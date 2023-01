Řeknete tam ,,Stanjura” a dostanete přes držku. Babiš odhalil víc

reklama

Předvolební kampaň Andreje Babiše je proti ostatní kandidátům rozhodně netradiční. Zprvu jezdil po českých městech na klasická setkání s občany, kde po krátkém úvodu lidé kladli otázky. Později zvolil jiný formát, ve kterém pokračuje i v novém roce. Jde o formu talk show, kterou moderuje poslanec ANO a někdejší televizní moderátor Aleš Juchelka.

Samotný úvod byl vskutku jako na klasické televizní talk show. Vystoupila ústecká operní sólistka spolu s klavírním doprovodem a přednesla píseň „Mně sílu dáš”, ve které se mimo jiné zpívá: „Když na dně jsem a sám si málo věřím, když trable jdou a pálej srdce mý, vždy přijde ten, kdo sílu zas mi vrátí…”

Následně již Juchelka za potlesku celého divadla pozval na pódium Andreje Babiše, kterého se ptal, jak prožil Vánoce a jak dlouho už vlastně objíždí republiku. „Normálka, byl jsem doma a skoro nic jsem nedělal. Obědy s rodinou, klasický štědrý večer se salátem a řízkem. Jo a uklízel jsem,” uvedl Babiš a vypukl hurónský smích v obecenstvu. „Neumím si vás představit s vysavačem,” kontroval Juchelka. „Víte to, pokud dlouho bydlíte v domě, hromadíte věci a jednou je potřeba to přebrat a něco vyklidit. Našel jsem třeba staré fotky mých rodičů a prarodičů, což mi udělalo radost,” doplnil Babiš.

„S obytňákem jsem jezdil už v kampani před komunálními volbami a teď taky. Dohromady jsme najeli asi 16 tisíc kilometrů a navštívili kolem 350 obcí a měst. Občas to bylo hustý, protože jsme měli i devět zastávek denně. Chodit mezi lidi mě vždycky bavilo. Rozhodně je to lepší a smysluplnější než chodit do debat, protože tam o mně mluví i tak, že jo. Nedávno jsem si pustil staré debaty z roku 2017 z České televize, pan Moravec, Řezníček nebo paní Witowská, co je teď v týmu pana Pavla. Představte si, že bych vůbec nekandidoval, neměli by o čem mluvit, to by pro ně byla nuda,” popisoval Andrej Babiš. „Teď půjdu jen do jedné debaty a pokud se dostanu do druhého kola, budu chodit do všech,” prozradil.

Juchelku zajímalo Babišovo hlavní téma, což jak sám kandidát prozradil je „pomáhat lidem”. „Toho se držím dávno už před vstupem do politiky, proto také máme nadaci. Tam jsme teď dali další peníze a do roku 2025 rozdáme 1,25 miliardy korun. Nejvíc tam teď řešíme onkologickou a psychiatrickou péči, tam je katastrofická nedostupnost. Tohle budu dělat stále, bez ohledu na to, zda budu v politice. Obrovský problém je stále nedostatek léků, které chybí už nejenom pro děti, ale i pro seniory. Proč ministr Válek někam nevyrazí a neřeší to? Má dojet třeba na Zentivu a řešit a domluvit to. My jsme to dělali,” vzkázal.

Zopakoval, že prezident republiky by měl především mít politickou zkušenost a na Hradě by tedy měl být někdo, kdo ví jak stát funguje. „Říká se, že prezident by měl být vyvrcholením politické kariéry a když se podíváte, tak většina z těch kandidátů to touto kandidaturou teprve zkouší. Když neuspějí, půjdou kandidovat do Senátu jako minule,” rozjel se. Stejně tak rozvinul svou myšlenku, že by z pozice prezidenta kontroloval a pomáhal vládě. „Jako prezident bych mohl pro premiéra a vládu být i něco jako poradce, protože ti jeho poradci stojí asi za víte co. Ví se o mě jak jsem pracovitý, tak doufám, že by to vláda stíhala,” sdělil dále Babiš s úsměvem.

