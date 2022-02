To Válkovi neřekli. Čtvrtá dávka a roušky: Beran dodal vážná fakta

Osoby se třetí dávkou jsou na tom v Česku naprosto stejně jako neočkované osoby, vzkazuje profesor Jiří Beran ministru Válkovi, který uvažuje o očkování již čtvrtou dávkou vakcíny proti covidu-19. A až bude vyvinuta vakcína na variantu omikron, již tu bude varianta jiná, dodá. A úvahy o zrušení nošení respirátorů? „Nošení respirátorů na populační úrovni nemá vůbec smysl. Pokud bychom uvažovali o tom, že by se měla nosit ochrana úst, pak by byla jako doporučené opatření pro rizikovou skupinu ve vnitřních prostorech s větší počtem osob, to znamená více než sto osob a kontakt dvou osob delší než 15 minut,“ soudí profesor Beran.

Ani rozhodnutí Nejvyššího správního soudu zrušit mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které zákazníkům zakazovalo vstoupit do provozoven stravovacích služeb, využít krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb či navštívit společenské kluby a podobná zařízení, pokud nesplnil podmínky tzv. bezinfekčnosti, nezhoršilo vývoj epidemie v Česku. Aktuálně klesla sedmidenní incidence na 1393, což je nejnižší počet nově nemocných od 10. ledna. Ačkoli se tedy Fialova vláda s verdiktem Nejvyššího soudu smířila, čímž padly mnohé restrikce, nepromítlo se to negativně do vývoje v zemi. Jedno z mála nařízení, které tak nadále zůstalo v platnosti, je povinnost nosit ochranu úst a nosu ve vnitřních veřejných prostorách.

Anketa Máte důvěru v prof. Jiřího Berana? Ano 89% Ne 6% Nevím, o koho jde 5% hlasovalo: 18589 lidí

Epidemiolog Rastislav Maďar je přesvědčen, že by se s nošením respirátorů mohlo přestat od poloviny března. Zdrženlivější je viroložka Ruth Tachezy, která se domnívá, že ochrany úst a nosu nebude zapotřebí až přes léto. Mluvčí Ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob pro CNN Prima NEWS uvedl, že pokud to umožní příznivý vývoj epidemie, respirátory bychom s výjimkou městské hromadné dopravy mohli sundat v polovině března. „Nošení respirátorů mělo být ukončeno už ve chvíli, kdy se ukázalo, že smrtnost v celé populaci na omikron je velmi nízká a postihuje jen osoby, jež patří do rizikové skupiny,“ reaguje pro ParlamentníListy.cz uznávaný epidemiolog Jiří Beran.

Nošení respirátoru nemá vůbec smysl

Do rizikové skupiny patří asi necelé jedno procento osob starších 60 let, kteří jsou obézní, mají cukrovku a mohou mít i ischemickou chorobu srdeční, dále pak obézní osoby s diabetem mladší 60 let. „Pro všechny ostatní je omikron stejnou zátěží jako sezonní chřipka. Proto nošení respirátorů na populační úrovni nemá vůbec smysl. Pokud bychom uvažovali o tom, že by se měla nosit ochrana úst, pak by byla jako doporučené opatření pro rizikovou skupinu ve vnitřních prostorech s větším počtem osob, to znamená více než sto osob a kontakt dvou osob delší než 15 minut,“ vysvětluje profesor Jiří Beran.

Navíc by rizikové skupině doporučil nepoužívat respirátor, ale prostou ústenku, jak je to ve většině zemí. „Neriziková skupina nemusí používat žádnou ochranu úst. My máme zatím v populaci ještě vysoké počty pozitivně testovaných, ale to je kvůli tomu, že se během týdne provádějí miliony antigenních vyhledávacích testů. Když se podíváme na počty nakažených v neděli – pak to jsou povětšinou lidé, kteří mají příznaky. Až se začnou testovat jen osoby s příznaky, pak i toto kritérium dramaticky poklesne a poté budou snad už všichni souhlasit s tím, že toto opatření na populační úrovni je zbytečné,“ tvrdí epidemiolog.

