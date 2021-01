Pirátský politik, jednatel firmy. Půjčíte si 100 tisíc, vrátíte 185 tisíc. Po jeho boku Ukrajinec, lidi z Kypru a desítky milionů zisku

reklama

Anketa Přímo na covid v Česku zemřela zhruba 1/3 lidí, kteří jsou uváděni jako oběti, uvedl ministr Blatný. Měl to říkat? Ano 93% Ne 7% hlasovalo: 3541 lidí

Jako první na spojení pirátského zastupitele a firmy s půjčkami upozornilo na Facebooku Hnutí pro Prahu 11. To ve statusu uvedlo, že „Piráti silně brojí proti exekucím a dluhovým pastem, jejichž jedním ze zdrojů jsou půjčky s vysokými úroky. Přitom nově zvolený zastupitel Prahy 11 Milan Minařík je přímo jednatelem firmy, která takové půjčky poskytuje." Ve zbytku příspěvku hnutí popsalo detaily možné půjčky a závěrem dodalo: „Připadá Vám takový úvěr výhodný? A jak jste jako občané spokojeni s tím, že vaše zájmy zastupuje zastupitel podnikající s dluhy, který navíc na Praze 11 nebydlí?"

Zmíněná slova nenechala pirátskou buňku Prahy 11 chladnou. Není divu. Místním starostou, který bez jakýchkoli problémů působí po boku Piráty kritizovaného hnutí ANO, je jejich zástupce Jiří Dohnal.

„ Zastupitelský klub Pirátů Prahy 11 to považuje za další pokus o manipulaci mínění občanů z dílny autorů a nabízí tu uvedení informací na pravou míru. Milan Minařík je jednatelem společnosti Credit Kasa s.r.o. Tato firma poskytuje úvěry výhradně podnikatelským subjektům s platným živnostenským oprávněním. Náš zastupitel není majitelem ani podílníkem, tudíž slova “Minařík podniká” v nadpisu a “zastupitel podnikající” v textu příspěvku jsou nepravdivá," bránila pirátská organizace svého člena.

Psali jsme: „Tohle je jenom rozcvička, Michálku!“ To nejhorší se prý na poslance Pirátů teprve chystá. Sáhnou mu na to, po čem má nejvíc bažit

ParlamentníListy.cz proto zjišťovaly, jak přesně zmíněná firma působí. A jak se ukázalo, rozhodně se nejedná o nesystematickou nebo jakkoli nahodilou činnost. Ba naopak.

Jediným jednatelem firmy CreditKasa je zmíněný Milan Minařík. Ten společnost zastupuje zcela samostatně. Rovněž podepisuje jménem společnosti tak, že připojí k obchodnímu názvu svůj podpis a údaj o své funkci. Eseróčko má rovněž jednočlennou dozorčí radu. Tu jako předseda zastupuje Ukrajinec Vadym Karmalita z města Khmelnytskyi na západě státu. Jde o jeho jedinou účast v rámci právnických subjektů na území České republiky. Společníkem v CreditKasa je firma LAVAROL FINANCE LIMITED sídlící v kyperské Nicosii. A zde se musíme zastavit.

Jakkoli je složité získat z prostředí Kypru jakékoli bližší informace o tamních společnostech, naší redakci se to díky Mezinárodnímu konsorciu investigativních novinářů částečně podařilo.

Půjčka přehledně, zdroj: creditkasa.com

Lavarol Finance Limited byla založena v roce 2015 a jako hlavní cíl podnikání uvádí investice do technologického odvětví. O půjčkách, k nimž se teprve dostaneme, ani slovo. Na oficiálních stránkách není ani možné dohledat jakékoli konkrétní jméno. Nám se ovšem podařilo zjistit, že daná firma má dva ředitele: jedním je Pampina Bootsi, druhým Androyla Charilaoy. Zmíněný Pampina Bootsi nás díky americkému registrátoru offshorových firem dovedl k dalším dvěma společnostem, v nichž působí. První se jmenuje Anvill Management, Ltd., druhá Barlow Investing Ltd. Jeho pozice je vždy shodná, je v nich od roku 2007 a 2008 ředitelem.

