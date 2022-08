Tady nikdo nekřičel. „Chtěli mě mlátit, jednou je porazíme,“ jel Babiš. Přitvrdil

Nadšení a bouřlivý potlesk vyvolal příjezd bývalého premiéra do Karviné v Moravskoslezském kraji. Tady na odpůrce Andrej Babiš nenarazil. Stovky lidí se tlačily kolem obytného vozu a žádaly o společnou fotografii. „Pořád dokola jen tvrdí, že za všechno může Babiš. Jim vyhrály volby média, která jen zapomněla říct, že tu máme organizovaný zločin,“ pustil se Babiš tvrdě do koalice. Na náměstí, kde se konal mítink ANO, měla svůj stánek i kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová. Nicméně, Karviná je baštou ANO, které zde v posledních sněmovních volbách dostalo 45 procent.

„Ať si vezme do ruky vařechu,“ znělo mezi lidmi. Petiční stánek kandidátky na prezidentku Danuše Nerudové moc příznivců nelákal. Na Masarykovo náměstí do Karviné v pondělí odpoledne přicházeli lidé kvůli avizovanému setkání s bývalým premiérem. Čekání si krátili debatováním o politice. „Ona mi neříká nic. Zbytečné. Co já s ní?“ říká ještě na adresu Nerudové pětašedesátiletý rodák z Karviné Igor. „Stejně budu volit Babiše. Babiš vyhraje. Vsadím na něj tisíc korun,“ konstatoval už teď s železnou jistotou. „Má ještě čas, aby oznámil kandidaturu. Ale kandidovat bude určitě,“ předpokládá Igor.

Petiční stánek Danuše Nerudové. Foto: Daniela Černá

Čekání na předsedu hnutí ANO. Foto: Daniela Černá

V tom, komu dát hlas, měli lidé, kteří čekali na avizovanou návštěvu expremiéra, celkem jasno. „Nejsem debil. Na někoho, kdo mi čtyřikrát přidal k důchodu, přece nebudu nadávat a říkat o něm něco špatného. Na to je jednoduchá odpověď,“ vysvětloval Igor. Sám pracoval na šachtě, další část života strávil jako šofér z povolání. „Babiš je zlatý chlap. Škoda že nezůstal ve vládě. Kdyby hlasy socialistů a komunistů nepropadly, tak by suverénně Babišova vláda jela dál,“ uvedl. Ze současné vládní koalice nadšený není. „Koalice na prd, prd! I Tlustý (Vlastimil Tlustý, bývalý ministr financí, pozn. redakce) říká, že je to nejhorší vláda v historii po revoluci. Jednou řeknou lidem, že dostanou dva tisíce a pak sedmnáct tisíc. Oni vůbec neví, o čem mluví. Jen slibují, že něco projednají. Jsou zkorumpovaní,“ sází jednu výtku za druhou.

Příchod bývalého premiéra očekávali lidé dost netrpělivě. „Už jede karavan! Už jsem na něj mávala,“ nadšeně oznamuje starší dáma. Když ale zjistí, že nejde o obytňák bývalého premiéra, jde si zklamaně sednout. A s ní i desítky dalších, co se nemohou dočkat.

Na náměstí jako první dorazil místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. „Ještě potřebujeme repráky,“ dolaďoval technické zázemí před začátkem mítinku. Než se dostal k mikrofonu, lidé využili příležitosti a žádali o společné foto. „Omlouvám se za zpoždění. Zdrželi jsme se ve Frýdku. Pan Babiš už je na cestě,“ vysvětloval Havlíček.

Bývalý vicepremiér Karel Havlíček na setkání v Karviné. Foto: Daniela Černá

„Nemám dobré zprávy. Mám špatné zprávy. Víte, jaká je dnešní cena elektřiny? 13 800 Kč za MWh, před dvěma lety byla 1000 Kč. Jaká je cena plynu? 6300, před dvěma lety 200 Kč. Kritická situace,“ vylíčil Havlíček. „Vzpomínáte si, jak nás opozice lynčovala, že dáváme málo do podpory, ať dáváme víc živnostníkům, ať udržíme sociální smír? Co udělala tato vláda jako první, když přišla? Vysmáli se nám a řekli, že jsme dávali moc,“ uvedl.

„Co vám dala vláda teď, za posledních osm měsíců? Dostal někdo z vás nějakou energetickou podporu? Nikdo nedostal nic. Ceny jsou kritické. Máme nejvyšší cenu elektřiny v přepočtu na kupní sílu, máme pátou nejvyšší cenu plynu v přepočtu na kupní sílu. Proč? Protože podpora je druhá nejhorší v Evropě. Hůř je na tom Dánsko, jenže to má silnou sociální politiku,“ hovořil Havlíček.

Bývalý vicepremiér poukázal na skutečnost, že vláda rychle najde viníka, ale nenabízí řešení. „Situace se bude zhoršovat. Co se připravuje v rámci energetického tarifu je směšné. Když se podíváme, kolik dávají ostatní a my? Katastrofa,“ uvedl Havlíček. Mezi tím byl slyšet mezi lidmi potlesk, který patřil už Aleně Schillerové.

Mezi tím Havlíček pokračoval: „Vláda svou nekompetenci zakrývá neuvěřitelnou mírou přezíravosti. Paní Pekarová Adamová vám všem vzkazuje, že máte stát v rohu a šoupat nohama. Ona to řekla nám, ale to je jako by to řekla vám, protože jsme strana, která reprezentuje nejvíce voličů…“ vysvětloval Havlíček. „Co to je za člověka, ta Pekarová?“ ozývalo se naštvaně z davu.