Anketa Má prezident ČLK Milan Kubek vaši důvěru? Má 8% Nemá 90% Nevím, o koho jde 2% hlasovalo: 24213 lidí

Pokud bude vakcína na omikron, Válek si ji dá

Ruku v ruce se zrušením povinnosti prokazovat se osvědčením o tzv. bezinfekčnosti a s příznivým vývojem epidemie prudce klesá zájem o očkování. Zatím se během února dokonce vyhodilo víc dávek vakcín, než se podalo zájemcům o první dávku. Znatelný je pokles i třetích, tzv. posilujících dávek. Od konce února bude možné podávat vakcínu od společnosti Novavax, která byla vyvinutá „klasickou metodou“. Jednu součást vakcíny vyrábí americká firma v továrně v Bohumili nedaleko od Prahy. Na trh však její produkt přichází s velkým zpožděním, o čemž svědčí, že se k její aplikaci zatím zaregistrovalo jen kolem 7700 zájemců. A to Ministerstvo zdravotnictví ještě před schválením této vakcíny objednalo 370 tisíc dávek.

Ačkoli očkování už skoro vůbec netáhne a je jedno, zda první, nebo posilující dávkou, nevymizela diskuse o přeočkování čtvrtou dávkou vakcíny. Poněkud překvapivě do ní přispěl také ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, když prohlásil, že pokud se objeví vakcína, která opravdu bude dělána pro omikron, tak ji rozhodně sám doporučí a nechá si ji aplikovat. „My přece víme z dat, která jsou veřejně dostupná, že současná třetí dávka ‚chrání jen osoby z publikací‘, ale v reálném stavu v České republice je vůbec nechrání. Data jsou uvedena na oficiálním webu podporovaném Ministerstvem zdravotnictví,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz profesor Jiří Beran.

Čísla ukazují, že i třetí dávka je zbytečná

Doporučuje podívat se především na tři poslední tabulky, kde jsou uvedeny jak počty pozitivně testovaných, tak počty hospitalizovaných a rovněž počty hospitalizovaných na JIP. „Tyto skupiny ve srovnání relativních čísel – procentem z dané skupiny – ukazují, že osoby se třetí dávkou jsou na tom v Česku naprosto stejně jako neočkované osoby, vždy je to zhruba 35 procent mezi neočkovanými a 36 procenty mezi osobami se třetí dávkou. Proto je třetí dávka zbytečná. Důležitější je identifikace rizikové skupiny a doporučení okamžité léčby antivirotiky, aby tyto osoby, jež mohou zemřít na omikron, zbytečně neumíraly,“ zdůrazňuje epidemiolog.

Z vyjádření ministra zdravotnictví, že pokud se objeví vakcína, která opravdu bude dělána pro omikron, tak ji rozhodně sám doporučí a nechá si ji aplikovat, je v rozpacích. „Až bude k dispozici vakcína na omikron, tak bude v populaci už zase jiná antigenní varianta a vzhledem k promořenosti populace se dá předpokládat, že by neměla mít vysokou smrtnost. Možná se bude šířit, ale úmrtí by nemělo být tolik. K letošnímu 20. lednu bylo v databázi zemřelých na covid-19 zaneseno celkem 24 246 osob za rok 2021. Jednoduchou analýzou zjistíte, že z nich 93,5 procenta byly osoby starší 60 let a jejich průměrný věk byl od 74 do 79 let dle měsíce vykázání. Za loňský rok tak zemřelo 22 670 osob starších 60 let, a to je 0,8 procenta z celkového počtu 2 783 787 seniorů,“ podotýká profesor Jiří Beran.

Anketa Měl by ombudsman Křeček skončit za výrok, že Romové si za svou bytovou situaci můžou sami? Ano 0% Ne 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 25257 lidí

Většina zemřelých se nedostala k léčbě, jakou potřebovala

Vadí mu, že tito zemřelí starší 60 let nebyli cíleně léčeni v rámci přednemocniční péče nebo tzv. předsunuté nemocniční péče. „Jednoduše řečeno, měli být příjemci aplikace monoklonálních protilátek nebo ke konci roku Molnupiraviru. Bylo by úžasné, pokud by nám občanům Ministerstvo zdravotnictví sdělilo, kolik osob starších 60 let zemřelých na covid-19 v roce 2021, bylo léčeno monoklonálními protilátkami nebo antivirotikem. Ty statistiky nejsou k dispozici a jasně by ukázaly, zda má smysl se honit za dalšími dávkami vakcíny, nebo osoby, které mohou na covid-19 zemřít, takto léčit. Jsem přesvědčen o tom, že většina zemřelých v loňském roce nedosáhla ani na protilátky a ani na Molnupiravir,“ dodává epidemiolog.

