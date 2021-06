Otřesné svědectví ze špitálu: „Feťáka přivezou, my ho myjeme, léčíme, krmíme. Agrese, výkaly, zvratky, zaschlé sperma. A Piráti potom…“

reklama

Můžeme však podrobně popsat, jak to vypadá, když se z mladého a ambiciózního lékaře stane v podstatě oběť systému. Namísto léčby o psychicky nemocné se totiž poslední měsíce mnohem častěji stará o pacienty v takzvaně psychotickém stavu. Ano, jde o narkomany.

„Mě by jen zajímalo, co přesně dělá protidrogová policie, jelikož počty lidí, které nám vozí, rostou. Dříve šlo například o třetinu narkomanů, kteří potřebovali akutní psychiatrickou pomoc, zbylé dvě třetiny tvořily skupiny lidí s psychickým onemocněním. Teď se poměr obrátil. Jestli je někdo, kdo dominuje, je to obvykle zdrogovaný muž. Agresivní," popisuje bez jakýchkoli emocí.

Není divu.

Po letech praxe strávené v bílém plášti podle všeho opadla naděje, že se něco zlepší. Situace prý nabírá na obrátkách také proto, jak lehce jsou drogy sehnatelné. Stačí se projít po Václavském náměstí, po širším centru. Na každém rohu prý lze sehnat drogu, není to žádný problém. „Protidrogová policie, národní plán boje proti drogám, nic takového nevidím. Vidím Piráty v čele průvodu za marihuanu, ti mladíci nechápou, kolik lidí třeba v Bohnicích končí právě se závislostí na této látce. Nechápou, v jakém jsou stavu, dělá se mi z toho mdlo," podotýká na konto party okolo Ivana Bartoše.

„Legislativní situace týkající se konopí je nadále neudržitelná nejen u nás, ale i ve světě. Profitující černý trh vede k podpoře organizovaných zločineckých skupin a k lidskému utrpení, které nám nesmí být lhostejné. Desítky let prohibice a represí nepřinesly kýžené ovoce a jediným správným a celospolečensky prospěšným řešením se ukazuje být povolení pěstování, přechovávání a užívání konopí pro vlastní potřebu a následně i vznik regulovaného trhu,” uvedl v září 2020 účastník debaty a také kandidát Pirátů na senátora, Robert Veverka.

Proč redakce otvírá velmi okrajové a společností přehlížené téma? Přiměla nás k tomu smrt shora uvedeného narkomana. Po zákroku policie v Teplicích zemřel v sobotu. Vzhledem k tomu, že policisté proti němu použili stejný chvat jako proti Američanovi Georgi Floydovi, který zemřel v květnu minulého roku, a jednalo se podle všeho o muže romského etnika pod vlivem drog, se český internet začal dohadovat, zda má Česko svého George Floyda a zda policie postupovala při zásahu správně.

Za její práci se ovšem postavil ministr vnitra Jan Hamáček. Policisté, kteří zákrok provedli, mají jeho plnou podporu. „Pokud někdo pod vlivem návykových látek porušuje zákon, musí počítat s tím, že policie zasáhne. Hlavně díky práci policistů a policistek jsme v první desítce nejbezpečnějších zemí světa,“ vyjádřil se na twitteru.

Agrese narkomanů nejen před zraky policistů ale není nic nového. Vraťme slovo muži v bílém.

Redakci taktéž zajímalo, jak podobný pacient vypadá. Je pochopitelné, že běžní obyvatelé vidí opilce nebo takzvaně sjetého člověka zběžně. Přehlídnou ho, vyhnou se mu.

Co se vizáže týká, tak prý jde o stav, který často nemá s lidskou stránkou co dělat. „Výkaly, zaschlé sperma, moč, špína, představte si, že žijete třeba v kanálu, což není žádné obrazné přirovnání, chodíte ven krást, abyste měli na drogu. Nezajímá vás nic jiného, než právě ta droga. Na vzhled jsem si zvykl, stejně jako na nedůstojnost, ale ne na to množství a často velice mladé lidi, je to až k pláči,“ konstatuje dále pro ParlamentníListy.cz.

Doplňme, že všem takovýmto pacientům je zabezpečena první pomoc, stejně jako ošacení nebo strava. „Nepředstavujte si hotel, ale představte si péči, nevím, co víc k tomu říct, to se musí zažít a být v tom několik týdnů, pro normální lidi je to nepředstavitelné,“ uzavírá lékař.

My jsme se obrátili na více jak desítku nemocnic po celé České republice, kdy nás zajímalo, pokud je taková osoba převezena do nemocnice, kdo za ni platí péči a jak taková péče probíhá. Zda mají například nějaké speciální oddělení a zda jsou příjmy osob pod vlivem omamných látek na denním pořádku.

„Pokud jde o osobu, která neplatí zdravotní pojištění, pak kontaktujeme příslušné úřady a orgány, pokud ani v takovém případě není možnost platby ošetření, pak to jde na účet nemocnice. Personál je speciálně proškolený, pokud takový pacient potřebuje hospitalizaci, pak je na příslušném oddělení, které se na danou problematiku specializuje. Takoví pacienti jsou výjimkou,“ uvedla pro naši redakci tisková mluvčí FN Brno Veronika Plachá.

„Péči hradí zdravotní pojišťovna. Standardně jsou tito pacienti ošetřeni na Urgentním příjmu, kde se určí, jestli se jedná o užití omamných látek anebo zdravotní problematiku (např. onemocnění mozku, psychiatrická diagnóza apod.). Pacienty v takovýchto stavech vyšetřujeme denně,“ dodala Ludmila Šimáčková z pražské FN Motol.

Národní koordinátorka pro protidrogovou politiku a ředitelka Odboru protidrogové politiky je Jarmila Vedralová, vedoucí oddělení koordinace a financování protidrogové politiky Kateřina Horáčková. Vedoucím Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti je Viktor Mravčík. Celá zmíněná agenda spadá pod Radu vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Problém nastává ve chvíli, kdy se zajímáte o konkrétní výsledky a průběžný stav věcí. Kromě obecných tezí na vládním webu nenajdete prakticky jediné aktuální prohlášení, čísla, statistiky či vizi.

