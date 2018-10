Předsedo Hamáčku, já už tě nevnímám. V ČSSD bublá vztek a nechuť, chystá se důležitá schůzka

Situace v ČSSD se vyhrocuje. Po debaklu v komunálních a senátních volbách se předseda strany Jan Hamáček pustil do analýzy situace a vyhodnotil, že se dopustil chyb v rámci komunikace dovnitř strany. Lituje, že s názorovými oponenty nejednal tvrději. Odchod z vlády ovšem nechystá, byla by to prý sebevražda. Kriticky se na adresu Hamáčka a jeho výroků o vnitrostranické opozici vyjádřil Michal Hašek, úspěšný komunální politik z ČSSD David Slepička, nebo také analytička Irena Ryšánková. Umírněnější tón zvolil Jiří Zimola. Ozval se také Milan Chovanec. V dopise členům strany vyzývá k zásadní změně kurzu, dokud je čas.

Předseda strany Jan Hamáček v rozhovoru pro Novinky.cz řekl, že jeho chybou byla přílišná měkkost, vůči svým názorovým oponentům v rámci strany se nyní chystá přitvrdit. Hodlá s tím začít hned v úterý, kdy do Prahy zavítá vedení platformy Zachraňme ČSSD v čele se statutárním místopředsedou Jiřím Zimolou a někdejším hejtmanem Michalem Haškem. Jak lze Hamáčkova slova vnímat?

Anketa Litujete, že se rozpadlo Československo? Lituji 72% Nelituji 28% hlasovalo: 2603 lidí

Analytička Irena Ryšánková, která dlouhodobě sleduje dění uvnitř sociální demokracie, má o budoucnost ČSSD obavy: „Přiznám se, že představa, že se zbaví názorových oponentů a tím vylepší straně výsledky, je nesmysl. Jak víme, názorových oponentů se už zbavil Bohuslav Sobotka a nezdá se, že by to té straně příliš prospělo. Osobně považuji zbavování se oponentů uvnitř strany za tu největší katastrofu, kterou může předseda udělat, protože od sebe odpudí velkou část lidí. Nejenom voličů, kteří budou sledovat, jakým způsobem se chová ke svým oponentům, ale i těch lidí uvnitř strany, kteří jsou na straně oněch oponentů. Pokud toto udělá, tak to bude mít katastrofální důsledky, pravděpodobně by se potom odráželi ode dna, tedy od nuly.“

Statutární místopředseda ČSSD Jiří Zimola si plánovanou schůzku pochvaluje. „Předseda Jan Hamáček byl na jednání platformy Zachraňme ČSSD pozván a já jsem rád, že se jej zúčastní. Předpokládám, že ví, že sympatizanti platformy nejsou jeho názoroví oponenti a že spolu s ním hledáme příčiny pádu ČSSD. Že to bude otevřená a možná tvrdá diskuse, je jistě dobře, ČSSD to jen prospěje.“

Znovuzvolený zastupitel Týna nad Vltavou a člen Krajského výkonného výboru ČSSD Jihočeského kraje David Slepička vnímá Hamáčkova slova špatně. „On by měl v první řadě zamést s těmi kmotry, kteří za ním v Praze stojí. Poche, Dolínek, tato pražská klika, která ho ovládá,“ pustil se Slepička do pražské organizace ČSSD. „Nemyslím si, že by ho platforma Zachraňme ČSSD někam tlačila. Vnímám to tak, že ta platforma pouze vydává nějaká usnesení formou návrhu. Nemyslím si, že by s nimi někdo měl zatáčet. Existují také Mladí demokraté, všichni mají v rámci strany nějaký hlas. Také jsem vyjádření předsedy Hamáčka četl a docela mě to naštvalo, že by chtěl opět utlumovat oponenty v jejich názorech. Naopak by si je měl vyslechnout, jsem zvědav, zda tam zavítá,“ přemítá Slepička.

Lidé z platformy Zachraňme ČSSD přitom v komunálních volbách slavili úspěchy, snad i straně navzdory. „Stanislav Mrvka v Jindřichově Hradci, Karel Goldemund ve Vyškově či Jan Grois ve Znojmě, tam dokázali získat mezi 20–30 % hlasů voličů, Jiří Zimola s kandidátkou ČSSD v Nové Bystřici získal přes 50 %,“ zmínil některé Michal Hašek na svém facebooku. Nesvědčí to o tom, že mají členové tohoto názorového proudu mezi lidmi větší ohlas než dnešní vedení strany?

„Svědčí to o tom, že členové tohoto názorového proudu stojí nohama na zemi a pro voliče jsou důvěryhodní. Nebojí se pojmenovávat současné bolístky ČSSD a nebojí se lidem přiznat, že ne všechno děláme dobře. A lidé to oceňují,“ všímá si Jiří Zimola.

