Pošlou sem další viry. Když vidí naši hysterii. Expert má obavu

reklama

Je důležité, abychom se připravili na to, že očkovat se asi budeme pravidelně. Ministerstvo zdravotnictví už musí určit očkovací strategii na léta 2022 a 2023. Ve svém pravidelném „vysílání“ poslal veřejnosti tento vzkaz premiér Andrej Babiš. „Ministerský předseda Babiš se nám tedy snaží vnutit myšlenku, že koronavirus SARS Cov-2 se bude z nějakých záhadných důvodů chovat úplně jinak než všechny ostatní koronaviry. A že bude svou životní strategií připomínat spíše virus chřipky, který je ovšem něco úplně jiného a u něhož je nutnost sezónního očkování spíš než jeho mutacemi způsobena – částečnou – výměnou genů mezi jeho různými kmeny nebo variantami,“ reaguje pro ParlamentníListy.cz imunolog Jiří Šinkora.

Pozastavuje se nad tím, že předseda vlády vůbec s takovým sdělením přišel. „Nevím, kdo mu tuto hloupost nakukal, ale určitě to nebyl dostatečně poučený odborník v oblasti virologie a imunologie. Je tedy pravda, že premiér Babiš může plácnout, cokoli slyší nebo si přečte, aniž by to s kýmkoli relevantním konzultoval,“ poznamenává imunolog. Přitom upozorňuje, že zprávy o tom, že nějaké varianty nového koronaviru, ať už je nazveme číslem nebo geograficky, dokáží nakazit očkovaného člověka, ještě neznamenají, že dojde k průběhu Covid-19. „Natož k těžkému průběhu, o tom jsem ještě nic nečetl ani neslyšel,“ dodává.

Covid vymizí stejně jako vymizela tzv. španělská chřipka

Skutečností je, že virus může nakazit i imunního člověka, a ten se teoreticky může stát jeho nepříliš nakažlivým přenašečem. „Takhle respirační viry typu koronavirus fungují a neustále kolují v populaci. Takto se také proti nim buduje stále silnější a pestřejší individuální i kolektivní imunita, kterou očkování nemůže plně nahradit. Ale může pomoci za ní zaskočit při první infekci u seniorů, jejichž imunitní systém nedokáže na nové viry dostatečně rychle a účinně zareagovat,“ vysvětluje pro ParlamentníListy.cz Jiří Šinkora. Nevylučuje ovšem, že se farmaceutické firmy pokusí využít situace a přesvědčit obyvatelstvo, aby se opakovaně očkovalo. „Spíš se ale domnívám, že se vznikem kolektivní imunity celý problém vymizí. Stejně jako jednoho dne ‚jako zázrakem‘ zmizela tzv. španělská chřipka,“ míní imunolog.

A zmiňuje ještě jeden možný scénář soužití západního světa s koronavirem. „Nelze ani vyloučit, že se nějací šílenci z hysterického chování západní civilizace poučili a a budou nám sem pravidelně posílat další a další koronaviry, které musí být, stejně jako SARS Cov-2, natolik mírné, aby své hostitele většinou nezabíjely, ale zas dostatečně nakažlivé, což koronaviry ze své podstaty jsou. Musí to být pro některé ambiciozní mocnosti lákavá myšlenka, že se takto podpoří jejich snaha o celosvětovou dominanci. Potom se již pravidelné očkování může stát realitou. V tom případě máme již vyzkoušené technologie, které vývoj nových vakcín i schvalovací procesy nesmírně urychlí,“ konstatuje Jiří Šinkora.

