Zlé, zjistili jsme. Síkelův „vtip“ mu drtí vaz mezi vlastními

reklama

„Já si umím představit, a tohle jsem nikdy neřekl, že při té definici malé a střední firmy budeme asi umět v rámci nějakých sporných limitů, přimhouřit oko. To znamená, že já všem velkým (firmám) doporučuji: Tvařte se jako malé a střední firmy, aspoň na přechodnou dobu,“ řekl Síkela v projevu. Podle mluvčího Ministerstva průmyslu a obchodu Vojtěcha Srnky prý však šlo o jasnou nadsázku.

„Pan ministr by se měl zabývat něčím jiným, ne ekonomikou průmyslu. Nikdy nikdo neví, kdy mluví vážně a kdy si dělá legraci. A nikdo neví, jestli to, co říká, bude platit ještě za týden. Prostě komik a jeho svět,“ okomentoval Jiří Paroubek, bývalý předseda vlády a ČSSD.

Ing. Jiří Paroubek

Nenarodili jsme se sami pro sebe, ale proto, abychom sloužili své vlasti. ( Jindřich IV.)

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„O nadsázku nešlo, na tu se jen odvolává nyní, když vidí, jak odborně ustřelil. V podstatě se jedná o návod k trestnému činu podvodu,“ vysvětlila Marie Benešová, ministryně spravedlnosti ve dvou vládách.

„Že je to pitomost a ministr by měl raději mlčet!“ doporučil Tomáš Zdechovský, europoslanec za KDU-ČSL, místopředseda výboru pro rozpočtovou kontrolu.

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Místopředseda KDU-ČSL

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Jsem přesvědčen, že firmy nejsou zvědavé ani naladěné na to, aby zkoumaly, co pan ministr myslí jako nadsázku. Potřebují jasné, přesné a hlavně srozumitelné informace. A hlavně účinnou a nutnou pomoc pro malé i velké firmy. Jsme průmyslová země. Na vtípky a nadsázky fakt není nejvhodnější doba,“ upozornil Ondřej Knotek, europoslanec za hnutí ANO.

„Přišlo by mi to jako docela dobrý vtip do hospody někdy po pátém pivu. Na Svazu průmyslu a dopravy bych to ale radši neříkal, speciálně ne z pozice ministra,“ objasnil Mikuláš Peksa, europoslanec za Piráty, předseda Evropské pirátské strany.

Mgr. Mikuláš Peksa Piráti



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Nešlo o nadsázku, ale hloupost pana ministra. Nic necharakterizuje Fialovu vládu lépe než tenhle člověk, který se jakýmsi poťouchlým řízením osudu stal ministrem. Bohužel do časů, kdy na ministerských postech potřebujeme lidi, kteří svému oboru opravdu rozumějí. A tak se ptám: Jak dlouho ještě, pane premiére?“ optala se Zuzana Majerová, předsedkyně Trikolory.

„Je to nehorázné. Je to přesně ten typ podvodu, za který dnes stojí před soudem bývalý premiér Babiš. Stát tady není od toho, aby pomáhal silným obírat slabé. A je jedno, kterému oligarchovi jde zrovna na ruku. To prostě musí skončit,“ domníval se Michal Šmarda, předseda ČSSD, starosta Nového Města na Moravě.

Psali jsme: Správa železnic: Během rekonstrukce nástupiště ve Velimi bude opraveno i trakční vedení Zlé zprávy pro Ukrajinu? Hrozí ještě horší. Už prosvítají Zelenskyj: Rusové, jste jako divoši, svět vás odsoudí. Lžete Jsme připraveni na zimu? V Praze promluví ministři EU

„Mluvit v této době a na strojírenském veletrhu v nadsázkách, je přímo úměrné inteligenci tohoto ministra. Navíc v době soudního procesu s Andrejem Babišem a Čapím hnízdem je ‚vyrábění‘ malých a středních firem z úst ministra naprosto nehorázné vyjádření,“ ohodnotil Pavol Lukša, předseda strany Dobrá volba 2016, starosta Čeladné.

„Nadsázky nepatří do politické mluvy. Žijí si pak svým životem,“ konstatoval Aleš Dufek (KDU-ČSL), místopředseda Ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny.

„To předpokládám, že šlo o nadsázku, byť dost nepovedenou. Vždyť přesně za to, že svoji velkou firmu vydával za malou, je stíhán expremiér Andrej Babiš,“ upozornil Michael Canov (Starostové pro Liberecký kraj), místopředseda Ústavně právního výboru Senátu ČR, starosta Chrastavy.

