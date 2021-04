Schovali se do mrazáku. Studenti v Praze utíkali před policií. Dvakrát za den. Žižkov a Vinohrady dlouho nezažily

reklama

Parlamentní listy získaly výpověď dvacetičtyřletého vysokoškolského studenta, který byl v úterý večer na Žižkovských zahradách, kde proběhla policejní razie. To ovšem nebyl jeho jediný zážitek s policisty tento den, jak se později dovíme. „V úterý jsem skládal jedny ze státních magisterských zkoušek, ty jsem úspěšně složil, a tak jsme usoudili, že tento krásný den rozhodně nebudeme zavření doma,“ popsal svědek Parlamentním listům.

„Vydali jsme se na Zahrádky Žižkov, které jsou na Ohradě. Když jsme tam dorazili, tak jsme až s údivem zjistili, kolik tam je lidí. Ve člověku to najednou vyvolalo pocity, že žádná pandemie již není a svět se vrátil do krásných starých kolejí,“ vyprávěl svědek. Podle fotek to tak skutečně vypadalo. Dle údajů z médií bylo v ten den na Zahrádkách přes 300 lidí.

„Objednali jsme si pivo, které nám bylo načepováno do plastové lahve, do kelímku nic čepováno nebylo, ačkoliv je pravda, že kelímky byly volně dostupné u okénka. Vzali jsme si tedy pivo v lahvi, kelímek a zamířili jsme mimo dav, kde jsme si sedli na deku do trávy. Od nejbližších lidí jsme byli alespoň deset metrů vzdálení,“ povídal student.

Následně si skupina čtyř lidí nějakou chvíli povídala, upíjela pivo a bavila se. Dle onoho svědka byli všichni čtyři testovaní na koronavirus, samozřejmě negativně. „Rozhodně nepatřím mezi žádné popírače. Chodím se testovat každý týden, jelikož v Praze pracuji, na víkendy ovšem jezdím domů za rodiči. Už je to ovšem moc dlouhé, vždyť to trvá už více než rok. Chybí mi sociální život, možnost potkat nové kamarády, divadla či kina. Když je takhle pěkně, tak si přece nikdo nemůže myslet, že budeme zavření doma,“ povídal mladík.

Po nějaké chvíli ovšem viděl něco nevídaného. „Ani ne po patnácti minutách, co jsme tam seděli, jsme najednou zjistili, že něco je asi špatně. Lidé se rychle začali zvedat ze země a odcházeli. My jsme z počátku nevěděli, co se děje, byli jsme trošku skrytí. Po chvíli jsme to však pochopili. Začali přijíždět dodávky plné policistů, kteří se rozhodli, že sešlost rozeženou. Těch policistů byly desítky a já se ptám, zda je skutečně nutné povolat téměř zásahovou jednotku na lidi, kteří se vlastně chtějí jenom bavit, jelikož téměř vše je zakázané. Co máme tedy dělat?“ ptal se svědek události.

Fotografie ze zásahu

Čtveřice se tedy následně zvedla a rozešla se. „Během pěti minut policisté všechny rozehnali,“ pověděl student. Prý se vše obešlo bez násilí a nikdo policisty zbytečně neprovokoval.

K zásahům v Praze se vyjádřila i samotná policie na facebookové stránce Týdeník Policie. Kontroly proběhly údajně na základě přijatého oznámení od občanů. „Například na náplavku dorazili večer nejprve strážníci, kteří přítomné pomocí megafonu upozornili na platící zákaz nočního vycházení. Většina přítomných poté odešla. Na místo následně dorazili policisté z SPJ Praha, kteří ztotožnili všechny, kteří na náplavce zůstali,“ napsali. Ve fotkách, které sdíleli, byly i záběry ze Zahrádek na Ohradě.

Následně skupinka zamířila do Riegrových sadů, kde bylo mnohem více lidí než na Ohradě. „Řekli jsme si, že když už proběhl zátah v Zahrádkách, kam nakráčelo několik desítek policistů, tak přece budou následovat zátahy po celé Praze a je jen otázka, kdy přijdou policisté rozehnat lidi v Riegrových sadech,“ myslel si. Proto si tedy čtveřice řekla, že zamíří na Hostivařskou přehradu. Tam bylo dost lidí, ale žádný policejní zátah tam neproběhl. Ten však proběhl později večer.

