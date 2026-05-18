Lůza. Petr Nečas o odpůrcích sudetského sjezdu

Petr Nečas před kamerami CNN Prima News vyjádřil ve vysílání obavu, aby nedošlo k poškození česko-německých vztahů. Připomínal, že od konce války už uplynulo mnoho desítek let.
Řekl ale ještě jednu věc. Připomínal Milana Uhdeho, bývalého ministra kultury a spisovatele, který vzhledem k datu narození (*1936) na vlastní kůži zažil jak druhou světovou válku, tak poválečný odsun sudetských Němců z Československa. A v roli pamětníka na jednání zastupitelstva města Brna zdůrazňoval, že nemá vůbec nic proti tomu, aby se potomci sudetských Němců sešli právě v Brně. Vysloužil si za to velmi ostrá slova od odpůrců setkání sudetských Němců v Brně. Nečas se tady jasně postavil na stranu Milana Uhdeho a konstatoval, že na něj na jednání brněnského zastupitelstva slovně zaútočila „lůza“.
Jiří Paroubek zdůraznil, že osobně se cítí být se sudetskými Němci smířen.
„Já především nechápu, proč se tady ten sjezd koná. Podle mého názoru je to provokace. Já jen připomenu, že jsem v roce 2005 prosadil ocenění role antifašistických sudetských bojovníků,“ upozornil Paroubek s tím, že na 30 tisíc antifašisticky orientovaných sudetských Němců si v Česku zasloužilo ocenění. „A tehdy bohužel stál pan Nečas na jiné straně,“ poznamenal Paroubek.
„Ten sjezd skončí. Zašumí to, zasmrdí a vyšumí to,“ konstatoval Paroubek.
Ještě kritičtěji než k Nečasovi se postavil k dalšímu expremiérovi Petru Pithartovi, který se netají tím, že vnímá kriticky osobu druhého československého prezidenta Eduarda Beneše. Pithart naznačil, že se Beneš mohl dopustit až vlastizrady vůči vlastní zemi.
Paroubek tady nešetřil ostrými slovy.
„Přitom některé jeho činy by se daly hodnotit podobně, kdybych byl trochu krutý,“ poznamenal na adresu Petra Pitharta Paroubek.
Stejně tvrdě vystoupil vůči historikovi Pavlu Kosatíkovi. Také ten je v hodnocení Eduarda Beneše velmi kritický a tvrdí, že neudělal dost při obraně státu, který spoluzakládal s T. G. Masarykem. Paroubek poznamenal, že Kosatík ve své práci „naprosto zkresluje roli Eduarda Beneše“.
