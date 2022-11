Ukrajinské vraky terčem vandalů. „Ani se nedivím“. Plac nepřizpůsobivých. Toto jsme vyslechli přímo v Hradci

reklama

Výstava autovraků z válkou zasažené Ukrajiny začala v Praze, pak se přesunula do Českých Budějovic, a od 17. listopadu do 5. prosince ji mohou vidět lidé v Hradci Králové. Na vernisáži v krajském městě promluvila novopečená primátorka Pavlína Springerová, která si v projevu rýpla do české politické scény

„Moc děkuji Paměti národa, že můžeme na vlastní oči vidět zvěrstva, která působí stovky kilometrů od nás Rusko. Paradoxně mě těší, že ta ruská agrese přinesla jednu pozitivní věc pro českou společnost a politiku. Kromě té obrovské solidarity také to, že delegitimizovala a marginalizovala určité proudy v české politice, které se jinak tvářily velmi vstřícně vůči Rusku,” uvedl Springerová.

Ač se zahájení výstavy zúčastnilo jen pár hrstek lidí, vesměs politické reprezentace, zaměstnanců magistrátu a několika aktivistů, protože jde o venkovní expozici, denně kolem vraků projdou stovky lidí. Výstava je umístěna na náměstí 28. října, což je ve městě strategické místo nacházející se mezi nádražím a obchodním centrem Atrium. „Pravdou ale taky je,“ sdělil nám zdroj přímo z Hradce Králové, „že je to místo, kde není po setmění příliš bezpečno. Právě na náměstí 28. října a v navazující Dukelské třídě se sdružují nepřizpůsobiví, sociálně slabí a všelijak problémoví spoluobčané. Osobně se ani nedivím, že ty vraky někdo poškodil. A nemuselo jít přímo o politický podtext,“ myslí si náš hradecký kontakt. „V těch místech bývá v noci divočina, někdo to prostě mohl zničit jen tak, v zápalu zábavy,“ dodává.

Neziskovka Paměť národa, která za výstavou stojí, dokumentovala na sociálních sítích fotky poškozených vraků s popiskem, že „došlo k viditelným poškozením na mnoha plechových částech vozů a některé části se ztratily úplně, mimo jiné z jednoho auta zmizela přední kapota. Jedno auto bylo navíc posprejované.“

Výstava ukrajinských autovraků v Hradci Králové

„Tak jako když se podívám na ty fotky, tak mi není úplně jasné, co na tom kdo poškodil,“ zasmál se jeden z oslovených Hradečanů, když jsme se ho zeptali na názor. „Myslím, že se kolem toho dělá zbytečné haló. Pokud se v tom někdo chce vrtat, tak ať podá podnět na městskou policii, aby se zjistilo, kdo to udělal. Ale rozmazávat to na sítích a brečet, jak jsou Češi zlí, to je zas hysterie. Mně teda tahle výstava po chuti není,“ přiznal se občan a doplnil: „Nepřijde mi to vkusné. Naštěstí to tady není napořád.

„Nelíbí se mi to,“ vrtí hlavou starší žena, která prý bydlí přímo naproti vrakům. „Otevřete internet, noviny, televizi, všude se mluví o válce. Člověk by chtěl mít aspoň ve svým městě klid, zvlášť teď před Vánoci. A oni sem dají tohle…“ O poškození vraků prý žena ale nic neví. „Nic jsem neslyšela. Ale líto mi to není. Mně je líto českých lidí, maminek s dětmi, je mi líto důchodců a nemocných lidí.“

Emoce se projevovaly i na sociálních sítích. Na Facebooku města Hradec Králové se komentáře rojily už od chvíle, kdy byla výstava instalována. A ač se píáristé snažili udržovat diskuzi v korektních mezích, z výsledku je patrné, že většina komentujících z vraků na náměstí žádnou radost nemá.