Barlow Investing Ltd. i Anvill Management, Ltd. podle odhalení amerických investigativců sídlí na Britských Panenských ostrovech. Důvody jsou nasnadě, jde o daňový ráj. Příjmy tohoto souostroví jsou spojeny zejména s offshorovými společnostmi využívajícími tamní finanční výhody. Ředitelem Anvill Management je John Martin Parker a akcionářem pak firmy LEDRA NOMINEES LIMITED. Další offshore, znovu usídlený na Kypru. Jeho akcionářskou strukturu pro změnu tvoří firma Med Directors Limited, která nás zavedla k dalšímu akcionáři, jímž je blíže nespecifikovaná The Bearer.

Česká pirátská strana Piráti

Internet je naše moře!

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Pavouk subjektů, které se vzájemně vykrývají a (spolu)vlastní, je opravdu systematicky poskládaný, složitě odhalitelný a v řadě případů není možné dotyčné entity přiřadit k fyzickým osobám.

Jedno je však jisté: všechny zajímají peníze a co možná maximální zákulisí z hlediska daní a dohledu nad jednotlivci.

Nyní se vraťme do Prahy k pirátovi Minaříkovi. Pokud se podíváte na hlavní stránku firmy, kde je jednatelem, máte poměrně snadnou práci. Zadáte si výši potenciální půjčky a bleskově zjistíte, o kolik ji přeplatíte. Kdybyste chtěli například 38 tisíc na půl roku, celkově zaplatíte 70.368 korun. Pokud byste si na půl roku půjčovali 100 tisíc, zaplatíte přes 185 tisíc.

Účetní závěrka, zdroj: Justice.cz

Že jde o skvěle zaběhnutý a systematický byznys, dokládá i dostupná účetní závěrka za rok 2018. V té stojí, že výsledek hospodaření za účetní období přinesl zisk téměř 20 milionů korun. Správnost všech údajů svým podpisem samozřejmě stvrdil pirátský politik Minařík.

Anketa Získají koalice ODS/KDU-ČSL/TOP 09 a Piráti/STAN ve volbách sněmovní většinu? Ano 13% Ne 87% hlasovalo: 12949 lidí

Při pohledu na recenze na Googlu firma získala pouze 1,6 hvězdičky, což je málo. Recenzenti negativními slovy nešetří. „Lživý telefonát, že evidují moji žádost o půjčku. Nikdy v životě jsem o půjčku nežádala a navíc několik měsíců ani nejsem v České republice,“ píše jedna z žen, která má s CreditKasa údajnou zkušenost. „To je sranda, jak se jim asi spí s jistotou, že si na ně stát došlápne za lichvu,“ píše další. „Mamka zaplatila, co měla a furt jí posílají dopis, takže dluh se zase vyšplhal na 2000, dali jsme to k právníkovi a ten si s tím poradí, jsou to svině a podělávají, jak můžou,“ nemá dobrou zkušenost další. „Lichváři. Vytáhnou z vás poslední korunu,“ uzavírá hodnocení na Google jiný nespokojený klient.

ParlamentníListy.cz v pondělí dopoledne oslovily rovněž pirátského politika Minaříka s dotazem, zdali mu toto podnikání přijde morální, když právě Piráti bojují proti exekucím, do kterých se lidí často dostávají díky podobným půjčkám. Dosud ovšem nereagoval.

Milan Minařík (*1984) o sobě:

Vysokou školu jsem nedokončil. Místo toho jsem odjel do Polska zakládat v Česku a na Slovensku tehdy revoluční banku. V Polsku (konkrétně v Lodži) jsem žil dva roky. Poté jsem se coby provozní manažer české inkasní společnosti přestěhoval na tři roky do Ruska. Pak jsem pro tu samou společnost založil pobočky v Kazachstánu (1,5 roku pobytu) a v Ukrajině (3 roky pobytu). Do Česka jsem se vrátil v roce 2016.

Psali jsme: Tepláky, chlast, výkřiky. Piráti se fotili u oslav Michálka, jenže to ihned smazali. My ty snímky máme Pirát Michálek se hájil v Respektu: Já pracuji naplno pro občany. Nikoho nešikanuji, pravda se neurčuje hlasováním Šéf Pirátů Bartoš promluvil: Nejsme strana kreténů. A Hřib je dobrý primátor „Pocem, ty smrade!" Flááák, nohy v luftu... Pirát si ve Sněmovně tajně nahrával poslance ANO. V restauraci. A to neměl dělat

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.