Pracoval s masovou vražedkyní Olgou Hepnarovou. Svědectví, které doteď nikdo nepublikoval. Až PL otevřely Pandořinu skříňku

Ten je dodnes přesvědčen, že osoba, která jí půjčila nákladní automobil, byla darebák.

Před vojnou jezdil Miroslav Josef Bezecný jako řidič u Městského dopravního závodu spojů Praha. „Zajišťovali jsme dopravu pro Československou poštu. Vybírali jsme poštovní schránky. Byly jich v té době po Praze tisíce,“ vzpomíná pro ParlamentníListy.cz.

„Když u nás nastoupila Olga Hepnarová, dělala zkušební přijímací jízdu s garážmistrem. A nabourala se. Proto byla na měsíc přidělena na takzvanou mazárnu; na autech byly v té době maznice, které se musely pravidelně promazávat,“ uvádí k jejím řidičským schopnostem. U Olgy Hepnarové prý nešlo o nic výjimečného.

Po měsíci totiž dělala znovu zkušební jízdu. Když se nabourala do stromu, garážmistr prý jen tak tak stačil vyskočit z auta, když viděl, kam se řítí. Proto byla na další měsíc přidělena na gumárnu. Přezouvala pneu u aut podniku. Po dalším měsíci zkušební jízdu konečně udělala. A byla jí přidělena Škoda 1202 – Stejšn.

„V televizi prohlašovali, že byla bravurní řidičkou nákladního vozidla. Nevím, jak k tomu došli. Jezdila prý v době, kdy se událost stala, již u jiného podniku.

Jako učitel autoškoly jsem naučil po Praze jezdit s náklaďákem tisíce řidičů. Tak tomu, troufnu si říci, trochu rozumím. Asi to bude spíš alibismus toho, kdo jí náklaďák půjčil,“ svěřuje se dále.

„Jednou jsem s ní jel v autě jako spolucestující. Olšanskou ulicí, kde jsme měli garáže MDZS Praha. S osobákem jezdila tím způsobem, že zařadila jedničku, dvojku, pak plný plyn. Křečovitě držela volant. A jela. Víc rychlostí neznala. Závoznice se s ní bály jezdit. A byl velký problém k ní do auta někoho dostat,“ dodává také Miroslav Josef Bezecný.

Jen pro upřesnění; řidič byl podle něj v té době pán. Jen řídil. Na všechno ostatní byli mechanici a závoznice.

A ještě dvě příhody s Olgou Hepnarovou, týkající se jejího řidičského umu.

„Když konečně mohla s osobákem jezdit, ptala se jednoho studenta, který byl u nás na brigádě, kudy se tam lije benzín. Ukázal jí to. A řekl, aby do auta nezapomněla nalít také vodu. V té době snad ani nebyl fridex. My jsme ho aspoň neměli. U chladiče byl dole kohoutek, který se po jízdě otevřel. A voda se nechala vytéct. Také se musela nahoře povolit na chladiči zátka, aby tam nevznikl podtlak a všechna voda vytekla a nezamrzla. A Olga Hepnarová vzala kýbl vody a nalila ho do nádrže na benzín,“ vzpomíná Miroslav Josef Bezecný.

A ještě jedna zkušenost nejen pro čtenáře ParlamentníchListů.cz.

Garážmistr jí tehdy řekl, aby zkontrolovala, jestli má dost oleje v motoru. Zkontrolovala to. Nalila do motoru olej až po hrdlo.

„Měla skutečně řidičák na nákladní automobil? V té době totiž propukla obrovská celostátní aféra. Jeden člen VB SNB padělal řidičáky. Vím to proto, že u nás v garážích jednoho kluka zjistili. Měl řidičák jen na motorku. A koupil si razítko na osobák. V té době byly řidičáky známé růžové skládanky (na obrázku výše, zdroj ilustračního foto: M. J. Bezecný). A kdo si udělal další skupinu, dostal jen další razítko do příslušné kolonky.

Co říci závěrem, ptá se.

„V době, kdy jsem ji znal, to byla tichá a bezproblémová holka. S nikým nikdy žádný konflikt neměla. Dokonce se tenkrát říkalo, že měla kluka, který ji k tomu naváděl a podporoval. Prý byl duševně vyšinutý víc než ona. Kde je tedy pravda? Ale není také naše vina, že jsme si jí nevšímali? Byl to strašný masakr. Dovedu se vcítit do myšlenek pozůstalých. Protože před šestnácti lety moji maminku přejel řidič tramvaje. Umírala tři dny. A byl za to odsouzen,“ uzavírá…

Wikipedia: … Hepnarová začala plánovat pomstu společnosti. Věřila, že se jí všichni lidé snaží ublížit. Dokonce tvrdila, že ji na ulici bezdůvodně zbili a nikdo jí nepomohl. Odmítala stát se neznámou sebevražedkyní. Usilovala o to, aby se na její čin nezapomnělo. Mezi její původní plány patřilo vykolejení rychlíku či odpálení výbušniny v nějaké místnosti plné lidí. Provedení však bylo technicky náročné, a proto se rozhodla raději střílet. Chtěla si obstarat automatickou zbraň a zahájit palbu na lidi na Václavském náměstí. Dokonce se přihlásila do střeleckého kroužku v tehdejším SVAZARMU. I tuto variantu si však rozmyslela. Bála se, že by ji mohl po zahájení střelby někdo okamžitě zneškodnit, a sehnání podobné zbraně se jí také zdálo obtížné. Nakonec se rozhodla najet do lidí automobilem.

Olga Hepnarová byla poslední ženou popravenou v Československu. Podle některých názorů její chování vykazovalo známky Aspergerova syndromu.

