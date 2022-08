To se nemělo stát. Ukrajina, počítače, válka: Cesta na Tchaj-wan má dohru

reklama

Pelosiová svou cestu oslavuje a míní, že její delegace „návštěvou Tchaj-wanu vyjadřuje neochvějný závazek Ameriky podporovat pulzující tchajwanskou demokracii", pro mnohé zástupce americké politiky i byznysu se její cesta stala noční můrou.



Nejde přitom o tradiční politický nesouhlas mezi Demokratickou stranou a Republikány, jelikož největší horkost polévá zejména Pelosiové spolustraníky. Jak poukazuje server CNBC, tak největší napětí dnes totiž panuje mezi ní a Bidenovým Bílým domem.



Oficiálně se Bidenova administrativa v minulých dnech snažila vyhnout přímým odpovědím na otázky, zda s rozhodnutím Pelosiové uskutečnit tuto cestu na ostrov, který je ústavním pokračovatelem předkomunistické Čínské republiky z let 1912–1949, souhlasí. Z opatrných vyjádření je však patrné, že se cesta stala Bidenovým trnem v patě.

Our visit reiterates that America stands with Taiwan: a robust, vibrant democracy and our important partner in the Indo-Pacific. pic.twitter.com/2sSRJXN6ST — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022

Bílý dům a Pentagon se snažily Pelosiovou od cesty odradit, což i Biden potvrdil, když opatrně řekl, že si armáda myslí, že „to teď není dobrý nápad“ a vzácně tak našel shodu i se svým předchůdcem Donaldem Trumpem, jenž naplno vypálil, že „šílená“ Pelosiová „jen způsobuje trable“.



Američtí představitelé tak sice oficiálně tvrdí, že návštěva Tchaj-wanu je jen a pouze rozhodnutím političky, z pohledu Číny a světa však podle CNBC oficiální distancování ve stínu uskutečněné cesty příliš neznamená.

Čína skrze prohlášení diplomata Lioua Siao-minga varuje, že tchajwanská cesta „značně ohrozí mír a stabilitu v Tchajwanské úžině, vážně podkope vztahy mezi Čínou a USA a povede k velmi vážné situaci a závažným důsledkům“ a prosakuje, že cestu nepříliš šťastný Biden komunikoval preventivně s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.



Biden při rozhovoru se svým čínským protějškem téma prý výslovně nadnesl a dal prý jasně najevo, že Kongres je nezávislou složkou vlády a že předsedkyně Pelosiová rozhoduje o svých zahraničních cestách sama.

Bývalý americký diplomat v Pekingu Robert Daly dle televize CNN v pondělí navíc varoval, že z vojenského hlediska případná reakce Číny pravděpodobně nevyvolá válku, ale může jít o vážnou eskalaci do budoucna. „Vytvoří to novou základní linii, která nás přivede o něco blíže ke konfrontaci,“ řekl Daly, jenž je též ředitel Kissingerova institutu pro Čínu a Spojené státy při Wilsonově centru.



„Nemyslím si, že se tentokrát dostaneme do konfrontace, ale nemyslím si, že za týden na tom budeme ve vztazích s Pekingem lépe než dnes.“



Právě zvýšené napětí bylo znát i před samotným přistáním americké političky a komentátor čínského státem vlastněného deníku Global Times Chu Si-ťin vyzýval, že by v případě doprovodu letadla americkými stíhačkami měla Čína přilétající delegaci zaplašit či, „pokud to bude neúčinné“, rovnou sestřelit.



Na podobné hrozby vyvolání otevřeného konfliktu reaguje zejména tchajwanská ekonomika, na níž je bez přehánění aktuálně závislý téměř celý svět. Stát patřící ke klíčovým bodům globálního byznysu totiž do globálních řetězců doručuje takové technologie, které se jinde na světě vyrábějí jen ve velmi malém měřítku.

