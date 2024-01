Temné řeči o Rakušanově debatě v Karviné jsou venku

reklama

Včera se ministr vnitra Vít Rakušan vydal do Karviné na diskusi s obyčejnými lidmi v hospodě. „Mám za sebou první debatu bez cenzury v Karviné. Nebylo to snadný. Ale naše země se nebude posouvat dopředu, pokud v ní nebude probíhat svobodná diskuse, když budeme utíkat před kritikou a nepostavíme se problémům čelem. To, že někteří lidé nejsou takové debaty schopni, neznamená, že by na ni ta většina, která diskutovat chce, měla zanevřít,“ tvrdí a těší se na další štaci v Sokolově.

Mám za sebou první debatu bez cenzury v Karviné. Nebylo to snadný. Ale naše země se nebude posouvat dopředu, pokud v ní nebude probíhat svobodná diskuse, když budeme utíkat před kritikou a nepostavíme se problémům čelem. To, že někteří lidé nejsou takové debaty schopni,… pic.twitter.com/q3OUfMRg0N — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) January 22, 2024

Anketa Oceňujete, že Vít Rakušan šel v Karviné diskutovat do hospody? Oceňuji 3% Neoceňuji 94% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 1044 lidí

Chvála Rakušana z kavárny i od novinářů

Příznivci Rakušana ho za jeho snahu chválí. Respekt mu vyjádřil například kavárník Valenta. „Stoupnout si v Karviné v páté cenové před štamgasty, kteří na vás po třech kouskách hulákají ‚Demisi‘ a ‚Ať žije Rusko‘, je podobné jako se nechat dobrovolně předhodit psům. Zvláště, když to dopředu víte.“

„Myslím, že bez výjezdů mezi lidi se politika moc dělat nedá, a pokud jede do karvinské zaplivané špeluňky a baví se s osobami z ne úplně vysokých vrstev, tak to pokládám za dobrý krok,“ obhajoval ještě krok před někým, kdo si myslel, že by se Rakušan měl soustředit zejména na svou práci.

Pane ministře @Vit_Rakusan, za tohle velkej respekt. Stoupnout si v Karviné v páté cenové před štamgasty, kteří na vás po třech kouskách hulákají "Demisi" a "Ať žije Rusko", je podobné jako se nechat dobrovolně předhodit psům. Zvláště, když to dopředu víte??? pic.twitter.com/1vIhchl0Uh — Lukáš Valenta (@Lukas__Valenta) January 22, 2024

Myslím, že bez výjezdů mezi lidi se politika moc dělat nedá, a pokud jede do karvinské zaplivané špeluňky a baví se s osobami z ne úplně vysokých vrstev, tak to pokládám za dobrý krok. — Lukáš Valenta (@Lukas__Valenta) January 22, 2024

Anketa Bude Donald Trump v listopadu zvolen prezidentem USA? Bude 87% Nebude 7% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 17241 lidí

„Není možno část společnosti, která je zcela pohlcena dezinformacemi a nenávistí, přesvědčit argumenty. Přesto velmi děkuji Vítu Rakušanovi za karvinskou misi. Jednak vidí, jak velký problém to je, a druhak my – voliči demokr. stran víme, že musíme ke každým volbám. Kroužkujme,“ děkovala mu Martina Fraňková.

„Pustil jsem si zvuk cestou domů, jen tak ze zvědavosti. Vít Rakušan má můj velikej obdiv. Protože to bylo fakt těžký, zachovat slušnou a rozumnou rozpravu téměř nemožný... Ale se ctí zvládnuto, klobouček!“ chválil ho vodní slalomář Vavřinec Hradílek.

Není možno část společnosti, která je zcela pohlcena dezinformacemi a nenávistí, přesvědčit argumenty.

Přesto velmi děkuji @Vit_Rakusan za karvinskou misi.



Jednak vidí, jak velký problém to je, a druhak my – voliči demokr. stran víme, že musíme ke každým volbám.

Kroužkujme. — Martina Fraňková (@PrahyTeta) January 22, 2024

Pustil jsem si zvuk cestou domů, jen tak ze zvědavosti. @Vit_Rakusan má můj velikej obdiv. Protože to bylo fakt těžký, zachovat slušnou a rozumnou rozpravu téměř nemožný... Ale se ctí zvládnuto, klobouček! https://t.co/EWPj8TJr99 — Vavrinec Hradilek (@VHradilek) January 22, 2024

„Lůza ukázala, že nemá smyslu s ní diskutovat. Nestojí o to, chce řvát, nadávat a vyhrožovat,“ odsuzoval osazenstvo hospody Jiří X. Doležal z Fora24. V tom nebyl sám. „Pokud popíráme, že Putin je vrah malých dětí na Ukrajině, tak se neshodneme,“ řekl ministr Rakušan v Karviné a odpovědí mu byl hlasitý nesouhlas části nepřátelsky naladěného publika... Co to je za lidi, kteří popírají válečné hrůzy a to, kdo je způsobuje?“ hrozil se reportér iDnes Josef Kopecký.

