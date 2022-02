Papež asi nečte Respekt. Duka pryč? Mocné kruhy kazí radost kavárně

Nedávná zpráva o stažení apoštolského nuncia Charlese Balva z Prahy a jeho jmenování na jinou diplomatickou misi rozvířila vlnu spekulací, jak je to s výběrem nástupce kardinála Dominika Duky na postu pražského arcibiskupa. ParlamentníListy.cz se delší dobu věnovaly sběru informací z vysokých církevních kruhů a nyní nabízíme možné chybějící dílky do celé široké mozaiky. Zjistili jsme, že někteří mediálně favorizovaní kandidáti měli být odmítnuti přímo papežem.

Katoličtí biskupové jsou povinni dle církevního práva při dovršení 75 let věku automaticky požádat papeže, aby jim umožnil dobrovolně odejít z funkce. Laicky řečeno – nabízejí svou rezignaci. Málokdy se ale stává, že je přijata okamžitě. Zpravidla takového církevního představitele papež požádá, aby svůj úřad ještě nějakou dobu zastával do doby, než bude nalezen jeho vhodný nástupce.

Nejinak tomu bylo i v případě hlavy českých katolíků, arcibiskupa pražského a primase českého Dominika Duky. Kardinál zastává úřad pražského arcibiskupa od roku 2010 a tzv. kanonického věku 75 let dovršil před téměř čtyřmi lety a dle pravidel odeslal do Vatikánu rezignační dopis. Papež František ho v odpovědi požádal, aby v úřadě setrval.

Dominik Duka byl v posledních letech terčem kritiky liberálně orientovaných skupin věřících a aktivistů, kteří dokonce před lety papeže vyzývali, aby s Dukovou výměnou na nic nečekal. Podobně i mnozí komentátoři či mediálně oblíbený kněz Tomáš Halík předpovídali, že se Dukovi odchod do důchodu blíží. Čas ukázal, že tyto často opakované předpovědi byly vždy mylné.

„Kardinál se pro své konzervativní a národně orientované postoje znelíbil těm nejliberálnějším kruhům, které si přály jeho rychlý konec a v rámci svých možností lobbovaly a tlačily na Svatý stolec, aby se nástupcem Dominika Duky na svatovojtěšském stolci stal představitel liberálního křídla. Tato naléhání zůstala nevyslyšena a potvrdilo se, že Vatikán si do svých záležitostí nenechá nikým zasahovat. Ani médii, ani politiky, ani aktivisty či lobbisty. Vatikán se chová suverénně a žádným mediálním tlakům nepodléhá. Různé dohady a spekulativní tvrzení o tom, že Duka co nevidět končí, se objevují prakticky celé čtyři roky a s realitou nemají nic společného,“ sdělil redakci PL důvěryhodný zdroj, který je důkladně obeznámen s církevními kuloáry.

Potvrzuje to i fakt, že podle informací PL papežský nuncius, který byl výběrem nového pražského arcibiskupa pověřen, začal s celým procesem výběru tří možných kandidátů teprve na počátku minulého roku, tedy skoro tři roky po odeslání Dukova rezignačního dopisu. Ukazuje to i na to, že různé „zaručené“ zprávy od údajných insiderů, že výměna proběhne nejprve loni v květnu, poté na podzim, na Vánoce a naposled nyní na Hromnice, tedy na křesťanský svátek Uvedení Páně do chrámu, který připadá na 2. února, neměly se skutečností nic společného. Byla to prý spíš přání ze strany těch, kteří tyto dezinformace šířili.

Jak se ParlamentníListy.cz dozvěděly od významného církevního představitele, pokud prý v něčem panuje jasno, nejde o to, kdo se novým pražským arcibiskupem stane, ale spíše naopak, kdo jím s největší pravděpodobností nebude. „Upřímně řečeno, pokud jde proces výběru nového arcibiskupa, stoprocentní jistota tu existuje pouze v jedné věci. Nikdo, až na pár vatikánských úředníků, nemá nejmenší tušení, kdo se nakonec skutečně nástupcem Dominika Duky stane. Můžeme na základě částečných informací, které do našich českých církevních kruhů pronikly, jen říci, že končící apoštolský nuncius Charles Balvo svůj úkol výběru tří vhodných kandidátů splnil a jména odeslal do Vatikánu. Jenže dva z navržených odmítli a třetí byl nepřijatelný pro papeže,“ říká nám významný církevní činitel.

