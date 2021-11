To se vrátí. Odsun Zemana odpískán, ale ti, co to zkoušeli, budou trpět

reklama

Známé osobnosti se vyjádřily k tomu, co se kolem prezidenta v posledních týdnech odehrálo, nejen k myšlence aktivovat článek 66 ústavy, ale také k různým komentářům, především lékařky Džamily Stehlíkové. Ta komentovala na dálku jak prezidentův zdravotní stav, tak například i jeho nedávný rozhovor pro jedno z rádií.

Zpátky do psychiatrické léčebny! A kdo jinému jámu kopá…

Velmi drsný vzkaz poslal přes ParlamentníListy.cz lékařce a bývalé ministryni Džamile Stehlíkové herec Ivan Vyskočil.

„Džamile Stehlíkové bych vzkázal, aby se vrátila do psychiatrické léčebny, jako pacientka, jak už tam jednou byla a vymlouvá se na to, že to bylo v rámci boje bolševiků, kteří zavírali lidi do psychiatrických léčeben. Jenomže se také mohlo stát, že někoho tam zavřeli právem. To byl asi případ Džamily Stehlíkové,“ míní herec a pokračuje:

„A těm, co by rádi byli prezidenta už ‚odstavili‘, tak vzkazuji, že mám velkou radost, že se panu prezidentovi ulevilo a jim takzvaně spadl hřebínek,“ směje se herec a dodává:

„Jenomže, obávám se toho, že oni ve své zavilosti budou pokračovat. Už dobu, co je Miloš Zeman prezidentem, tak se furt vymýšlejí nějaké údajné ‚velezrady‘ a jeho údajná ‚neschopnost‘. Třeba paní Němcová říkala, že nemůže dělat prezidentskou funkci, když si zlomil ruku…“ žasne Ivan Vyskočil a na závěr podotýká:

„Nepřál bych jim nic zlého, ale české úsloví říká – kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. A také – karma je svině a mohla by se jim vrátit.“

Nová vláda založená na podrazech… A kazašská koza…

Servítky si nebral ani publicista Pavel Černocký. „Nevážení pokrytci. Když jste přáli panu prezidentovi brzké uzdravení, nevěřil jsem vám ani slovo. V skrytu duše jste si přáli, aby už tady nebyl. Každému to bylo jasné… Jsem opravdu zvědav, jak dlouho vydrží nová vláda, založená na pokrytectví a podrazech…viz STAN a Piráti,“ pokyvuje publicista a dodává:

„A ta kazašská koza Čumila Stehlíková? Podala nám jasné svědectví, že v Kazachstánu zřejmě může získat titul téměř kdokoliv. Tedy i fanatická, omezená nána, postrádající jakoukoliv kulturní úroveň. Pokud si ‚lékařka‘ dovoluje hodnotit na dálku fyzický stav pana prezidenta, vzbuzuje dojem, že není psychiatrická lékařka, ale spíše pacientka. Ta nová, politická garnitura se snaží uchopit absolutně veškerou moc ve státě. Jenom jim uniká staré, české moudro – Všeho do času, a pastýřovi hůl,“ uzavírá Černocký.

Chyba i na straně Miloše Zemana? Masarykovi se také nechtělo...

Trochu jiný pohled na věc pak nabízí spisovatel a dlouholetý přítel Miloše Zemana spisovatel Jan Bauer. „Já si myslím, že chyba byla, je to možná drsné, ale i na straně Miloše Zemana,“ říká a vysvětluje, „podle toho, v jakém jsem stavu, tak musím sám uvažovat, jestli tu práci mám vykonávat dál. Masarykovi se také z postu prezidenta nechtělo, nakonec odešel. Beneš byl nemocný už za druhé světové války, v době února 1948 měl vážné problémy…“ říká spisovatel a dodává:

„Víte, to lpění na moci je někdy zrádné. Kdyby řekl – ano, jsem nemocný, odcházím… Je to statečné, odvážné a bude pro to mít celý národ uznání. Ale tohle prodlužování a vyčítat si, jestli někdo ho chtěl nebo nechtěl odvolat, jestli někdo říká tohle a další tohle… To jsou takové hry o ničem. Já jsem proto říct zásadní chlapské slovo. Byť se to říká těžko, ale takhle by to mělo fungovat.“

Z Parlamentu do ZOO… A skutky zdivočelé zvěře…

„Vystrčil a spol. by měli požádat o přeřazení z Parlamentu do ZOO. Tam se lidé chodí na hyeny koukat,“ říká rázně hudebník Petr Štěpánek. A ještě rázněji dodává. „A Džamila? Ta by měla vrátit občanku a požádat o porážkový list. Co taky s nemocným kusem ve stádu, když nemoc šílených krav je tak nebezpečná.“

„Já nevím, co bych jim vzkázal. Obvykle komentuji skutky lidí. Skutky zdivočelé zvěře se moc komentovat nedají,“ podotýká lakonicky několikanásobný bloger roku Ladislav Větvička.

„Omlouvám se, ale nechci nikomu nic vzkazovat, neboť jaterní encefalopatie má několik stadií a jen lékaři vědí, ve které fázi je pan prezident…“ říká pak stejně stručně i moderátor Slávek Boura.