Opozice trapně mlčí a děti nejsou ušetřeny špejlování nosu

To, co se odehrává ve společnosti během roku s koronavirem, nedá spát neurologovi Miroslavu Havrdovi, který začátkem roku svým vystoupením na Staroměstském náměstí podpořil demonstraci za otevření Česka. „Všichni si dobře pamatujeme, jak ještě před několika měsíci vláda a vládní covidisté hlásali, že testování bude u zdravých lidí dobrovolné. Proč taky testovat zdravé lidi antigenními testy? Kdo je shledán nemocným, je lékařem nebo hygienou odeslán na testování PCR testy. To je jistě logické a normální. Docela jsem i uvítal dobrovolné testování zejména rizikové populace antigenními testy, kde nejprve nebyly testy a pro tuto agendu byl zneužíván již tak přetížený zdravotnický personál. Ale i to se vyřešilo,“ říká pro ParlamentníListy.cz Miroslav Havrda.

Psali jsme: Lékař: Umírají lidé, které medicína ,,vytvořila”. Až zemře 15 tisíc mladých, zdravých lidí, bude zle. Konec strachu, zde je pravda Lékař ze Staromáku: Ochrnutí po očkování, viděl jsem. Skoky pod vlak. Pravda o nemocnicích Ani „chřipečka“, ani se výrazně bát. Profesorka Vašáková pro PL: Vysvětlete kroky proti covidu lépe Tohle vám v TV nepoví. Profesor Pirk ke covidu. Za opatřeními je ještě jiný úmysl

Považuje za velmi zajímavé, že nyní je situace úplně obrácená. „Za velmi pochybných okolností se nakoupily za miliardy korun velmi nekvalitní a nespolehlivé antigenní testy, a proto nyní se nejspíše musíme testovat všichni. Nyní se testujeme dvakrát týdně, brzy to bude obden. Čekám, že se budou povinně testovat i psi a kočky, které s námi žijí v domácnostech. Povinně se nyní mají testovat i děti jdoucí po roce do škol a školek! Podmiňovat prezenční školní docházku povinností testování ve školách je porušením mnoha zákonů, ale z toho si naše vláda nic nedělá. Neumožnit výuku zdravému netestovanému dítěti je podle renomovaných právníků také nezákonné. Zajímá to někoho? Co na to naše opozice v Parlamentu. Trapně mlčí. A zastrašení občané se jako ovce nechají tupě testovat a ani jejich děti nezůstanou ušetřeni špejlování svých nosů. Chápete to?“ ptá se lékař.

V ČT znějí jen názory vládních covidistů a bruselské pětky

Zlobí ho ale i to, že před několika měsíci Evropská unie i naši Svědci covidovi hlásali dobrovolnost očkování. „Ale s tou dobrovolností to bude trochu jinak. Již nyní prosakují informace z EU, že bez ‚zeleného pasu‘ vás nepustí na cesty po Evropě. To odporuje opět mnoha zákonům, včetně hlavního výdobytku našeho novověku – tedy volnému pohybu osob, zboží a služeb. Svobodní a několik dalších stran – jako například Trikolora a Soukromníci – denně upozorňují na nastupující totalitu, omezování osobních svobod, celkový právní a ekonomický rozpad státu. Nejenom že dobře už bylo, ale bude daleko hůře. Tyto hlasy jsou však kromě několika výjimek blokovány a cenzurovány. Hlavní úlohu hraje Česká televize, Nova a privátní listy našich oligarchů a eurohujerů,“ tvrdí Miroslav Havrda.

Garantu pro oblast zdravotnictví strany Svobodní vadí, že zde zaznívají téměř jenom jedny názory. „Tedy vládních covidistů a tzv. bruselské pětky tvořené Piráty, STAN, ODS, TOP O9 a lidovci, kteří ‚spolu‘ schválili totalitní pandemický zákon. Ten ještě více omezuje občanské svobody a nastoluje likvidační pokuty pro firmy i jednotlivce, kterým se tato oficiální linie nelíbí nebo jí nevěří. Již se od těchto likvidátorů svobody postupně po kapkách dozvídáme, že bez opakovaných ‚dobrovolných‘ testů či očkování nepůjdeme na koncert, sportovní utkání, do restaurace a podobně. Faktem je, že naše děti již nemohou bez testování do školy, pracovníci do zaměstnání a mnoho OSVČ nemůže vykonávat svoje povolání,“ upozorňuje lékař.