„Ohlas mají, protože se pohybují mezi lidmi. Znám Stanislava Mrvku, ten je s voliči denně, na rozdíl od pana Hamáčka, ten je zavřený v nějaké své bublině v Praze, mezi lidi nejde. Můžu hodnotit pouze Jiřího Zimolu a Stanislava Mrvku, ti se mezi lidi nebojí a komunikují s nimi, proto i ty úspěchy. V Jindřichově Hradci jsou úspěšní už dvě nebo tři volební období. Zavřít se v Praze a vykřikovat, že s nimi zatočím, to není správné,“ domnívá se Slepička.

Irena Ryšánková souhlasí. „Oni jsou v tom proudu, který se dnes považuje za drobně nevhodný, oni jsou v tom proudu, který je, řekněme, více tradičně sociálnědemokratický, což se vedení už od Bohuslava Sobotky pokusilo nějakým způsobem utlumovat. To, že tito lidé dostali takové množství hlasů, by mělo svědčit o tom, že za sebou nepochybně mají voliče, ale i straníky, a ne o tom, že se jich definitivně zbavíme. Jan Hamáček by měl jít do sebe a zamyslet se nad tím, jak tu stranu udělat atraktivnější a jak tyhle lidi, kteří mu přivádějí voliče, do té strany dostat zpátky, a ne se jich zbavit. To potom skutečně může jít po Lidovém domě, pozhasínat a zamknout.“

V rámci senátních voleb uspěl jediný kandidát ČSSD – starosta Bohumína Petr Vícha. Jeho kampaň přitom byla poměrně specifická, neměl ani letáčky ve stranických barvách, odlišoval se. Navíc silně brojí proti tomu, aby ČSSD účinkovala ve vládě s ANO.

„Výsledek senátních voleb je zaslouženou fackou, kterou nám voliči uštědřili. A jestli se po tomhle pohlavku začneme vymlouvat, místo abychom si přiznali, kde jsme udělali chybu, zasloužíme si další. Mrzí mě, že tuhle facku dostaly některé naše osobnosti, které si to nezasloužily, namátkou pracovité senátorky Božena Sekaninová nebo Milada Emmerová, a zaplať pánbůh za to, že opět dokázal uspět Petr Vícha. I když se třeba neshodneme na tom, jestli má být ČSSD ve vládě nebo v opozici, Petr Vícha je dlouholetý úspěšný komunální politik a senátor a jeho názor je pro mne na rozdíl od názorů jiných vždy velmi důležitý,“ chválí svého kolegu Jiří Zimola.

„Pan Vícha je ve svém regionu osobnost. Ostatní dojeli hlavně na tu značku ČSSD, i my jsme to v komunálních volbách pociťovali, že se sociální demokracií nikdo nechce mít moc společného,“ reagoval Slepička.

Anketa Kdo by měl být v dalších dvou letech předsedou Senátu? Jiří Čunek 19% Jiří Drahoš 2% Václav Hampl 3% Jaroslav Kubera 75% Měl by jím zůstat Milan Štěch 1% hlasovalo: 3035 lidí

„Sám vidíte, že Petr Vícha, který jako jediný obhájil mandát, se k ČSSD nehlásil. Jan Hamáček si není schopen uvědomit, že celá tato věc je problém vedení a té strany. Ta strana se vyprázdnila, není to žádná věc nepřátel vnitřních či vnějších, ale ideového vyprázdnění strany. Být Hamáčkem, přitáhla bych si všechny tyto názorové proudy k sobě a začala bych řešit, co můžeme lidem nabídnout. Chápu, že v době ekonomického rozvoje toho levice nemá lidem mnoho co nabídnout, ale ekonomický růst netrvá věčně a krize jednou přijde. Obávám se, že ČSSD, ani ta další levicová strana, na to nejsou připraveny. Propad ČSSD není kvůli tomu, že má někdo jiný názor,“ shnruje vše Ryšánková. Podle ní přestala vnitrostranická diskuse probíhat za Jiřího Paroubka. „Za Sobotky a Hamáčka už tam žádná diskuse neexistuje. A to je problém sociální demokracie a myslím si, že ji to zničí, pokud se Jan Hamáček rychle nevzpamatuje,“ varuje analytička.

Vypadá to, že se předsedovi ČSSD Janu Hamáčkovi nelíbí existence skupiny Zachraňme ČSSD. V rozhovoru pro Novinky označil skupinu nepřímo za „nátlakovou“. Jiří Zimola odmítl slova Jana Hamáčka hodnotit a vyjádřil naději, že úterní schůzka vnese do celé věci více světla. Vítá také, že Hamáček podiskutuje s ostatními členy ČSSD, kteří s ním nejsou v tak pravidelném kontaktu.

„Já předsedu už raději ani nevnímám, tam bych mohl namítat, že Mladí sociální demokraté jsou větší nátlaková skupina a na rozdíl od Zachraňme ČSSD dostávají od strany peníze. Pan Hamáček, když to řeknu blbě, je loutka v rukou pana Pocheho, pražských sociálních demokratů. Už jenom to, jak byl pan Poche prosazován na ministerstvu zahraničí, to nám strašně moc uškodilo,“ nebral si servítky Slepička.

