Tenhle útok Pohlreich nečekal. Přiznáváme, že my také ne. Jde o jeho byznys

Hostem novináře Veselovského v pořadu DVTV byl před několika dny kuchař Zdeněk Pohlreich. K opatřením proti koronaviru se vyjadřoval ještě předtím, než byla vládou zpřísněna – to znamená restaurace zcela zavřeny. I přesto hovořil o absurditě a totálním selhání systému. „Náš obor je mrtvý, je to konec," řekl zhruba před týdnem Pohlreich. Na jeho slova navázaly ParlamentníListy.cz mapováním situace, která se týká především šéfkuchařova byznysu.

reklama

Anketa Obáváte se dalšího vývoje situace kolem nemoci COVID-19? (Ptáme se od 15.10.2020) Ano 73% Ne 27% hlasovalo: 6162 lidí

Ve všech případech se jedná o vyhledávané, respektované a doporučované podniky.

Slova Zdeňka Pohlreicha o nesmyslnosti systému opatření a možném ukončení jeho podnikání vyvolala nečekanou odezvu. Ne však takovou, jakou si někdejší televizní kontrolor představoval. Připomeňme nejprve zmíněné citace.

„Švejk říkal, že vláda, která zdraží pivo, padne. Já nevím, jak by to dopadlo. Samozřejmě záleží na tom, o kolik by to bylo. To se zdražuje v řádech korun. Tak já myslím, že ta pivní náruživost tady je taková, že tady by to bylo jedno," poznamenal například Pohlreich. Následně se rozhovořil o tom, jak vypadalo léto v jeho restauracích ve srovnání s loňskem. „To se nedá vůbec srovnat. To je smutný příběh. Najednou ta hospoda, která byla plná, tak najednou tam nebyl dohromady nikdo. Nebo tam byla třetina lidí. V tuto chvíli proslulá Praha 1 je nejhorší místo na podnikání v gastronomii v celé zemi," zdůraznil a dodal, že mnozí podnikatelé museli své podniky zavřít. „Ještě z toho zdaleka nejsme venku," podotkl.

Psali jsme: To je prostě blbost. Hvězdný kuchař Pohlreich se po svém rozpovídal o nesmyslech, jaké provádí stát

„Jestli jsme si mysleli, že to bylo tvrdé na jaře, tak teď to bude doopravdy hustý," zmínil rovněž. „Nejde o nás, nebo o mě. Každý podnikání končí v okamžiku, kdy nevycházejí kupecké počty. Nemáte lidi z čeho zaplatit, a přestože jsem slyšel pár velice fundovaných výroků, jak se to má dělat správně, tak ta trojčlenka, když nefunguje, tak ten byznys je mrtvej. Já na tom nevidím nic komplikovanýho," poznamenal s tím, že se podobný stav týká také jeho.

ParlamentníListy.cz se nejprve podívaly na stránky jeho restaurací. Z webovek je patrné, že se management snaží přizpůsobit. Například Café Imperial nabízí polévku za 49 korun, hlavní jídlo za 149 korun a dezert dne za 69 korun. Na lístku je taktéž uvedeno, že brzy budou služby dostupné přes rozvoz. Ceny v restauraci Divinis jsou o mnoho vyšší: například cacciucco s mořskými plody vyjde na 445 korun.

Psali jsme: Šéfkuchař Pohlreich je zděšen: Školství je v p*deli. Pro přicházející generaci není práce cool. Vydělávají tím, že dají dvacet fotek denně na internet!

„Pohlreich je neskutečně pracovitý člověk, znám ho, potkáváme se ve městě, potkáváme se v Makru, je to dříč," glosoval na jeho adresu jeden z pražských šéfkuchařů, s nimiž jsme měli možnost hovořit. „Známá tvář mu ale nepomůže, náš byznys stojí na turistech, ty peníze, o které ubyl turismus, v životě neuvidíme. Primátor Hřib absolutně nepomohl, starostové Prahy 1, 2 a 3 také ne, nezaznamenal jsem z jejich strany jediný dotaz, jedinou nabídku na pomoc," dodal tento šéfkuchař z centra metropole.

Zpět ke Zdeňkovi Pohlreichovi. Jeho střídmý a věcný pohled na ekonomickou stránku podnikání v oblasti restaurací vyvolal řadu reakcí. Mnoho jich vůči primácké tváři bylo velmi negativních.

„Jestli bude pan Pohlreich končit s byznysem tolikrát, jako končil se svou TV show, tak to bude ještě hodně dlouhý seriál…“ povzdechl si jeden z nich. „Protiřečí si od začátku pandemie," míní jiný. „Pohlreich 2013: „Co by pomohlo? Kdyby půlka hospod zkrachovala," odkázal další z uživatelů Twitteru na dávná slova známého kuchaře. „Mezitím, co šel Pohlreich opět brečet do DVTV, jak je situace na hovno, a jak to asi zabalí, protože okénkový prodej nemá význam, tak vietnamské bistro u nás v Jablonci se k tomu postavilo jiným způsobem,“ napsal Tomáš B. Svým statusem mínil odkaz na uvedenou provozovnu, která příslušníkům záchranných složek nabízí polévku zdarma. Ani další reakce na výše uvedená slova nevyzněla příznivě.

Anketa Podporujete Andreje Babiše? (Ptáme se od 8.10.2020) Ano 69% Ne 31% hlasovalo: 34633 lidí

„Kulinářská hvězda Pohlreich, spolumajitel luxusních restauraci, jenž jako první plakal a natahoval ruku pro finanční pomoc od vlády. Hnus.“

Citovat by se daly další desítky a desítky podobných příspěvků. Těch, které by se na Pohlreichovu stranu stavěly, je mizivé procento.

Doplňme, že do povědomí široké veřejnosti se Zdeněk Pohlreich dostal díky působení v pořadech televize Prima. Mezi ty nejznámější patří gastronomické reality show Ano, šéfe! a Na nože podle námětu britských pořadů kuchaře Gordona Ramseyho. K těmto dvěma prvním pořadům se později přidaly také Šéf na grilu, Česko vaří s Pohlreichem, Vařte jako šéf!, Už dost, šéfe!, Teď vaří šéf!, Rozpal to, šéfe! a Zdeňkova akademie.

Psali jsme: Umělec Mádl děkoval Německu. A fakt se stydí za Česko VIDEO Trapas slovenského premiéra v Bruselu. V přímém přenosu Razie ve fotbale. V klepetech měl skončit i místopředseda Berbr Známá tvář ČT se vrhla do Babiše. Umělec Ruppert zavýskal radostí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.