Je otázka, kolik nevyužitých vakcín vylijeme do kanálu

Nedokáže se smířit ani s tím, že nespokojení občané už několik měsíců nemohou svobodně projevovat na veřejnosti svůj názor. „Jinak okamžitě zasahuje Hamáčkovo policejní komando pendreky, zaklekáváním, ne nepodobným americkým reáliím. Chybí již jenom vodní děla. Nakoupil je již Hamáček? Jak může proběhnout pokojná manifestace normálních lidí proti nelogickým, nesystémovým a vědecky nepodloženým opatřením, pokud se mohou dnes shromáždit spolu pouze dva spoluobčané? Naštvání národa už je tak velké, že většina lidí zcela kašle na neustále se měnící opatření, která mají daleko horší následky, než vlastní pandemie čínské chřipky. Z hesla policie: ‚pomáhat a chránit‘ se stalo ‚buzerovat a mlátit‘,“ kritizuje Miroslav Havrda.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Doufá ovšem, že někdy koncem podzimu by se mohlo v České republice dokončit první kolo očkování. „Otázkou však je, kolik objednaných a nevyužitých vakcín vylijeme do kanálu. Covid, podobně jako chřipka, totiž mutuje. To ví každý zdravotník a není jediný důvod, proč by to zde mělo být jinak. Postupně budou nepochybně přibývat další a další mutace, na které budou některé současné vakcíny málo účinné. Již i premiér připouští, že se s největší pravděpodobností bude na podzim nebo na přelomu roku přeočkovávat. Pokud to půjde tak skvěle, jak předvedla Evropská unie a naše vláda, tak pánbůh s námi!“ obává se neurolog.

Je potřeba bojovat za svobodu jednotlivce všemi způsoby

Moc by ho zajímalo, až přijde další vlnka nebo vlna pandemie zmutovaného viru, zda opět všechno zavřeme. „A děti necháme dalšího půl roku nebo i několik let doma? Nebylo by lepší se spoléhat na rozum občanů tohoto státu, dát jim správná doporučení a nechat je se starat se o zdraví své i rodiny samostatně? Nebylo by lepší umožnit občanům, aby si za pár korun podle svého uvážení zakoupili testy a očkování sami? To by pochopitelně neplatilo pro sociálně slabé a handicapované. Těm to rád zaplatím ze svých daní. Místo preference kolektivního zdraví a vládou vynucené pseudobezpečnosti a strašení nebylo by lepší umožnit většině rozumných a slušných občanů, aby vzali odpovědnost na sebe? Je opravdu nutné každodenně poslouchat v televizích a číst v novinách zoufalé a katastrofické scénáře a hlasy tzv. odborníků, kteří nikdy neviděli pacienta?“ nechápe to lékař.

Má jasnou představu o tom, jak bychom si ve složité situaci měli počínat. „Lidé, přestaňte se chovat jako ovce, začněte se chovat rozumně, určitě by nikdo neměl podceňovat covidovou infekci, nikdo by se neměl chovat nezodpovědně a nemravně. Testování mají být nemocní lidé, nebo lidé, kde hrozí rozvinutí infekce. Očkováni by měli být rizikoví spoluobčané a všichni ti, kteří si to přejí. Místo kolektivistického a státně až fašistického přístupu k celému národu je potřeba bojovat za svobodu jednotlivce všemi možnými způsoby. První a možná i poslední velkou možnost budete mít v podzimních parlamentních volbách. Volte rozum, slušnost a svobodu,“ dodává pro ParlanentníListy.cz Miroslav Havrda.

Psali jsme: Očkování znova. 2022, 2023, řekl Babiš. A nám sdělili vážné věci Viděla očkování Babiše. ,,Ty kecy, to už ne.” Vakcinace očima lékařky: Sputnik i stavy ,,po opici” Profesor Beran: Zásadní. Sledují 6 000 těch, kdo měli covid. Chytli ho znovu? A ty mutace? „Těch pár mladších nestojí za řeč.“ Imunolog: Děti neočkujte! A za toto by Babiš nesl odpovědnost

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.