Na podobnou notu hrál i „globalista“ Sváťa Barek. „Tak koukám na debatu Víta Rakušana v Karviné. Opakované odmítavé bučení, pískání a hulákání, když Rakušan zmínil fakt, že Putin na Ukrajině vraždí ženy a děti, je opravdu smutnej pohled…“

Komentátor Alexandr Mitrofanov už rovnou po jedné debatě nadhazuje možnost, že by Rakušan mohl být příštím premiérem.

Fotogalerie: - Volební sněm Trikolory

Premiér @Vit_Rakusan po příštích volbách? Rozhodně varianta, která je po dnešku přinejmenším k úvaze.

Poprvé mělo něco pocházející ze současné vlády šťávu. — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) January 22, 2024

Lůza ukázala, že nemá smyslu s ní diskutovat. Nestojí o to, chce řvát, nadávat a vyhrožovat.https://t.co/c80u9CAEZf — Jiří X. Doležal (@jirixdolezal) January 22, 2024

"Pokud popíráme, že Putin je vrah malých dětí na Ukrajině, tak se neshodneme," řekl ministr @Vit_Rakusan v Karviné a odpovědí mu byl hlasitý nesouhlas části nepřátelsky naladěného publika... Co to je za lidi, kteří popírají válečné hrůzy a to, kdo je způsobuje? — Josef Kopecký (@PepaKopecky) January 22, 2024

Tak koukám na debatu @Vit_Rakusan v Karviné. Opakované odmítavé bučení, pískání a hulákání, když Rakušan zmínil fakt, že Putin na Ukrajině vraždí ženy a děti, je opravdu smutnej pohled… pic.twitter.com/8JJbh3bAOL — Sváťa Barek ???? (@BarekSvata) January 22, 2024

Ale co tím sleduje?

Objevila se ale také hodnocení, čeho tím Rakušan chce dosáhnout. Ředitel Deníku N Ján Simkanič soudí, že restart komunikace Rakušanovi vyšel. „Prohrát se to vlastně moc nedá, stačí vydržet. Nepřítomní ocení odvahu jít do jámy lvové. Čistě plusové body budou ze srovnání s tou agresivnější a hulvátskou částí publika, to je vskutku podívaná. A jistě i někteří z přítomných na něj, potažmo na STAN nebo na celou vládu nebudou koukat tolik skrz prsty. Voliče tam asi moc nenajde, ale může to fungovat na jiné,“ zhodnotil.

„Každopádně pořád bude moci říkat, že se snaží a jezdí mezi lidi a že je schopen ustát i drsnou konfrontaci, a pokud to vydrží, má šanci tenhle obrázek dostat k širšímu publiku. Ostatně i ta trochu podbízivá linka Bez cenzury tu tváří v tvář danému publiku vyznívá naopak při té sestavě domácích dost příhodně,“ dodal s tím, že tím může Rakušan stáhnout náskok Andreje Babiše a že bude ještě zajímavé Rakušana sledovat.

Fotogalerie: - Mimořádná o korespondenční volbě

I šéfredaktor Reflexu Bartkovský má za to, že Rakušan nejel získávat nové voliče, ale udržovat staré.

Soudě podle ohlasů byl restart komunikace Víta Rakušana chytrá sázka na nový začátek a novou taktiku. Prohrát se to vlastně moc nedá, stačí vydržet.



Nepřítomní ocení odvahu jít do jámy lvové. Čistě plusové body budou ze srovnání s tou agresivnější a hulvátskou částí publika,… — Ján Simkanič (@Simindr) January 22, 2024

Ano. A já to říkám často po zkušenostech s těmihle davy a lidmi v nich. Tam nikdo o diskusi nestojí, chtějí jen, aby se stát postaral. Ale on tam nejel získávat nové voliče, ale udržet si ty staré. A zatím mu to podle reakcí nejen na TW vychází… — Martin Bartkovský (@bartkovskym) January 22, 2024

„Sleduju Víta Rakušana na debatě v karvinské hospodě. Zažívá asi stejné pocity a možná i zmar, jako kdyby Andrej Babiš šel debatovat s lidmi do Mlejna, pražské kavárny na Kampě,“ zaglosoval setkání Václav Dolejší ze SeznamZpráv.