„V ČSSD bývaly různé názorové proudy,“ opakuje Ryšánková a vyzývá Jana Hamáčka, aby s názorovými oponenty uvnitř strany namísto ostrakizace diskutoval.

„Pokud někdo nezastává hodnoty soc. dem., tak má možnost najít si jinou stranu na politickém spektru,“ vzkázal Hamáček na adresu Jaroslava Foldyny a jeho údajně protievropských postojů. Situace ve straně se tedy může v průběhu týdne vyhrotit, zejména s ohledem na zítřejší setkání Hamáčka s představiteli iniciativy Zachraňme ČSSD.

„Toto bych vnímal přesně obráceně, myslím, že to by mohl udělat pan Hamáček, Poche a všichni tito lidé. Ti nevnímají situaci strany, ale jen tu svoji. Myslím si, že pan Hamáček je odtržen od reality. Nechci to srovnávat úplně s panem Sobotkou, ale daleko od sebe nemají,“ vyjádřil zklamání Slepička.

„Chápu to tak, že by měl Jan Hamáček definovat, co je to sociálnědemokratický postoj. Pak je tady ještě ta druhá, krutá možnost, že sociálnědemokratické postoje nejsou postoje Jana Hamáčka,“ řekla na adresu předsedy ČSSD Irena Ryšánková.

ParlamentníListy.cz zajímalo, jak dotázaní vidí budoucnost strany ve vládě. Uvnitř ČSSD se prý diskutuje o tom, že by strana měla současnou koalici opustit. „Já bych tomu nechal ještě nějaký čas. Někteří ministři pracují dobře, o některých jsem ještě neslyšel. Nemám na to úplně názor, ale po několika měsících hned opouštět vládu, to by nám nepomohlo. Měli bychom se nyní zaměřit na nějakou práci, aby bylo vidět, že něco děláme pro občany, a teprve po roce to třeba zhodnotit,“ varuje před zbrklostí David Slepička.

Jiří Zimola účast ve vládě schvaluje. „O naší účasti rozhodla nadpoloviční většina členů ČSSD, kteří se účastnili vnitrostranického referenda. Vyvolávání podobných diskusí nám škodí, ve vládě máme možnost pracovat, u voličů se rehabilitovat a dokázat, že umíme řešit jejich problémy.“

„Pokud strana současnou koalici opustí, bude to poslední hřebíček do rakve ČSSD, pak už po ní neštěkne asi pes. Strana šla do koalice dobrovolně a má šanci jejím prostřednictvím prosadit spoustu programových cílů. Domnívám se, že odchod do opozice by byl definitivním koncem. Jakým způsobem by to chtěli zdůvodnit svým voličům, že nechtějí prosazovat to, s čím šli do voleb?“ ptá se Ryšánková.

Někdejší hejtman Jihomoravského kraje a bývalý statutární místopředseda ČSSD Michal Hašek se k Hamáčkovým slovům vyjádřil prostřednictvím Facebooku. „Předseda ČSSD si ‚to‘ podle listu se mnou ‚vyříká‘ na platformě Zachraňme ČSSD. Na diskusi se těším a určitě nejsem sám, konec konců proto platforma v lednu 2018 vznikla – jako místo svobodné diskuse lidí, kterým jde o přežití a budoucnost socdem, ne o koryta,“ píše Michal Hašek. „Názoru členů se není třeba bát či je označovat za nátlakovou skupinu. Co jsou v takovém případě např. Idealisté, Oranžový klub nebo MDA a další, kteří významně ovlivňovali či ještě ovlivňují socdem, a to ve veřejném prostoru včetně programových či personálních věcí?“ pokračuje Michal Hašek.

„O účast Jana Hamáčka, případně ministrů za ČSSD jsme stáli už v září před podzimními volbami, termín se podařilo sladit až nyní. Očekávám otevřenou diskusi o reflexi loňských i letošních voleb a hlavně o budoucnosti ČSSD,“ dodává na závěr Hašek.

Další bývalý statutární místopředseda ČSSD Milan Chovanec napsal svým spolustraníkům dopis. Podle Chovance by si měla strana do vedení zvolit nové, neokoukané tváře, měla by také odejít z vládní koalice. „Nelze nadále zůstávat nedůstojným fíkovým listem této vlády. Měli bychom jasně formulovat naši cestu, jak z kabinetu odejít a případně tolerovat nově vzniklé vládní uskupení. Tolerance by byla možná za dodržení jasně stanovených podmínek,“ napsal podle serveru Novinky.cz Milan Chovanec.

Anketa Je Václav Moravec kvalitní moderátor? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 9672 lidí

Podle Chovance je nyní strana pro voliče nesrozumitelná, kritizoval také těžkopádný a dlouhý průběh vnitrostranického referenda o vládě. „Přestože žijeme v jedenadvacátém století, trvalo nám to celý měsíc. Celý měsíc jsme ukazovali, jak se zmítáme v mediálních křečích a postupně měníme principy za auta s majáčky,“ vzkazuje stranickým kolegům. Předseda ČSSD Jan Hamáček je kategoricky proti případnému odchodu sociální demokracie z vlády.

