AMSP: Do rozvoje chce investovat 85 procent exportérů, nejčastěji do umělé inteligence

Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury IPSOS pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a státní exportní pojišťovnu EGAP. Ta financování investic českým exportérům zpřístupňuje.

„Největší přínos AI firmy vnímají v oblasti zrychlení nebo zjednodušení například výrobních postupů v rámci automatizace. To jde ruku v ruce se zlevněním daného procesu, což je (i z jiných průzkumů AMSP ČR vyplývající) nejčastěji uváděná motivace firem k zavádění automatizace, digitalizace a rovněž AI do vlastních procesů. Současně jsou si firmy vědomy rizik zneužití a kybernetické ne/bezpečnosti,“ uvádí Pavla Břečková, místopředsedkyně představenstva AMSP ČR.

Firmy přitom nejčastěji plánují financovat své investice z vlastních zdrojů kombinovaných s bankovním úvěrem. Právě snazší přístup k získání financování umožňuje státní exportní úvěrová pojišťovna EGAP.

„Říkáme tomu pojištění úvěru pro domácí investice. Exportujícím firmám, které chtějí investovat například do inovací, AI, navýšení výrobních kapacit, ale třeba i těm, které prostě potřebují likviditu pro svůj provoz, nabízíme pojištění pro zvýšení konkurenceschopnosti. S naším pojištěním firma získá lepší pozici při jednání s bankou, snáze dosáhne na úvěr a případně i na jeho vyšší objem,“ vysvětluje předseda představenstva EGAP David Havlíček.

Průzkum ukázal, že při investování by o využití pojištění bankovního úvěru EGAPem uvažovalo 59 % malých exportujících firem. V průběhu letošního roku s exportéry všech velikostí EGAP podepsal už 94 pojistných smluv za víc než 39 miliard korun.

EGAP nabízí pojištění úvěrů exportně orientovaným firmám, které díky němu mohou získat lepší podmínky bankovního úvěru od loňského roku. Úvěr s pojištěním EGAP mohou využít na investici do svého rozvoje, například do rozšíření výroby či snižování energetické náročnosti, ale také na financování provozních nákladů. O pojištění mohou žádat prostřednictvím své banky české firmy, jejichž podíl exportu na celkových tržbách je minimálně 25 %. Exportní pojišťovna EGAP v letošním roce pojistila například vývoz autobusů Iveco do Pobřeží slonoviny či letadel Aircraft Industries do Senegalu. Za celou dobu své existence EGAP pojistil vývoz českých firem v objemu přesahujícím jeden bilion korun do 130 zemí světa.

AMSP ČR sdružuje od roku 2001 na otevřené, nepolitické platformě malé a střední podniky, živnostníky i spolky. Je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR, vedle legislativy, exportu, inovací, vzdělávání a financování MSP se zaměřuje na rodinné firmy, řemeslníky, začínající podnikatele, lokální producenty a pěstitele, malé gastro provozovny, podnikatele 55+, ženy v podnikání a další aktuální témata, jako jsou digitalizace, ESG, udržitelnost apod. Více ZDE.

EGAP neboli Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s., je státem vlastněná úvěrová pojišťovna se zaměřením na tržně nepojistitelná politická a komerční rizika spojená s financováním vývozu zboží, služeb a investic z České republiky. Více informací najdete ZDE.