Sleduju Víta Rakušana na debatě v karvinské hospodě. Zažívá asi stejné pocity a možná i zmar, jako kdyby Andrej Babiš šel debatovat s lidmi do Mlejna, pražské kavárny na Kampě. — Václav Dolejší (@VacDol) January 22, 2024

„Ten Rakušan v té Karviné není proto, že by jim chtěl na něco odpovídat, on tam chce mít ty nejhorší primitivy, kteří mu nadávají, aby se zase stal hrdinou svých městských libs, kterým byl ještě před volbama. De facto má ty lidi jako figurky pro své divadlo a celkem mu to vychází,“ okomentovala Rakušanovy úmysly Marie Sedláčková.

Fotogalerie: - Hnusná i krásná Bukurešť

Ten Rakušan v té Karviné není proto, že by jim chtěl na něco odpovídat, on tam chce mít ty nejhorší primitivy kteří mu nadávají, aby se zase stal hrdinou svých městských libs, kterým byl ještě před volbama. De facto má ty lidi jako figurky pro své divadlo a celkem mu to vychází. — Marie Sedlackova (@MarieS345) January 22, 2024

Drzost. Dva roky ho nezajímali

Návštěvu ministra vnitra hodnotil též režisér David Martínek, který má za to, že je v zásadě správné, že se vládní politik vypraví do postižených regionů. „Je to v pořádku. Taková aktivita by měla být pravidelná a běžně na pořadu dne,“ říká. Ale o to se podle něho nejedná.

„Pokud se ale vydá Rakušan do Karviné, Sokolova, Ostravy, Mostu a dalších strukturálně postižených měst a regionů, po dvou letech hrozivého vládnutí této vlády, jde samozřejmě jen o další ukázku psychotického aktivismu, jehož jádrem je vyvolávání konfliktů a zvyšování pozornosti. Je to praktika, která tento typ politiků provází od počátku. Tahle věc nepomůže v daných regionech nikomu a ničemu,“ míní a přirovnává Rakušanovu návštěvu k návštěvě Petra Pavla v zavřeném dole v Ostravě.

Fotogalerie: - Přísaha k zásahu

„Rakušan nedávno ohlásil práci nového marketingového týmu. Údajných špiček, kteří stojí za zvolením Pavla, Čaputové atp. Titéž marketéři, kteří se uvedli mimořádně hloupým videem, nyní pokračují ve strategii, která by se dala nazvat ‚čelem k voličům‘. S povzdechem to okomentuji.

Setkání s občany je vždy cenné. Nicméně, princip je trochu jiný. Je dobré znát názory voličů už před volbami. Podle voličů, jejich potřeb, připravovat volební programy. A tyto se poté snažit ze všech sil prosazovat a naplnit.

Tato vláda dělá přesný opak. Na voliče kašle, prosadí se k moci volební reformou, poté vládne pro republiku devastujícím způsobem a když už doslova hoří, tak teprve tehdy, za doprovodu početné ochranky a těžkooděnců, vyráží za občany,“ shrnul vládní postup režisér s tím, že se obává, že potřeby lidí v těchto regionech Víta Rakušana nezajímají a že se předvádí před svými voliči, což pak příspěvky na sociální síti dokazují. Rakušanovi by zatleskal pouze, pokud by se ministr omluvil a oznámil, že složí demisi. Pak by byl ochoten i zatleskat.

Šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl shrnul Rakušanovu návštěvu krátce. „Podle mýho skromnýho názoru je ministr vnitra psychicky narušená osobnost. Tohle normální člověk nemůže udělat – jít provokovat lidi, který dva roky totálně ignoroval, případně jim vyhrožoval nebo se jim vysmíval. A ještě jim říká ‚tady v Karviný‘.“

Fotogalerie: - Gottwald II, dnes zase Mayrau

Čtyři závěry pak z výletu do Karviné vyvozuje glosátor Martin Chmela.

„1. Česká společnost teď pár dní bude žít zcela nevídaným: Vládní politik zavítal mezi občany.

2. Bylo příznačné, že vedle Rakušana stáli kromě policistů v civilu i mainstreamoví novináři.

3. Drtivá většina dotazů směřovala na četné Rakušanovy kauzy. Když se neptali novináři, zeptali se občané. Pokud si někdo myslí, že by to v jiné části republiky bylo jiné, tak se šeredně mýlí.

4. Teď bude snaha zaměňovat Rakušanovu drzost za odvahu. Přitom je to jen a jen krystalická drzost, když politik s tolika kauzami jde dělat předvolební kampaň mezi lidi, kteří celý život poctivě pracovali, a kterým se i díky němu žije hůř. Vše korunuje Rakušanova póza masarykovského demokrata.“

Fotogalerie: - Střípky z politiky

1. Česká společnost teď pár dní bude žít zcela nevídaným: Vládní politik zavítal mezi občany.