Mladík po návratu z Hostivaře dostal nápad, že by mohl jít ke kamarádovi do hospody na pivo. „Mám kamaráda, který provozuje restauraci na Vinohradech. Občas tam zajdu. V ten večer jsme tam seděli v pěti lidech, které důkladně znám, jde o staré známé. Kromě nás tam bylo několik členů personálu,“ vyprávěl svědek. Poměrně vyhlášená restaurace v současné době jen tak tak přežívá na okénkovém výdeji a rozvozu jídla.

„No co vám budu říkat, dali jsme si nějaké to pivko, zelenou, rozhodně jsme nedělali bordel, hluční jsme nebyli. Byli jsme v zadní části provozovny a vstupní dveře byly zavřené. Bavili jsme se v přátelské atmosféře a ačkoliv jsme porušovali některá vládní opatření, tak jsme rozhodně nikoho neohrožovali. Nakonec, kdo někdy nějaké to opatření neporušil? Vždyť já už ani nevím, co platí. Ministr vnitra Jan Hamáček večer něco vyhlásí a premiér Andrej Babiš to druhý den zruší. Sami politici porušují vládní restrikce, vymetají mejdany, nenosí respirátory, tak proč bych měl k nim mít respekt? Nouzový stav dle mě potřebují primárně kvůli tomu, aby mohli mít přístup k pochybným kšeftům a mohli krást z peněz daňových poplatníků. Podívejte se na zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu, tam se to píše jasně. Člověk musí používat vlastní rozum a ne se spoléhat na politiky,“ míní student, který dokončuje magisterský stupeň na Vysoké škole ekonomické.

Někdy kolem jedenácté večer však mělo přijít něco nečekaného. „Jeden člen personálu nám řekl, že se máme jít okamžitě schovat, že přišli policisté. Naštěstí bylo zamčeno a trvalo nějakou chvíli, než jim odemkl. Na nic jsme nečekali a snažili jsme se schovat. Někteří šli na záchod a my jsme šli do skladu… Do skladu, spíš do mrazáku. Do velkého mrazáku, což po horkém dni vlastně ani nebylo na škodu. Zde jsme pět minut zůstali, než nám majitel řekl, že už odešli a můžeme se zas vrátit,“ vyprávěl redakci svědek.

Policisté však měli být rozumní, jelikož když přišli do restaurace, tak se moc nerozhlíželi, jen měli říct, že všichni se nějak vypařili, zřejmě na záchod, zasmáli se, doporučili personálu, aby se trošku ztlumil a zase odešli. „Prý přišli na udání. Je nechutné, že se opět ve veřejnosti bonzuje, že někdo není dostatečně vystrašený a baví se s kamarády. Co s těmi lidmi je? Doufal jsem, že tohle skončilo rokem 1989, který jsem samozřejmě nezažil. Každopádně žádnou další kontrolu jsem toho dne už nezažil a někdy kolem druhé hodiny ráno jsem odešel domů. Nicméně si myslím, že zažít dva zátahy za den je i tak dost. Alespoň jsem se zase cítil jako před osmnáctým rokem, když jsme chodili do hospod a najednou přijela policie. To jsme byli poměrně kreativní ve schovávání se,“ zasmál se na konci vyprávění student.

Na závěr dodejme, že ministr vnitra Jan Hamáček nehodlá v boji s lidmi, kteří nedodržují vládní opatření, polevit. Po jednání Ústředního krizového štábu vyplynulo, že Hamáček by byl rád, kdyby proběhla novela zákona, aby policisté a strážníci mohli ukládat lidem na místě pokuty za porušení vládních nařízení zavedených kvůli nákaze novým koronavirem. V současné době se podle něj musí veškeré delikty řešit ve správním řízení.

„Pokud bude někdo přistižen na předzahrádce popíjet ve skupině pivo, tak policie rozdá pokuty a je po problému,“ popsal Hamáček.

Policisté by podle ministra vnitra Jana Hamáčka měli mít možnost na místě pokutovat lidi, kteří se například budou ve větším počtu scházet na veřejnosti nebo nebudou mít na veřejných místech zakrytá ústa a nos. Pokuty by měly být do výše 10 tisíc korun. V současnosti je vymahatelnost ve správních řízeních podle ministra velmi problematická. Po případném schválení vládou musí návrh ještě projít Parlamentem, psal iRozhlas.