„Jděte do hajzlu s takovými zprávami,“ rozhořčil se muž jménem Adam Vostrovský. „Nemáte něco jiného? Nejdřív je furt Antibabiš, pak zas Ukrajina. Co raději zaměřit se na národní problémy ČR, a že jich není málo. To raději ne, protože by se ukázala neschopnost naší vlády.“

„Kdo to financuje?“ ptá se na Facebooku další občanka. „Tahání vraků z prolhaný Ukrajiny. Sakra, běžte na dětskou onkologii, do hospicu… O Čechy se začněte zajímat!“

Že je taková výstava zvláště před Vánoci nevhodná si myslí i paní Pospíšilová: „Betlém s jesličkami a Ježíškem by udělal před Vánoci všem radost. Tohle je hrozný! Koho to proboha napadlo?!“

„Výstava? To nemyslíte vážně, rezavé omlácení auto údajně z Ukrajiny je výstava. Já tady u Ukrajiny žádné zubožené lidi nepotkal. Tak nevím, spíše potkám zuboženého Čecha, který je rád, že je rád,“ napsal další rozhořčený Hradečan.

Primátorka Hradce Králové Pavlína Springerová při zahájení výstavy

Co se týká politické garnitury města, k incidentu se nikdo z vedení oficiálně nevyjádřil. „Není to akce města, my jsme byli jen přizváni na instalaci, což je v případě takového projektu logické,“ sdělil nám však muž, který v zastupitelstvu hájí zájmy TOP 09. „Samozřejmě je mi líto, jak se k tomu občané staví. Určitě nebylo záměrem vyvolat negativní emoce, ale spíš přimět k zamyšlení. Vandalismus a hrubost, s jakou se tato výstava setkala, bohužel svědčí o tom, že část české společnost je nasáklá proruskou propagandou.“

Svou zkušenost s reakcemi na výstavu má i další člen hradecké TOPky, ekonom a někdejší předseda krajského finančního výboru, Milan Sommer: „Dnes dopoledne jsem je (vraky pozn. red.) fotil na téměř prázdném náměstí,“ svěřil se se svou zkušeností na Facebooku. „Kolem procházel starší pán s paní, a jako k té paní prohodil, ale abych to slyšel ‚hele, ukrofašista si to fotí.' Pak následovalo pár nadávek a nakonec ‚takoví zrádci by měli v….' Nijak jsem na to nereagoval, ale bylo mi pak smutno. Jsou mezi námi lidé, kteří jiným přejí ztrátu domova, vyhnání, vše nejhorší, a také ztrátu blízkých lidí. Věřím, že takových je menšina, která podlehla lživé propagandě a sami se v podstatě bojí života a ze své neúspěšnosti viní druhé.“

Na příspěvek mu vzápětí reagoval čtenář, který poukázal na dvojí metr: „Velká škoda, že se tu nevystavovaly i dříve např. fotky z Afghánistánu, Jugoslávie, Vietnamu apod., kde řádila armáda z USA a jim podobní!“

Že je výstava opravdu nešťastný počin, to nám potvrdil i zdroj z hradeckého hnutí ANO. „Vím, že město s tím nemá co do činění, ale faktem je, že nová paní primátorka Springerová má s Pamětí národa vřelé vztahy. Proti této instituci osobně nic nemám, v jiných záležitostech odvádí prospěšnou práci, ale tento počin je nešťastný. Nežijeme v lehké době. Tohle ke stabilitě společnosti rozhodně nepřispívá. Lidé by měli vidět spíše pozitivní příklady, a hlavně by měli cítit, že v zájmu politiků je český občan. Chápu, že když se tady prezentují vozidla z Ukrajiny, tak si připadají na druhé koleji. Je to opravdu hloupý aktivismus, který jen víc rozděluje společnost.“

Konkrétní informaci o pachatelích, kteří vraky aut poškodili, by mohli podat případní svědci a bezpečnostní kamery. Městská policie prý incident vyšetřuje „Na místo jsme vyslali hlídku k prověření této informace. Věc jsme zadokumentovali a případem se zabýváme,“ sdělila mluvčí královéhradecké policie Eliška Pospíšilová Majerová. „Provádíme nezbytné úkony na místě činu jako je ohledání místa a zajištění stop. Budou provedeny výslechy osob a zajištěny ve spolupráci s městskou policií a dalšími právnickými osobami kamerové záznamy.“ Co pachateli případně hrozí? „V tuto chvíli věc prověřujeme pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci neznámým pachatelem, ze který hrozí odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci,“ vysvětlila mluvčí.

Z diskuse na královéhradeckém Facebooku:

