Přišel a řekl ,,podívejte se na Facebook". Tak odešel Klaus ml. Zní i jiné věci

Osobní důvody, zklamání z vývoje české politiky i nemožnosti cokoli prosadit. Takové jsou či mohou být příčiny, které vedly Václava Klause mladšího k oznámení svého konce v politice.

V úterý před polednem, pár hodin před zahájením další schůze Sněmovny překvapil Václav Klaus svým nejnovějším vyjádřením na facebooku. Oznámil v něm odchod z čela vlastního hnutí a konec veřejného života. Zdůvodnil to veskrze osobními důvody, absencí energie a síly do dalšího politického boje.

Jen pár hodin před tím sdílel Klaus na tomtéž profilu žádost premiéra o další prodloužení nouzového stavu, o čemž má v pátek Sněmovna rozhodovat. Doplnil k tomu, že řešením je snad jen rozpustit Sněmovnu a okamžitě vypsat volby. „Takhle to dál nejde,“ dodal k tomu.

Předchozí příspěvky, které byly jen o několik málo hodin starší, ovšem žádnou tendenci chystaného konce v politice naznačovat nemusely a Klausovi kolegové též mluví o tom, že na nedávných poradách o ničem podobném též nepadla řeč. Podle informací redakce nevěděli o záměrech šéfa Trikolóry ani jeho partneři, vedení Svobodných a Soukromníků, s nimiž se nedávno Trikolóra dohodla na společném volebním postupu, aby netříštila síly na pravé straně politického spektra.

O to víc byli všichni v šoku. „Vašek přišel do kanclu a řekl: ‚Podívejte se ke mně na facebook.‘ Tím nám to oznámil, nikdo to nečekal a už vůbec o tom nevěděl,“ sdělil redakci zdroj zevnitř Trikolóry.

Jiný zdroj se naopak rozmluvil o tom, že pozornému oku nemohla uniknout sdělení mezi řádky, která se prý v nedávné době dala vyčíst z Klausových komentářů a příspěvků.

„Ten, kdo pozorně sledoval jeho vyjadřování v poslední době a četl jeho pravidelné komentáře, mohl tušit, že se v něm něco odehrává. Naznačoval, že se už nedá nic dělat, že je to marná snaha atd. Takže to sice oznámil bez konzultace s kýmkoli, nikoho předem nevaroval a nechal to i své nejbližší kolegy přečíst z facebookového statusu, ale evidentně to v něm nějakou dobu zrálo. Možná šlo o hromadění negativních emocí a zklamání z vývoje společnosti a politiky a teď to v něm bouchlo, tak to všechno sepsal a vypustil na sítě. Možná si časem uvědomí, co udělal a bude ho to štvát, ale pochybuji, že by to chtěl brát zpátky. Je to škoda, ale emoce do politické praxe nepatří,“ uvádí pro PL důvěryhodný zdroj z politických kuloárů.

Psali jsme: Odchod Klause ml.: První info. Je to vážné. Chladná slova o naději

Co na rozhodnutí svého dnes už bývalého lídra říkají členové a funkcionáři Trikolóry, kterou Václav Klaus založil v červnu 2019 po svém vyloučení z ODS?

Místopředseda Trikolóry Jan Tesař informoval, že situací se bude zabývat předsednictví hnutí, které se sejde v úterý v 18 hodin. „Do té doby se nebudeme vyjadřovat,“ uvedl Tesař.

„Je to špatná zpráva, ale zároveň i dobrá. Tento krok otevírá nové možnosti,“ konstatoval pro PL známý člen Trikolóry a publicista Petr Štěpánek.

Václav Krása, který je expertem hnutí Trikolóra pro sociální věci a současně předseda Národní rady osob se zdravotním postižením, byl Klausovým rozhodnutím překvapen.

A to přesto, že od jiných lidí z hnutí prý slyšel, že Klaus v minulosti v soukromí mluvil o tom, že mu schází energie. Že se rozhodne pro takto razantní řešení ovšem Krása neočekával.

„Pro Trikolóru je to určitě problém. A teď bude na orgánech hnutí, jak se s tím vypořádají,“ dodal Krása.

Krátce po Klausově oznámení se již ParlamentnímListům.cz podařilo získat reakci dobře obeznámeného zdroje, který se dlouhodobě pohybuje v okolí Klause mladšího, i jeho otce, bývalého prezidenta.