Příkladem je firma Taiwan Semiconductor, kde se vyrábí přibližně devadesát procent světové poptávky všech pokročilých čipů. Právě výpadek zásilek od této firmy byl velmi vážnou slabinou pro celý svět během koronavirových lockdownů v Asii a s projevy nedostatku čipů se následně dlouho potýkaly i české firmy, jež v několika případech musely přerušit svoji výrobu.



Firma na výrobu čipů návštěvu Pelosiové kvůli napětí pocítila v rámci poklesu cen svých akcií. Pokud by však reakce Číny na přílet Pelosiové způsobila otevřený konflikt, mělo by to fatální důsledek pro celosvětovou ekonomiku a jeden z největších úderů by dostaly právě i Spojené státy, jelikož se tchajwanské čipy objevují i například v telefonech od Applu a dalších tamních největších ekonomických gigantů.





Server Barrons.com podotýká, že se na Tchaj-wanu vyrábí zároveň i většina pokročilých čipů potřebných pro vojenské obranné systémy a podnikové výpočetní služby a zbytek světa dokáže v současnosti pokrýt jen asi 10 % veškeré poptávky, přičemž druhý největší exportér čipů Jižní Korea z ní tvoří 8 %.



Předseda představenstva společnosti TSMC Mark Liu v nedělním rozhovoru pro televizi CNN uvedl, že konflikt by tak neměl vítěze a došlo by na „zničení světového řádu“ a úplnou geopolitickou změnu.



Čína navíc ve středu zastavila na Tchaj-wan dodávky písku a pozastavila dovoz některých druhů ovoce a ryb z Tchaj-wanu.



Silné napětí pak podle BBC dokládá, že přes Tchajwanskou úžinu přelétají čínská vojenská letadla a do zóny tchajwanské protivzdušné obrany vstoupilo více než 20 strojů. Během hodiny po příletu Pelosiové pak Čína oznámila, že Lidová osvobozenecká armáda provede koncem tohoto týdne sérii vojenských cvičení s ostrou střelbou ve vzduchu a na moři v okolí Tchaj-wanu.

Čínský deník Global Times slovy analytika Lü Xianga varuje, že Spojené státy čeká reakce Pekingu, která „nebude pouze momentální akcí, ale bude brát v úvahu celý bezpečnostní mechanismus Tchaj-wanu a další podobná návštěva ostrova již nebude jen tak možná.



Peking prý bude všemi prostředky postupovat, aby se další podobný případ neopakoval zejména od dalších zemí. „Nedopustíme, aby tato návštěva dala špatný příklad dalším zemím, jako je Velká Británie, Francie a Německo, které by následovaly jejího příkladu a ještě více oslabily naši svrchovanost nad Tchaj-wanem,“ řekl Lü skrze čínský státní deník.



Někteří očekávají ještě vážnější důsledky pro Evropu. „Jsem hodně zvědav, jak se k tomu postaví EU, resp. západní Evropa. Před Ukrajinu byli postaveni jako před hotovou věc, ještě to se skřípěním zubů skousli s tím, že to bude sakra drahé. Ale rozflákat si, kvůli zákrytu s USA, ještě vztahy s Čínou, to bude pro Němce, Francouze a Italy už trochu dusivý sousto,“ poznamenává k dění český europoslanec Jan Zahradil.

Místopředseda Mnichovské bezpečnostní konference Boris Ruge podle serveru Politico varuje, že může dojít i na nejhorší scénáře a Evropa tak musí sice podporovat Tchaj-wan, ale zároveň zůstat v úzkém kontaktu s Pekingem a pomáhat v deeskalaci napětí.



Vysoce postavený evropský diplomat pak dle serveru na otázku, zda toto napětí znepokojuje NATO, odpověděl, že zatím nikoliv, ale může dojít na vyhrocení situace. „Nejhorší případ“ by prý bylo, kdyby se americká pozornost odklonila od Ukrajiny k napětí s Čínou kvůli Tchaj-wanu.