„Nuncius navrhl jména tří favoritů, která se nakonec objevila i v médiích. Šlo o královéhradeckého biskupa Jana Vokála, břevnovského arciopata Prokopa Siostrzonka a plzeňského biskupa Tomáše Holuba. Jenže podle toho co víme, ani jeden z nich se Dukovým nástupcem nestane. Vokál prý řekl, že se na zodpovědný úřad pražského arcibiskupa necítí a Siostrzonek měl odmítnout ze zdravotních důvodů. Naopak Holub o úřad mimořádně stál, jenže toho měl odmítnout papež. Plzeňský biskup se svými ambicemi v podstatě netajil, o post arcibiskupa pražského enormně stál, a to až tolik, že informace o jeho přebujelých ambicích pronikly za vatikánské hradby,“ popisuje náš církevní zdroj.

Veřejně prý mohl být biskup Holub považován za favorita, protože se těší podpoře některých známých a hojně citovaných médií. „Jenže to je pouze jakási falešná fasáda. Svatý stolec se opravdu nerozhoduje podle toho, co napíšou v Hospodářských novinách a Respektu, ani podle toho, že byl před lety Tomáš Holub hlavní tváří církevních restitucí. V posledním případě to bylo spíše k jeho škodě, neboť příslušné kruhy si dobře pamatují, jak prosazoval investování části finančních náhrad do podílových fondů spřízněných bankovních skupin. O jeho dalších vlivných kontaktech, které mu měly pomoci k úřadu plzeňského arcibiskupa na úkor jiného, a zdůrazním preferovaného, kandidáta, se také dost ví,“ popisuje dále vlivný zdroj redakce.

„Přestože kariéra biskupa Holuba se navenek může jevit velkolepě, v církvi je jeho vystupování vnímáno spíše opačně. Nelibě prý jeho jednání vnímal i sám papež František. Na listopadovém setkání s českými a moravskými biskupy se měl údajně nechat slyšet, že úřad pražského arcibiskupa není určen pro kariéristy. Tato ostrá slova mířila především k biskupu Holubovi. Odmítl ho přímo a mluví se o tom, že ho nepovažuje za člověka, který by splňoval morální a pastorační kritéria, jaká by od budoucího českého primase očekával. Jsou tam prý také podezření ohledně jeho ne úplně uctivého chování k podřízeným. Všechno toto jsou záležitosti, které si nuncius i Svatý otec důkladně prověřují, proto bývá proces hledání nového pastýře tak zdlouhavý. Odmítnutím ze strany papeže Františka tak ambicióznímu plzeňskému biskupovi podle všeho definitivně zhasla naděje, že by se nyní mohl stát nástupcem Dominika Duky v úřadě,“ konstatuje církevní činitel.

Apoštolský nuncius se prý po neúspěchu s výběrem první trojice kandidátů nechal slyšet, že bude potřeba hledat i mezi knězi. „Konkrétní jméno ale ještě nepadlo. Pokud by byl nástupce vybrán a odsouhlasen, tak by jeho jméno oznámil apoštolský nuncius ještě před svým stažením z Prahy. Je tedy nejvýš pravděpodobné, že proces výběru tří nových kandidátů od počátku zahájí nový papežský nuncius, který nahradí Charlese Balva a kardinál Duka, v jehož případě podle všech signálů Vatikán kalkuluje s dobrou dušení i fyzickou kondicí a jeho mise může klidně i rok ještě trvat. Evidentně s jeho nástupcem Vatikán nijak nepospíchá, jakkoli by si to někteří v České republice přáli,“ uzavírá popis situace na základě důvěrných informací významný církevní zdroj naší redakce.

