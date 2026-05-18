Jurečka (KDU-ČSL): Vlastnímu programu moc nevěří ani oni

18.05.2026 14:07 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k návrhu státního rozpočtu na rok 2027

Popisek: Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka

Přečetl jsem si příspěvek pana premiéra. Jako obvykle se nedržel faktů, ale v jedné věci s ním souhlasím. Skutečně se jeho vláda chytila do pasti. Jmenuje se volební program ANO. Naslibovali v něm všechno všem. Vědí, že na to nejsou peníze, tak si je půjčují. Místo přijetí odpovědnosti se ji ale snaží hodit na někoho jiného, zatímco prosadili faktické zrušení zákona o rozpočtové odpovědnosti, aby bylo možné rozdávat na dluh. Vidí to snad všichni. Jasně to pojmenovali ekonomové i nezávislá Národní rozpočtová rada.

Proč to vláda nechce přiznat? Protože by to vypadalo blbě v očích jejich voličů. Tak raději vymýšlí různé marketingové pohádky. Patří k nim i příběh o nekrytých výdajích. Přitom je to tak průhledné, když se nad tím člověk zamyslí. Například paní ministryně financí strašila důchodce, že na podzim nebude na důchody, protože prý na to nenechala naše bývalá vláda v rozpočtu peníze. Realita? Když šestikoalice měnila rozpočet a sestavila svůj, nepřidali na ně ani korunu. Problém ale najednou zmizel. Jak by to bylo možné, kdyby o tom od začátku nelhali? No nebylo! Nikdy by to nevyšlo.

V posledních letech jsme od zástupců současné vlády neustále poslouchali kritiku, že hospodaříme špatně. Nestačilo, že jsme i v krizovém období sestavili rozpočty s nižšími deficity, než které měly být podle plánů minulé a zároveň i současné ministryně financí. Nestačilo, že jsme snížili tempo zadlužování z 5 na 2% HDP. Všechno bylo neustále špatně. Pochopil bych tu kritiku, kdyby ukázali, že to umí dělat ještě lépe, ale to se neděje. Hned u svého prvního rozpočtu navýšili deficit a vůbec poprvé v historii České republiky vláda porušila zákon o rozpočtové odpovědnosti. Nade vši pochybnost to potvrdila Národní rozpočtová rada jako nezávislý orgán sdružující špičkové ekonomy a je možné, že tento jejich čin skončí u Ústavního soudu.

Když pominu porušení zákona, tak deficitní hospodaření v určitých mezích umím pochopit. Je ale důležité, na co se peníze používají. Jestli je to jako za nás na investice do infrastruktury nebo třeba do bezpečnosti. Zkrátka do něčeho, z čeho budou čerpat i další generace. Pak je fér, že se na financování těchto věcí budou podílet. Ale to se teď neděje. Vláda neplánuje deficit využít na investice. Vláda dotuje domácnostem včetně těch bohatých, ceny energií nebo chce dávat důchodcům pětistovku k narozeninám. To jsou její priority, kvůli kterým potřebuje navyšovat dluh. Určitě to řadě lidí udělá radost, o tom nemám pochyb, ale je to fér k našim dětem a vnukům? Podle mého není. Z takových výdajů nic kromě povinnosti splácet dluhy mít nebudou.

Když už se však vláda rozhodla touto cestou jít, měla by to lidem říkat na rovinu. Měla by říct, že její program znamená více rozdávaní za cenu vyššího zadlužování. Pokud věří tomu, že je jejich program dobrý a lidé ho chtějí, neměli by s tím mít problém. Zatím to ale vypadá, že svému vlastnímu programu moc nevěří ani oni sami.

Ing. Marian Jurečka

  • KDU-ČSL
  • poslanec
Článek obsahuje štítky

KDU-ČSL , státní rozpočet , Jurekča