„Tato unáhlená doporučení svědčí o poněkud amatérském přístupu pana ministra, který by se měl asi lépe sladit se svým poradním týmem. Nemohu bohužel než říct, že za obdobný postup je nyní stíhán Andrej Babiš v kauze Čapího hnízda. Pan ministr by měl veřejně uvést svá slova na pravou míru. Podnikatelé se potřebují pohybovat v nějaké právní jistotě, aby se nevystavovali riziku trestního stíhání pro případný dotační podvod,“ vysvětlila Adéla Šípová, senátorka za Piráty, členka Ústavně právního výboru Senátu ČR.

„Kdo viděl celé video, tak ví, že o žádnou nadsázku nešlo. Nicméně mě chybný styl komunikace u pana ministra Síkely neudivuje, jeho formulace ve stylu Odvolávám, co jsem odvolal a slibuji, co jsem slíbil, zná už úplně každý. Ale rozumím premiéru Petru Fialovi, že nad tím zavírá obě oči. 33 poslanců STAN je prostě 33 hlasů,“ uvědomovala si Taťana Malá, poslankyně hnutí ANO.

„Podobné řeči by si měl ministr odpustit, zvláště v této chvíli. Vydávat velkou firmu za malou je podvod a jak ukazuje i kauza Čapího hnízda, končí u soudu. Lepší by bylo předkládat řešení, jejichž obcházení nebude snadné, a ne nabádat k opaku. Uznat, že šlápl vedle, je minimum, co lze na Síkelovi žádat. Jinak absurdně potápí úsilí vlastní vlády a pracuje na vlastní výměně,“ uvedl Jiří Dolejš, bývalý dlouholetý poslanec KSČM.

„Pan ministr vtipkuje tam, kde všem ostatním už úsměv došel. Asi se dobře baví, jak se tu lidem a firmám žije stále hůře a hůře. Nemám nic proti humoru a nadsázce, ale sem jednoduše nepatří. Čekal bych od něj spíše jasné informace a návody, jak tuto krizovou situaci zvládnout. Ale co můžeme čekat od úředníka, který se stal ministrem za zásluhy,“ sdělil Marek Novák (ANO), člen Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny.

„On je ještě ministrem!?“ podivil se Zdeněk Škromach (ČSSD), bývalý ministr práce a sociálních věcí, místopředseda vlády i Senátu ČR.

„Byla to nadsázka, to jo. Ale bohužel to bylo z bláta do louže, protože ani malým a středním podnikům vláda nezajistí cenu energií, které by byly konkurenceschopné. Nejde o vládní podporu v úrovni ČR, ale o export-import v rámci EU, a pokud Německo razí vlastní cestu dotací v úrovni snů pro české podniky, potom stejně naše podniky skončí, protože jejich výrobu nikdo nekoupí za ty ceny! Propojený trh ČR není schopen přežít takovou konkurenční výhodu, kterou budou mít Němci. To by mělo spíše Síkelu strašit, a pokud jsme předsedající zemí EU, měl by to hned řešit, nebo rezignovat!“ myslel si Leo Luzar, bývalý poslanec a místopředseda KSČM:

„Zoufalí lidé dělají zoufalé věci a tahle vláda v čele s premiérem je celá zoufalá,“ zoufal si Vlastimil Tlustý, bývalý ministr financí a předseda poslaneckého klubu ODS.

„Kdyby to nebylo k pláči, byl by tenhle politický šmoula k smíchu. Asi žije na nějaké jiné planetě. Protože kdyby posledních pár let žil v České republice, asi by zaregistroval, že jednoho takového velkopodnikatele, který s Čapákem něco podobného zkusil, totiž že se na chvíli převlékl za malého, už několik let vyšetřují orgány činné v trestním řízení a nyní bude dalších pár let chodit k soudu. Bože, za co nás trestáš, když dovoluješ, aby tu vládnul takový materiál,“ okomentoval Petr Štěpánek, 1. místopředseda Trikolory.

„Ministr Síkela opakovaně prokazuje neschopnost být ministrem. Jeho výrok, aby se velké firmy tvářily pro účely pomoci v energetické bídě jako malé a střední, to korunuje. Je to podvod. Vláda stanoví pravidla a hned vyzývá, aby lidé podváděli. Je to morální bankrot vlády. Ovšem demokracie je i o odpovědnosti voličů. Voliči, kteří volili STAN, mají Síkelu, mají, co chtěli. Bohužel Síkelu mají i voliči, kteří STAN nevolili. Tak to v demokracii chodí,“ vysvětlil Zdeněk Koudelka, právník a bývalý poslanec.

„Že je to lhář,“ myslel si Jindřich Rajchl, předseda strany PRO (Právo Respekt Odbornost).



Psali jsme: Praha 5: Výstava kreslených vtipů Pavla Kantorka v Komunitním centru Prádelna Písek: Občané se seznámili s projektem revitalizace parku na Husově náměstí Nový Jičín má nové elektronické úřední desky Karlovy Vary: Oprava omezila přejezd lávky na cyklostezce u Kozodoje

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.