Už dělají z lidí hlupáky. Překvapivě k Válkovi, který váhá zakazovat

„Pokud chcete přesvědčit lidi, aby dělali to, co chcete, tak my jsme se dostali do situace, kdy jakékoliv zákazy jsou velice špatně vymahatelné. Jedna z mála, nebo téměř jediná alternativní věc, která se v této situaci dá nasadit, je to, co dělá ministr Válek. Snížíte tlak na občany, není tam ten tvrdý příkaz a doporučujete, co máte dělat,“ vysvětlil sociolog Vojtěch Bednář. „Strategie pana profesora Válka je celkem rozumná, protože lidi už mají dost toho, kdy z nich dělali jakoby nemyslící bytosti. Nechal bych to na lidech, nevyvolával bych žádné další útlaky,“ doplňuje další mediální expert Jiří Mikeš.

Svátky včetně oslav silvestra by lidé měli trávit jen s rodinou. „Abychom se jaksi neshromažďovali tělo na tělo a nebyla to místnost, kde bude třeba 100, 200, 300 lidí, kteří spolu budou na parketu. To není dobrý silvestr,“ konstatoval nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek v CNN Prima News. Ministr věří, že lidé poslechnou. „Komu jinému bych měl věřit než Moravanům, Slezanům a Čechům? Těm, co tady žijí. Vždyť jsou to moji bratři a sestry,“ uvedl.

V Radiožurnále zase vzkazoval restauratérům, jak se mají chovat na silvestra. „Všem vřele doporučuji, ať neplánují žádné večírky na silvestra. Pokud to uděláte, tak vysoce pravděpodobně to povede ke zhoršení situace v lednu a nás budou čekat velmi tvrdá opatření. Tak jak vám doporučuji, nepijte kyselinu.“ Jindy se zase vyjádřil, že komunismus skončil a nebude nikomu nic nařizovat a apeloval na zodpovědnost občanů. Je to tedy viditelný rozdíl od direktivního způsobu jednání minulé vlády. Což se někomu líbí a někomu zase ne. Je toto správná strategie? Je ministrova víra v Čechy, Moravany a Slezany oprávněná?

Jakékoliv zákazy jsou velice špatně vymahatelné

„Je k tomu však třeba dodat jednu velice důležitou věc. Jakkoliv je tento nápad z podstaty dobrý a dá se říci, že je to jediné, co zbývá pro to, aby lidi se chovali v souladu s nějakými opatřeními, aby toto fungovalo je důležité, aby poselství, co je správně, často opakovala média a odborníci. Tady se trošku bojím, protože tato informace musí být opravdu jednolitá,“ zdůraznil s tím, že toto se povedlo zhruba před rokem ve Švédsku.

„Oni jsou ale jiná mentalita, a tak se nedá očekávat, že se stejná věc dá aplikovat i u nás. Vpodstatě ale to, co dělá ministr Válek, z mého pohledu fungovat může. Dokonce je to jedna z mála věcí, která ještě fungovat může. K tomu, aby to fungovalo, je potřeba, aby měl jednoznačnou podporu minimálně z té části odborné veřejnosti, která se mediálně vyjadřuje. Když se stane to, že začne být bombardován lidmi, kteří to budou zpochybňovat, říkat, že mají jiný názor a oni to budou dělat jinak, v ten moment se účinnost této techniky výrazně snižuje,“ objasnil.

Což se bohužel už děje a Válek je některými příznivci co nejrestriktivnějších opatření kritizován. Možná že v našich končinách si přát jednolitý názor na něco, je věc nerealizovatelná až utopická. „V menším něco takového děláte ve firmě. Samozřejmě že ten názor nebude nikdy úplně jednolitý. Jde ale o to, aby se management někde zavřel a tam se třeba i rozerval do krve, ale v okamžiku kdy vyleze ven, tak to, co sděluje, musí ukazovat jedním směrem a nesmí to v těch lidech vytvářet pocit, že je to nějak relativní. Že je to možná takto a možná takto. Ta zpráva musí být jasná a jednohlasná, a to že se pohádají někde v zákulisí, už je druhá věc,“ doplnil Vojtěch Bednář.

V zájmu věrchušky je lidi dostávat stále pod větší tlak, aby nám už všechno bylo jedno a podrobili jsme se

I další mediální expert Jiří Mikeš Válkovu strategii chválí. „Strategie pana profesora Válka je celkem rozumná, protože lidi už mají dost toho, kdy z nich dělali jakoby nemyslící bytosti. Nechal bych to na lidech, nevyvolával žádné další útlaky. Náš národ je natolik zkušený, že to zvládne stejně, jako to zvládli Švédové, které nikdo nemusel buzerovat. Vystupování profesora Válka je zatím uvážlivé, i když mnozí novináři si z něj začnou dělat šprťouchlata. Podle mého názoru je to jediná správná taktika – lidi, necháme to na vás, jste rozumné bytosti, zeptejte si lidí, kteří už měli covid, jak to prožívali. Taktika je to dobrá,“ domníval se.

„Myslím, že si to sedne a podle mého názoru epidemie odejde. Vždycky tomu tak bylo v historii, že se viry vyčerpaly. Zase si vymyslí něco nového, protože státy se mění v nadnárodní, je tu uvažování o evropské federaci, a tak dále. V zájmu věrchušky je lidi dostávat stále pod větší a větší tlak, aby nám už všechno bylo jedno a podrobili jsme se Zelenému údělu a všem těm pitomostem, které vycházejí z mocenských center,“ konstatoval pro PL.cz na závěr.

