen koukáme, co slyšíme

Omalovánky s Mikešem jsou prý zakázané, ty se zvířátky ale ne. Pohlednici vám neprodají, ale sázkový los ano. A co teprve téma tkaniček do bot, to jsou historky! Některé jsou tak absurdní, že jim mnozí ani nevěří. „Kocourkov. Absurdistán. Banánistán,“ zaznívá od lidí z Mostu. Pro některé odpovědi jsme za vás nažhavili i zákaznické linky. Případy, kde si lidé připadají „jako debil“, se ukázaly jako skutečné. A děti s větší nohou pořád nemají zimní boty; kvůli tkaničkám musí zákazníci třeba telefonovat prodavačce, vedle níž právě stojí…

Mapovali jsme zkušenosti zákazníků konkrétně v Mostě.

„No já šla do tabáku koupit los a přišel tam starší pán, že by chtěl pohled – a bohužel mu ho prodat nemůžou. Tak mně los prodali, a jemu pohled ne. Absolutně debilita,“ svěřila se veřejně Renata Bulová Strnadová.

Jakub Jakubů převyprávěl, jak šel kupovat do Albertu omalovánky pro dceru: „Regál nebyl ohraničen, tak jsem vzal jedny s kocourem Mikešem a jedny se zvířátky v ZOO. Bohužel, u pokladny mi bylo nahlášeno, že kocoura Mikeše mi prodat nemohou. A když jsem řekl, že jsou to omalovánky jako omalovánky, tak prostě, že to není možné, že u tohoto produktu je zákaz prodeje – tak jsem na ni koukal jako na blázna. Vím, že prodavačka za to nemůže, ale připadal jsem si jako debil, a myslím, že lidi kolem mě také, když to slyšeli.“

Redakce si informaci ověřovala, aby mimo jiné bylo jasné, jak i mezi tak obyčejným zbožím rozeznat, co lze a nelze vhodit do košíku. Dle pracovnice zákaznické linky Albert zřejmě pokladní systém Mikeše „nepustil“, protože je zařazen do jiného sortimentu než ostatní omalovánky. „Je možné, že omalovánka s Mikešem je braná jako pracovní list, jsou tam třeba nějaké spojovačky, a tím je řazena v sortimentu Knihy, který je nyní neprodejný. Klasické omalovánky se prodávat mohou, protože spadají pod povolené Papírnictví,“ uvedla operátorka zákaznické linky s tím, že informaci slyší poprvé, a neumí tak ani sdělit, proč toto zboží tedy není viditelně přepáskované. „My jsme si to nevymysleli,“ povzdechla si v závěru telefonátu.

Do papírnictví nebo knihkupectví?

Zima 2021: Plavky ano, sáně ne?

Mnohem snáz než zimní zboží si očividně v těchto dnech koupíte plavky, jak vypovídá příběh Martina Brady z Chomutova: „Volal jsem minulý týden do Globusu. Je zima, kupodivu napadl sníh. Dobrý den, koupím u vás boby na sáňkování? Bohužel, máme jich spoustu, ale prodávat je nesmíme... Ale plavky vám prodáme, kdybyste se chtěl koupat na rybníku... Tak jsme šli koupit pytle do koše... jako taky to šlo..., ale na otázku mojí dcerky, proč nám jako neprodali ty boby, když je mají?.... Na to nemám.“

Další perla je od Jana Nedvidka: „Ju, už se mi taky stalo, že mi nemohli prodat Bio-Enzim do ZAHRADNÍHO jezírka, s vysvětlením, že mohou prodávat pouze potřeby pro zahrady.“ Jeden ze čtenářů tuto zkušenost ověnčil reakcí: „Tak toto je TOP.“

S prodavačkou za závěsem…

Zcela samostatnou kapitolou ve výčtu nákupních kuriozit v současnosti je obuv a tkaničky. Sociálními sítěmi se šíří toto vyprávění:

Dnes v obchodě s obuví:

Já: „Dobrý den, prodáváte prosím vás tkaničky na šest dírek?“

Prodavačka: „Prodáváme, ale nemůžeme vám je prodat. Smíme prodávat jenom dětské zboží. Ale můžete si je objednat po telefonu.“ Dává mi papírek s telefonním číslem. „Zavoláte si, objednáte si je a my vám je tady vydáme.“

Nějak to nechápu: „A kam se jako dovolám, když zavolám na to číslo?“

„No sem! Do obchodu.“

Připadám si trochu jako ve snu, realita má rozostřené obrysy. „Aha…“ Váhavě šátrám po telefonu a vytáčím číslo na papírku. Prodavačka odchází za závěs.