„No, ono je to celkem logické. Starý Klaus mu moc důvěry nevyjádřil a vzhledem k tomu, že to Trikolóře moc nešlo, se není čemu divit. Zas tak nečekané to není. Otevírá to spoustu možností a otevírá to prostor pro jiné lidi, kteří se hlásí. Otevírá to možnost ke slučování nejrůznějšího druhu,“ prozradil ParlamentnímListům.cz důvěrný zdroj blízký prostředí mladého i starého Klause. Další zdroj z vedení Trikolóry dosvědčil, že se nejedná o žádnou krádež účtu na sociálních médiích a za rozhodnutím jsou skutečně vážné osobní důvody. Do jaké míry bude rozhodnutí platné, se interně řeší.

Jak Václav Klaus svůj konec v politickém životě zdůvodnil? Zde je jeho vyjádření z facebooku v kompletním znění:

Po zralé úvaze jsem se rozhodl, že nepovedu Trikolóru do sněmovních voleb 2021, nebudu sám nikam kandidovat a ukončím veřejné aktivity.

Důvody jsou z drtivé většiny osobní.

V tom, co jsem hájil, jsem si jist, že šlo o věci nezbytné pro úspěšnou budoucnost republiky. Neměnil bych na tom ani čárku. Zeštíhlit stát, nechat lidi pracovat a žít. Bohatství vzniká z práce, ne z dávek a dotací. Hájení národní svrchovanosti, aby o této zemi rozhodovali lidé, kteří zde žijí. Obrana tradičních konzervativních hodnot, protože z nových ideologií často přichází jen teror, chudoba a vlády nových vyvolených. Snaha nežít v covidovém koncentráku.

To vše je pravda a silný a zásadový politický program a v naší zemi ho komplexně nikdo jiný přesvědčeně nehájí. Ovšem musí ho hájit někdo s politickým talentem a zejména obrovskou energií.

V létě 2017, těsně před volbami se mi rozpadla (ne mojí vinou) rodina a pozitivní energii víceméně od té doby prostě nemám. Dostal jsem mraky hlasů, ale z pozice naštvanosti, smutku či rozzlobenosti se politika dělat nedá, člověk musí vyvolávat naději a mít zcela pozitivní myšlení. Myslím, že to bylo vidět. Jasně, nějak jsem s tím bojoval – podpora lidí zavazovala. Podpora vycházející z toho, že hodnoty, které jsem hájil – jsou latentně většinové. Ale ztratil jsem vtip, někdy rozvahu, někdy se rozhodoval radikálně, kde byl na místě nadhled. Někdy naopak. A jste v tvrdém prostředí, kde Vám nikdo nic nedaruje.

Do politiky jsem se dostal (sám trochu překvapeně), na základě obrovské podpory lidí, kdy jich statisíce čítávalo v pondělí můj pravidelný sloupek na Novinkách. Neměl jsem žádný plán, ani mecenáše. Povolební útěk ODS do levého proevropského středu – jsem považoval za chybu, respektive jiný politický směr a snažil se něco udělat. Objezdil jsem republiku dodávkou, setkával se s lidmi.

Trikolóra dosáhla v krajských volbách cca 3,4 % hlasů celostátně, má strukturu ve všech krajích, máme nějaké peníze na kampaň, ale něco nám chybí. Jasně, covid a nemožnost se setkávat nám hodně uškodil jaké mladé straně a tyhle okolnosti a tamhlety a v některých krajích nám místní kmotři posílali členy, aby nám tam škodili, a média nás nemají rádi, a málo vlivných lidí se stejnými názory se přidalo a blablabla – to je všechno pravda, ale to je vždy řešitelné. V tom není problém. Chyba je ve mně. Nemám energii a prostě nemůžu teď svolávat ostatní na zteč, když vím, že bych sám šel bez chuti. Všechno na světě je práce.

Kandidovat jen jakoby „proti Pirátům“ je stejně jako „proti Babišovi“ – politický nesmysl. Když chcete někoho porazit či ho oslabit – musíte sám posílit a strhávat lidi pod svůj pozitivní program. Že je někdo druhý takový nebo makový – to je program pro komentátory, ne pro lidi, co jsou na hřišti.

Svoláme, co nejrychleji celostátní sněm, abych se mohl i formálně vzdát funkce předsedy.

Ale toto není politický status, co se má stát a kdo má co dělat. Tohle je osobní rozhodnutí.