„Prezidenta Zemana jsem zastupoval na řadě mezinárodních akcí. Třeba v OSN když tam mluvila Greta, to byl zážitek,” řekl vysmátý Babiš. „Trump jí ani nepodal ruku a něco na ni křičel. Hlavu státu jsem zastupoval i jinde, takže vím o čem to je a jsem schopen funkci prezidenta vykonávat od zítřka. Kromě toho dělat premiéra bylo těžší. Mám znalost o tom, jak funguje mezinárodní politika, mám kontakty,” doplnil Andrej Babiš s tím, že například během loňského summitu EU na Hradě ho neformálně v baru navštívil Emmanuel Macron. Lidi zajímalo, o čem se bavili. To zprvu nechtěl Babiš prozrazovat, ale jedno z témat nakonec ven vypustil. „Řešili jsme i válku na Ukrajině, že musí co nejdřív skončit. Musí se shodnout Evropa, USA i Turecko coby člen NATO. Jasné je, že Putin musí odejít z Ukrajiny, ale není to jednoduché,” řekl.

Významné je z jeho pohledu i téma nelegální migrace, která poslední měsíce opět zesiluje. „Ilegální migranti jsou už dnes nebezpeční a ozbrojení, je potřeba hranice EU pořádně chránit. Proto bychom měli do Schengenu přijmou i Srbsko a celý Balkán a pak společně bránit hranici na moři."

Spolu s Babišem pak vystupují i někteří jeho blízcí spolupracovníci. V případě ústeckého setkání šlo o Karla Havlíčka. Moderátor akce Juchelka zmínil, že Havlíček ve vládě řídil dva významné resorty. „Teď Jurečka řídí tři ministerstva a nefunguje ani jedno!” vložil se do debaty Babiš a vychválil Havlíčka za jeho intenzivní práci. „Ministr Kupka (dopravy, pozn. red.) stříhá jednu pásku za druhou, ale to je všechno naše práce, nebo přesněji práce Karla Havlíčka,” uvedl Babiš.

Sám Karel Havlíček lidem v ústeckém divadla Andreje Babiše představil jako člověka, který je především schopný manažer. „Pokud někdo vybuduje tak velkou firmu, která desítky let úspěšně funguje, nemůže to být jinak. Pan Babiš vždy drží slovo, na čemkoli jsme se dohodli, to platilo. Zásadní je, že se nikoho nebojí a dokáže jednat se světovými lídry. I Trump to z něj vycítil. Velcí politici ve světě mají raději přesně tento typ lidí. Jakmile je vůči nim někdo servilní nebo začne ustupovat, nikdy tím nic nezíská. Andrej Babiš si dovede vytyčit hřiště a říct a vyjednat co potřebuje,” pokračoval Havlíček.

Mezi tématy z řad dotazů lidí pochopitelně nechyběly ceny energií. „Je fatální chyba vlády, že ceny nezastropovala u výrobců. Vyřešili by tím všechno od domácností po velké firmy, ale oni nic, místo toho se peníze z vašich kapes přesouvají třem velkým energetickým firmám, které bohatnou. Slováci od nás kupují elektřinu, my ji vyrábíme mezi nejlevnějšími v Evropě, ale nakonec za ni Slováci platí čtyřikrát méně než my. Vždyť je to postavené na hlavu!” rozčílil se Babiš na vládu.

Padl dotaz na ministra financí Zbyňka Stanjuru, kterého již před tím Babiš kritizoval s tím, že peníze, které vyberou navíc díky inflaci od lidí na daních, nevrátí zpátky, aby občanům pomohli. „Já si myslím, že Stanjura nemá rád lidi. Nedávno jsem byl v Opavě (rodišti ministra Stanjury, pozn. red.) a mám pocit, že když tam vyslovíte jeho jméno, dostanete málem přes držku,” konstatoval Andrej Babiš.

Ve vztahu k volbám prezidenta též uvedl, že jeho hlavním rivalem nejsou ani tak ostatní protikandidáti, jako média. „Mým soupeřem především jsou právě ta média. Neustále proti mě jdou, neustále si něco vymýšlí a lžou, nenávidí mě. Za celou svou politickou kariéru na mě nemají vůbec nic, jsem čistý, žádný skandál, nic. Jen uměle vyrábí kauzy,” zmínil.

Závěrem se Andrej Babiš s občany Ústí nad Labem podělil o svůj pondělní zážitek ze společné večeře v Kramářově vile, kam současný premiér Fiala pozval všechny své předchůdce u příležitosti 30. výročí existence samostatné České republiky.

„Byla to fantastická večeře, dorazili skoro všichni premiéři. Byl tam prezident Zeman a Klaus, Paroubek, Topolánek, Nečas a další. Moc jsem si to užil, bylo to super a občas i sranda. Václav Klaus tam vykládal o tom, jak rozděloval republiku. Bylo to příjemné a žádné spory, jen možná občas něco, jako když prezident Klaus řekl, že ODS už není pravicová strana, že je levicová,” vyprávěl pobavenému publiku v Severočeském divadle Andrej Babiš.