Já: „Haló? Dobrý den.“

Za závěsem: „Dobrý den!“

Já: „To jsem já. Chtěla bych si objednat ty tkaničky.“

Za závěsem: „Dobře, můžete si je vyzvednout na pokladně.“

Prodavačka zpět u pokladny, markuje mi tkaničky. „Máte nějaké další přání?“

„A to bych si to zase musela objednat po telefonu?“

„No jestli to není dětské zboží, tak….“

….

Ty tkaničky jsem si koupila radši dvoje – často se mi trhaj a kdo ví, co se bude dít, až je budu shánět příště.

Někteří lidé to považují za výmysl. Dokud se nenajde někdo místní, kdo má podobnou zkušenost. „Nevím, jestli se smát, plakat nebo řvát vzteky... S dovolením posílám dál, protože to je pravda: I já jsem nedávno takhle ode dveří telefonoval na pokladnu a koukal, kdo ten telefon zvedne a připadal si jako vůl, co z nás tady dělají...“ zareagoval Jiří Najdenov.

„Já to zažila,“ přihlásila se i Mostečanka Stanislava Ptáková. Nemusela sice na místě do obchodu telefonovat, protože daný prodavač byl ochotný s ní provést internetovou objednávku přímo u kasy. „Mám stejnou zkušenost. Prodavač se mnou učinil objednávku ‚ilegálního‘ zboží a hned mi ho i prodal...“ potvrzuje zcela jasně.

Ve veřejné skupině Most se našel jeden z prodavačů, který byl ochotný informaci vysvětlit. „Není to fór. Pracuji v Kauflandu a kolegyně fakt musely stáhnout z prodeje tkaničky do bot. Můžete si koupit tkaničky – ale ty, co jsou k botám, které si kupujete. To samé máte s elektrem a spol. Objednejte si to, a přijďte si pro to,“ shrnul skutečně platnou praktiku.

Totéž se prý stalo i Mostečance Janě Marešové: „Byla jsem u Bati. Prodavačka mě upozornila, že na boty nemohu ani sahat. Jen se dívat, a pokud něco budu chtít, tak si to musím objednat.“ Samozřejmě „na dálku“, tedy telefonicky nebo přes webové stránky.

Co se týče dětské obuvi, tak většina prodejců má v nabídce dětských zimních bot maximální velikost 38. Jenže řada teenagerů na druhém stupni základní školy už dávno nenakupuje v dětském oddělení, ani u děvčat není výjimkou velikost 39.

Jak dalece se nechá zákazník zotročit?

Poté, co podobných historek přibývá, množí se i pestrost povzdechů nad realitou: „Pane bože, kam jsme se to dopracovali. Kocourkov. Absurdistán. Banánistán. Demence à la guláš – vítejte v ČR. „Čechy prostě nikdo nezničí…“

Ve stylu „zachovejme paniku“ reagoval na mostecké nářky a pochybovačnost například Martin Weber: „Milí spoluobčané, už vám došlo, že to je zkouška, jak dalece se lidstvo dá zotročit? Vůbec bych se nedivil, kdyby v obchodě ženy směly skákat po pravé noze a muži po levé,“ říká s nadsázkou a pokračuje:

„Jdu v Kauflandu okolo zboží, které je přepáskováno, že se nesmí prodávat. Hned vedle beru v pohodě chleba. Že by v žárovkách byl covid, a chleba se bojí? Už se konečně proberme a začněme s tím něco dělat, jinak budeme chodit s řetězem a koulí na noze!“ Připojuje se k názorům, že tohle nemá s virem nic společného, jen lidi zotročit. „To je pokračování fašismu. Už chybí jen lidi v noci, kdy je zákaz vycházení, jako za války na místě střílet. Ať mi plukovník Prymula se svými tituly vysvětlí, proč to někdo nařídil a z jakého důvodu, pak nebudu proti těmto donebevolajícím nesmyslům rebelovat,“ uzavírá.

