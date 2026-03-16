11. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

16.03.2026 11:20 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Kontrakty motorové nafty na trhu pohonných hmot Českomoravské komoditní burzy Kladno se v 11. týdnu obchodovaly za průměrnou cenu 23,49 CZK/litr.

Foto: cmkbk.cz
Popisek: Českomoravská komoditní burza Kladno - logo

Celkem bylo zobchodováno 41 tisíc litrů nafty v hodnotě 1 milionu korun. Průměrná cena jednoho litru MON na trhu PHM Českomoravské komoditní burzy Kladno vzrostla oproti hodnotě z minulého týdne o 6,8 procenta.

Českomoravská komoditní burza Kladno vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Obchodování s pohonnými hmotami organizuje od roku 2019 v sekci Průmyslové komodity.

Psali jsme:

10. týden na trhu pohonných hmot ČMKB
9. týden na trhu pohonných hmot ČMKB
8. týden na trhu pohonných hmot ČMKB
7. týden na trhu pohonných hmot ČMKB

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČMKB

Denis​ Doksanský byl položen dotaz

Vlajky

Co si myslíte o tom, že na státních budovách čím nevlaje jen naše vlajka? Já jsem třeba pro pomoc Ukrajině, ale vyvěšování její vlajky na státních budovách se mi nezamlouvá. Absolutně také nevím, jak jí to pomůže a přeci jen jde o státní budovu. Chápu třeba její vyvěšení v nějaké dny – třeba v den, ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

11. týden na Energetické burze ČMKB

11:33 11. týden na Energetické burze ČMKB

Na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) byly v 11. týdnu uzavřeny kontrakty na dodávku 12 tis…