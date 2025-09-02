BESIP: Promiň, kámo, neviděl jsem tě! Tragické srážky aut s motorkáři

Čtyři z deseti nehod s účastí motorky přitom mají na svědomí řidiči aut. Jedním z hlavních důvodů těchto nehod je psychologický jev známý jako SMIDSY, tedy „Promiň, kámo, neviděl jsem tě“ (z anglického Sorry Mate, I Didn’t See You). Jde o situace, kdy se řidič automobilu dívá směrem k přijíždějícímu motocyklu, ale přesto ho nezaregistruje.
„Fenomén SMIDSY ukazuje, že bezpečnost na silnicích není jen o dodržování pravidel, ale také o způsobu, jakým mozek řidiče zpracovává informace. Náš mozek nedokáže věnovat plnou pozornost všem podnětům najednou, proto filtruje to, co zrovna považuje za důležité,” říká neurovědec Aleš Stuchlík.
Za jevem stojí kombinace několika faktorů. Patří mezi ně menší vizuální profil motorky, její možné zakrytí v mrtvém úhlu i selektivní pozornost řidiče automobilu, kdy mozek nepovažuje motocykl za hrozbu a jednoduše ho podvědomě vyfiltruje. Řidiči často nejsou zvyklí na častý výskyt motorek v provozu a nedokážou na ně včas reagovat ani přesto, že jich na českých silnicích každoročně přibude přibližně 25 tisíc a jejich počet je v Česku na historickém maximu.
Jak SMIDSY předcházet
Řidiči automobilů by měli při odbočování nebo vjíždění na hlavní silnici aktivně vyhledávat přítomnost motocyklů, nikoli se spoléhat jen na letmý pohled. Nezbytná je pravidelná kontrola mrtvých úhlů a vědomé zohledňování toho, že motocykl může být hůře viditelný. Pomáhá také vědomý trénink pozornosti, jak doporučuje aktuální kampaň Hele, motorka! od BESIP a České asociace pojišťoven. Kdykoli řidič automobilu motocykl zahlédne, měl by si to nahlas připomenout zvoláním „Hele, motorka!”. Tento jednoduchý trénink pomáhá mozku motorky v provozu vnímat a počítat s nimi.
Stejně tak mohou výrazně přispět k vlastní bezpečnosti i samotní motocyklisté. Především mohou rizikovým situacím předcházet tím, že nebudou jezdit vysoce nepřiměřenou rychlostí, vyhnou se nebezpečnému předjíždění a minimalizují svou přítomnost v mrtvých úhlech řidiče. Ke zvýšení viditelnosti motorkářů také významně napomáhá použití reflexních a výrazně barevných prvků na oblečení. V neposlední řadě se vyplatí při jízdě předvídat, tedy počítat s tím, že vás ostatní řidiči nemusí vždy vidět, a přizpůsobit tomu styl jízdy. Tyto kroky ale samy o sobě nestačí a je nutné, aby se na bezpečnosti podílely všechny strany silničního provozu.
„Riziko vážného zranění je u motorkářů až dvacetkrát vyšší než u řidičů aut. Kampaň Hele, motorka! jsme připravili proto, abychom naučili české řidiče vnímat motocykly v provozu a tím snížili počet nehod. Místo moralizování či strašení sázíme na poznatky neurovědy a originální způsoby, jak zvýšit jejich pozornost za volantem,“ říká Tomáš Neřold, vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy.
autor: Tisková zpráva