Sněmovna, jedna tmavá místnost a v ní pouze bez mobilu. Máme informace o zakázce, kvůli které Babiš hulákal na ministra. A ty vám pěkně zhořknou

Kauza tzv. pasivních radarů, či přesněji řečeno pasivních sledovacích systémů, které resort obrany nakupuje dvakrát dráž proti původnímu odhadu, který přinesl na vládu, po krátkém čase opět vyvolala bouřlivou debatu.

Před zhruba dvěma týdny si poslanci ze sněmovního branného výboru zástupce resortu brutálně podali. Padala dokonce obvinění, že ministerstvo lže, vymlouvá se, či prohlášení typu „už vám nevěříme ani slovo“.

Psali jsme: Vysoký úředník na obraně rezignoval. Neustál tlak informací ParlamentníchListů.cz. Babiš je četl a bylo po náměstkovi

Projednávání bodu bylo tehdy přerušeno s tím, že Ministerstvo obrany musí dodat podrobnější materiály. Resort je dodal, ale prakticky jen pár hodin před jednáním, což mnohé zákonodárce také namíchlo. „Přivezli to sem včera, jsou to utajované informace, nelze to rozesílat e-mailem, spoustu poslanců vůbec nebylo v Praze, takhle se to dělat nedá. Ministerstvo si z nás dělá dobrý den,“ sdělil nám pod podmínkou anonymity zdroj z Poslanecké sněmovny. Fotogalerie: - Proti konvoji v Bohumíně

Nynější schůze výboru v dobré atmosféře ani nezačala. Ministr obrany hned zkraje požádal předsedkyni Janu Černochovou, aby se celé projednávání bodu vedlo za zavřenými dveřmi. Jenže Černochová ho poněkud vypekla. Jasně sdělila, že debata bude zahájena veřejně, aby všichni měli přístup si téma oživit, a pokud bude ministr chtít později říci něco v utajovaném režimu, dojde k vykázání veřejnosti později.

„Hezky mu to hodila na hlavu,“ špitali si mezi sebou novináři s dalšími „diváky“. Metnar však na úvod neřekl skoro nic kromě pár obecných vět. Následovala ne úplně přátelská výměna mezi náčelníkem generálního štábu generálem Opatou, který Černochové opakovaně řekl, že nerozumí její otázce, k jaké částce došla během přípravy nákupu radarů samotná armáda a jak si to nacenili oni, protože dosud věc komentovalo jen Ministerstvo obrany.

Fotogalerie: - Vítání konvoje na Ruzyni

Vše se točilo kolem toho, jak je možné, že resort předložil vládě o polovinu nižší částku, než za jakou nyní systémy nakupuje. Odpovědi vždy zněly, že původní odhad ceny pocházel z roku 2015 a od té doby se mnohé změnilo, takže částka narostla. Poslanci ale nechtěli věřit, že by se za čtyři roky částka mohla zdvojnásobit. „To byla tedy pořádná inflace,“ rýpla si Černochová.

Směr debaty a argumentaci ministerstva, že cena je prostě vyšší, protože se od roku 2015 změnily podmínky, fakticky utnula poznámka exministryně obrany Karly Šlechtové, která připomněla, že ministr Metnar původní cenu vládě předkládal ještě loni.

Fotogalerie: - Volba předsedy Senátu

„Ze všech dostupných informací vyplývá, že vláda vzala 7. února 2019 na vědomí cenu 780 milionů korun a 14. listopadu 2019 to ministr obrany dostal na stůl s navýšenou částkou na 1,5 miliardy. Tedy během tři čtvrtě roku došlo ke zdvojnásobení ceny. Taková jsou fakta,“ odmítla Šlechtová tvrzení resortu, že se částka postupně zvyšovala během čtyř let.

Následovalo uzavření jednání ve vyhrazeném režimu. Všichni kromě poslanců a zainteresovaných lidí z obrany museli pryč. Uzavřené jednání trvalo poměrně dlouho, nad všechny odhady přítomných, skoro dvě hodiny.

Následně výbor přijal usnesení, že doporučuje Ministerstvu obrany vytvořit expertní skupinu, která provede přezkum ceny u zakázky, a žádá resort, aby výbor o výsledcích šetření informoval. Někteří si to vyložili jako smír a zklidnění situace. Jenže podle řady členů výboru to tak rozhodně není.

„Zaznělo, že nám o tom navýšení chtěli říct dřív, ale prý jaksi nebyl čas. To je směšné, totálně směšné. Teď vycházejí najevo další průšvihy. Začínají tam padat kostlivci ze skříně, že z toho za chvíli postavíme celou kostnici. Ministr se tváří, že tady vůbec není, o ničem nevěděl a teď že najednou bude všechno hlídat. Nastoupil tam snad včera? Výmluvy, vytáčky, lži. Dělají mrtvého brouka, a když na to někdo upozorní, ještě kolem sebe kopou, že se na ně útočí. A Babiš to z nějakého důvodu kryje, stojí ze Metnarem i přes ty průšvihy. Mnoho z nás se ptá, co za tím je,“ řekl nám po jednání jeden z těch, kteří byli celého jednání výboru přítomni.

Psali jsme: Jaroslav Michal: Stejná technika, dvě odlišné ceny. Omnipol předražil nákup o miliardu

Ministr obrany to všechno odmítá a na výboru jen obecně sděloval, že ministerstvo čelí útokům a že všechno je to jen „kampaň“. Žádné předražené zakázky prý na obraně nejsou. Na druhou stranu ale poslancům řekl, že resort bude měnit systém plánování zakázek, aby nemohlo docházet ke „změnám ceny způsobeným časem“.

Generál Opata to komentoval slovy, že systém by bylo možné teoreticky využít k lokalizaci míst a pozic, kde se daní lidé nacházejí.

Kromě tématu radarů se poslanci od zástupců resortu dozvěděli také novinky u zakázky na víceúčelové vrtulníky, které vláda nakoupí od Američanů. Už došlo k podpisu smlouvy a proběhla první platba ve výši jedné miliardy.

Jenže se objevila komplikace. Do zakázky chtěl už dřív „hodit vidle“ konkurenční výrobce vrtulníků Leonardo, tedy italský výrobce, o kterém někteří vojenští experti mluvili jako o nejlepším řešení pro českou armádu v poměru cena – parametry. Leonardo dříve dal podání na antimonopolní úřad, který to ale zastavil, protože námitky přišly až po podpisu smlouvy. Jenže s tím se Leonardo nesmířil a teď podal návrh na zastavení zakázky. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se tím tedy bude znovu zabývat.