2. Bylo příznačné, že vedle Rakušana stáli kromě policistů v civilu i mainstreamoví novináři.



3. Drtivá většina dotazů směřovala na četné Rakušanovy kauzy. Když se neptali novináři,… — Martin Chmela (@chmelamar) January 22, 2024

Podle odborníka na elektroniku Pavla Cimbála byla debata tragická, a to z obou stran. Vít Rakušan prý jen alibisticky blábolil, ale tazatelé nevyužili četných příležitostí, kdy mohli ministra argumentačně položit na lopatky. To ještě okomentoval docent Konvička: „Klid. Půlka byli tajní hrající dělný dezolátní lid, no a druhá půlka... Čtvrtstoletí televizně-reklamní masáže, úpadku školství a chudnutí těch regionů se nějak projevit musí.“

Klid. Pulka byli tajni hrajici delny dezolatni lid, no a druha pulka...



1/4stoleti televizne-reklamni masaze, upadku skolstvi a chudnuti tech regionu se nejak projevit musi. — Martin Konvička (@konva333) January 22, 2024

Na zajímavý rozpor pak upozornila Společnost pro obranu svobody projevu. Totiž že v Karviné byla debata Bez cenzury, tedy že mohlo zaznít v podstatě vše a také to zaznělo. Nicméně, na Rakušanově profilu na sociálních sítích jsou komentáře mazány a zůstávají zejména ty pozitivní. SOSP upozorňuje, že to není případ cenzury a že na správu svého profilu má Rakušan nárok. „Cenzura je, když EU nebo vlády vydírají drastickými sankcemi platformy, aby to dělaly za ně, nebo když někoho blokují na CELÉ síti,“ podotýká.

Fotogalerie: - Střípky z politiky

Když ministr Rakušan na svém profilu maže nebo skrývá kritické komentáře, to není cenzura. Na správu SVÉHO profilu má každý právo.

Cenzura je, když EU nebo vlády vydírají drastickými sankcemi platformy, aby to dělaly za ně, nebo když někoho blokují na CELÉ síti. pic.twitter.com/cYv1YGjZJf — Společnost pro obranu svobody projevu (@SOS_projevu) January 22, 2024

Politické poučení

Starosta Pavel Novotný si myslí, že v Karviné Rakušan „vyluxoval voliče“, a to zaslouženě: „O viralitu se starají dezolé a .. my. Kdypak se asi probudí naše píárko? Výtečná akce od píárka STANu, tečka, hotovo dvacet!“

Vítek nám dnes - zaslouženě - vyluxoval v Karviné více voličů než za celou dobu od voleb. O viralitu se starají dezolé a .. my. Kdypak se asi probudí naše píárko?



Výtečná akce od píárka @STANcz, tečka, hotovo dvacet! ???? — Pavel Novotný ???? (@PavelNovotnak) January 22, 2024

Ozval se také bývalý marketér ČSSD Tomáš Buzek. Ten neví, co si o výletu do Karviné má myslet. Po stránce provedení krok chválil. „Zásah skvělej, sdílelo to mraky lidi. Budou mít šílený množství contentu na socky a sestříhají to stejně pěkně, jako když nám na Slavii prodávají hráče,“ zhodnotil z pozice manažera ve Slavii.

„Nejde mu o to přesvědčit voliče opozice, ale o získaní voličů SPOLU, kteří jsou nespokojeni s vládou. Takže dezoláti, kteří mu tam přijdou nadávat, mu slouží jako užitecní idioti a laboratorní krysy. Provokuje je už názvem ‚Bez cenzury‘ – on chce, ať tam přijdou už naštvaní a pivo to jen vyostří.

Fotogalerie: - Vystrčil a spol. - pocta Palachovi

První výjezd mu objektivně vyšel, na druhou stranu jsem nezachytil nic zásadního nebo opravdu zajímavýho, co by tam od něj zaznělo. Ale můžu se plést. Je to prostě založený na tom, že mu lidi nadávají a on to trpělivě snáší a vysvětluje… Je to normální reality show, takovej Jerry Springer pro liberály.

A každá reality show potřebuje to samý – hysterický scény, nadávání, meltdowny, v ideálním případě rvačky, kde se nikomu nic nestane. Nejlepší by byl sex, ale to by mu nikdo neuvěřil,“ analyzuje Rakušanovu snahu. A na závěr dodává: „Dokud bude mít emoce, bude mít čísla. Když se na něj ale lidi vykašlou a nepřijdou, tak to celý vyšumí.“

Psali jsme: „Proč máme tak drahou elektriku, ku*va!“ Rakušan s ochrankou vstoupil do hospody v Karviné. Řev, pískot, nadávky Teror pětikoalice. Emigranti a občanství. Zbořil vážně ke Sněmovně „U lidí, co jdou proti vládě, je zastání nulové“. Soudí se s Etzlerem, toto zažívá „Banda karvinských rusofilních kreté*ů.“ Výjezd Rakušana a drsný „doprovod“ z ODS

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama