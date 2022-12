Z 2600 cena 12 000. Vypla plyn, sbírá dříví. Důchodkyně spí v mnoha svetrech

reklama

ParlamentníListy.cz zmapovaly těžký příklad nedávno ovdovělé seniorky, která kvůli obrovským zálohám na plyn musela plyn přestat používat. V domě prakticky netopí, na plynu ani nevaří a jeho odběr zrušila. Místo toho, aby si ve svých 75 letech užívala zaslouženého odpočinku, chodí v současných mrazech po okolních lesích a sbírá drobné dřevo, aby si mohla zatopit aspoň v jedné místnosti v malých kamnech.

Anketa Kterého kandidáta nejvíc NECHCETE ve 2. kole volby prezidenta? Babiš 12% Nerudová 68% Pavel 20% hlasovalo: 17658 lidí

Většina médií v zemi v uplynulých týdnech hojně informuje, že dodavatelé energií v této době ve velké míře rozesílají svým klientům rozpis nových záloh na nové období, což pro nespočet českých domácností znamená šok a do budoucna výrazné osekání rodinného rozpočtu.

V mnoha případech nové zálohy znamenají překročení červené linie rodinných rozpočtů. Jinými slovy tu jsou domácnosti, které na nové, násobně vyšší zálohy prostě nemají peníze. Nejhůř na tom mohou být zvláště ty domácnosti a lidé, kteří používají elektřinu i plyn zároveň. Konkrétní příběh z této oblasti vyslechly i ParlamentníListy.cz, k čemuž se níže dostaneme.

Vláda podle všeho tuto situaci nevnímá jako věc k řešení, neboť argumentuje zastropováním cen. Problém je v tom, že cenové stropy, které po několikaměsíčním občanském tlaku stanovil kabinet Petra Fialy, jsou proti původním cenám i tak enormně vysoké. Výjimkou nejsou případy, kdy mezi těmi ještě nedávnými cenami elektřiny a novými na základě vládou daného stropu jsou až čtyřikrát vyšší.

Vzhledem k raketově rostoucím cenám základních potravin i ostatních nezbytných potřeb vlivem vysoké inflace, znamená takový růst energií pro nemálo českých občanů reálné existenční problémy.

Naše redakce kromě jiného ve čtvrtek získala v těchto dnech doručený nový rozpis záloh na elektřinu pro ženu z rodinného domku z desetitisícového městečka ve středních Čechách. Zálohy na odběr elektrické energie pro poslední měsíc letošního roku byly ve výši 8 760 korun, od ledna roku 2023 je klientka vyzvána, aby platila zálohy třikrát vyšší, konkrétně 25 600 Kč. Pro danou klientku to prý sice podle našich informací neznamená přímo existenční otázku, v každém případě jde o velký šok a rozmýšlení, za co od nynějška utrácet.

Podstatně hůře zní příběh týkající se seniorky z východních Čech, která čerstvě žije ve starším domku sama. Dlouhodobě její domácnost odebírala jak elektřinu, tak i plyn. Ten sloužil k vaření a topení. ParlamentníListy.cz danou seniorku osobně poznaly a podrobně vyslechly její životní příběh.

Žena ve věku nedávno dosažených 75 let je necelý rok vdova a v původně rodinném domečku žije už pouze sama. Její manžel a celoživotní partner a otec jejích dvou synů zemřel před devíti měsíci v důsledku nejen stáří, ale i s tím souvisejících drobných nemocí. V závěrečné fázi svého života onemocněl covidem-19, ze kterého se ani přes dřívější očkování nedostal. Od té doby žije seniorka ve svém domku osamoceně, její dva synové se svými rodinami žijí několik set kilometrů daleko. Dále nechme mluvit samotnou ženu, která se bez pochybností nachází v těžké situaci.

„Elektrika mně zatím takové problémy nedělá, syn tam volal a řekli mu, že ta cena je na nějakou dobu daná (zafixovaná, pozn. red.), ale ten plyn, to je k pláči. Doteď jsem platila něco přes 2 a půl tisíce, ale nedávno pošta přinesla dopis s předpisem nových záloh a to jsem se skoro zhroutila. Místo těch asi 2 600 tam bylo necelých 12 tisíc! Já tomu nerozumím, celou dobu šetřím, neplýtvám, netopím nikde zbytečně a mám platit tolik? Vždyť bych celý důchod dala za elektriku a plyn, na jídlo by zbyly nějaké drobáky na pár dní. Několik nocí jsem nespala a pořád mi hlavou běželo, proč taková cena, jak to může takhle vyskočit,” popisuje 75letá žena.

Na otázku, jak situaci vyřešila, se ozvalo delší mlčení a následně se rozmluvila. „Podívejte, řešení to je hlavně ze zoufalosti. Ten plyn si nemůžu dovolit, to je něco tak nesmyslného, že té částce pořád nejsem ochotná věřit. Děti mi sice nabízely, že mi na to na začátku dají peníze než se to vyřeší, ale copak by to něco řešilo? Samy mají svoje rodiny. Prosila jsem syna, aby mně aspoň přijel zabudovat kamínka, která manžel dřív používal v dílně. Naštěstí to šlo připojit na komín z obýváku, takže provizorně to tam teď mám a plyn jsem odřekla. Jsou to taková ta malá kamna, takže si dokážu vytopit obývák a ty mrazy přečkám tam,” pokračuje seniorka.

„Horší je to s koupelnou a záchodem, tam je to jako v mrazírně, ale co nadělám. Z ložnice jsem se zatím přestěhovat nemusela, protože se na noc nabalím a z půdy jsem snesla staré péřové duchny po mamince, takže mi v noci zima není. Horší je to s dřívím, protože jsme normální kotel neměli už dlouhé roky a v kůlně nebyly vůbec žádné zásoby. Starosta nám nedávno poradil, že v lese při sklízení nechávají dřevorubci hodně drobného materiálu, který by tam jinak zůstal a lidi si to můžou rozebrat. Mám aspoň nějakou činnost no, přes den, když se dá, vyjedu s autem ke kraji lesíka a sbírám to drobné a beru to domů. Ideální to není, ale aspoň něco. Jak to je čerstvé dřevo, není to suché, musím to v obýváku u kamen sušit, aby tím šlo trochu topit. Stydím se k sobě zvát návštěvy, dřív jsem měla všude naklizeno bez smítka prachu a teď? Obývák vypadá jak kůlnička na dříví, všude to mám rozložené okolo těch kamínek, suším a pak s tím topím. Co bych vám ještě řekla, no zažila jsem zamlada možná horší časy, ale nikdy by mě nenapadlo, že v dnešní době může něco takového přijít,” dodává seniorka s roztřeseným hlasem.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.