Havlíček připomenul zvyšující se inflaci. „Vláda si není schopná srovnat ani to, jakým způsobem se vytváří inflace, a kdo za ni může,“ uvedl. „Vláda nemůže za to, že rostou ceny v Evropě, ale za to, že nedělá nic proto, aby je snížila. Rafinérie zprivatizovali, plynovody zprivatizovali, ČEZ blbě zprivatizovali a nám budou vyčítat něco kvůli energetice?“ dodal.

Pak už předal slovo Aleně Schillerové. „Podpora je u nás důležitá. Říkáte, že nám rozumíte. To jsem dnes slyšela na každé zastávce. Jistě, přišlo pár křiklounů, ale vždycky říkám: Nenechte se vyprovokovat. My se budeme odlišovat tím, že nebudeme nikoho urážet,“ vysvětlila. V Karviné lidé souhlasně kývali. Z davu se ozývaly výkřiky podpory.

„My jsme přijeli z jednoho důvodu, abychom slyšeli o vašich problémech, slyšeli, co vás trápí. Proč vláda nejde mezi vás? Proč tady není pan ministr Stanjura? Víte už, jaký bude úsporný tarif? Nevíme,“ rozjela se Schillerová.

„Slyšíte pořád, že jsme předlužení, že musíme šetřit. Jaký je výsledek? Jakou dostáváte pomoc? Jen informaci, že se vláda nemá starat o lidi. Vláda brutálně bohatne díky inflaci. Logicky se vybere na pojistném a na daních více,“ uvedla Schillerová. „Tak ať vrátí část lidem. Německý ministr financí řekl, že je amorální, aby si vláda nechala příjmy, které vybere na vás díky inflaci a na firmách. Proč 24 zemí EU stropuje ceny, proč promíjí DPH?“ pokládala jednu otázku za druhou.

Jsme stále šestá nejméně zadlužená země v EU. „Je to asociální vláda. Neví absolutně, co dělá, má jít mezi vás a ne se zavírat v malostranských palácích. Bojí se jít mezi vás. Budou se držet zuby nehty, protože vědí, že jsou tam naposled,“ zhodnotila za potlesku Schillerová. „Alenko!“ povolávali lidé z publika.

Další slova Karla Havlíčka o ČEZu už přerušil potlesk a křik: „Už jde!“ „Hurá!“ Konečně totiž na místo dorazil bývalý premiér Andrej Babiš. Lidé ho zastavovali, každý chtěl foto hned, jak Babiše uviděl. „Já se strašně stydím… ale. Stydím se, že jsme přišli pozdě a já ještě později,“ uvedl Babiš do mikrofonu. „Kdo bude chtít knížku, tak ji podepíšu, pomáhají mi dva perspektivní politici,“ rozjel už mítink naplno Babiš. Zatím, co se chopil mikrofonu, Havlíček se Schillerovou už opět pózovali před fotoaparáty. Lidé žádali další a další společné fotky. V Karviné na odpůrce Babiš nenarazil.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš hovoří na mítinku v Karviné. Foto: Daniela Černá

„Nikdo tady nekřičí, to je super. Byli jsme na místech, kde nás chtěli i mlátit. Chodíme za vámi, protože jsou komunální a senátní volby,“ vysvětloval bývalý premiér. „Není to prezidentská kampaň. Všichni říkají, že dělám prezidentskou kampaň, nedělám. Oni vyhráli volby s ‚antibabišem‘. Bez Babiše by ztratili program. Představte si, že koncem října řeknu, že nebudu kandidovat. Co budou dělat? Koho bude twitter hejtovat? To je komunita lidí, co nás nesnáší, mravokárci,“ uvedl na mikrofon.

„Fotit se budeme, ale až na konec,“ sliboval Babiš, kterého lidi i při proslovu žádali o foto.

Babiš poukázal na diskuse o právu veta v rámci EU: „Když premiér řekne, že s něčím nesouhlasí, ostatní mají smůlu. Samozřejmě jsem to používal a dovezli jsme 42 mld. eur navíc. Teď už Pekarová říká, že to nepotřebujeme, ať o nás rozhodují Francouzi a Němci.“

Pak se vrátil ke kampani: „Jsou volby, budeme rádi, když budete volit naše kandidáty,“ vyzval.

Mítink ANO v Karviné. Foto: Daniela Černá

„Čau lidi jsem předtáčel podle přání paní Pekarové, mám svetr, je za mnou dřevo, krb a nesehnal jsem uhlí. Tohle je doporučení vlády, oni na nás kašlou. Dělám si srandu, ale je to tragédie. Čeká nás těžké období,“ popisoval.

Babiš před příznivci kritizoval ODS a Spolu, která v kampani použila jeho portrét společně s fotografií ruského prezidenta Vladimira Putina. „Pořád dokola jen tvrdí, že za všechno může Babiš. Jim vyhrály volby média, která jen zapomněla říct, že tu máme organizovaný zločin. A co se teď děje? Jsou arogantní a nás válcují. Ale my se nedáme. Uděláme všechno proto, abychom zastupovali zájmy lidí. Vždycky jsme to dělali a budeme to dělat i nadále. Jednou je porazíme. Byli jsme blízko, mohli jsme porazit zkorumpovaný systém tradičních stran, ale přišel covid, a to nás zásadně poškodilo,“ popisoval Babiš.

Lidé se postupně shlukovali blíž a Babiš uklidňoval: „Tady jsou knížky… V klidu, pro všechny máme dost, hlavně dávejte pozor!“

Lidé se tlačili kolem obytného vozu, brali si knížky a stáli frontu na podpisy. „Jak se kolem něj najednou shlukovali! Byl jsem první a už jsem poslední, tak budu muset na knihu zase čekat,“ postěžoval si starší muž. „Oldo, přiber mi knížku!“ křičel směrem k davu.

Mítink ANO v Karviné. Foto: Daniela Černá

