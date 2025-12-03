Ještě 14 dní. Vidlák dává limit na Babiše s Pavlem

03.12.2025 15:45 | Rozhovor

VIDLÁKŮV TÝDEN Bloger Daniel Sterzik se podivuje jednání prezidenta Petra Pavla. „Já myslel, že prezident je tu od toho, aby vstoupil do hry, když vznikne ústavní krize,“ říká a dodává, že Petr Pavel jedná úplně naopak, snaží se ústavní krizi vyvolat. Ale klade si také otázku, proč se Andrej Babiš nebrání.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Blogger Vidlák aka Daniel Sterzik

Tak tedy, začalo se mluvit o tom, že zákon proti symbolům komunistického režimu přinutí KSČM k jakési fúzi se Stačilo!, aby stranu nezakázali a nesebrali jí majetek. Co si pod tím představit?

Hnutí Stačilo! je připraveno na všechny možnosti. Vývoj událostí bedlivě sledujeme, nemáme žádné předsudky a vstřícnost je naše druhé jméno. Ale o své cestě do budoucnosti si KSČM musí rozhodnout sama. Tak, jako jsme nevstupovali do vnitřních záležitostí svých partnerů před volbami, nebudeme do nich vstupovat ani po volbách. Budeme kolegům v KSČM jen držet palce, aby udělali správné rozhodnutí.

Když budu ošklivý – stranická opozice v KSČM už asi vzhledem k věku není moc akceschopná?

Tak tohle opravdu není otázka na mě. S vedením KSČM jsem měl vždycky dobré vztahy, stejně jako jsem měl dobré vztahy i s hentou „stranickou opozicí“. Pro mnohé to může být překvapením, ale KSČM má možná nejdemokratičtější rozhodovací mechanismy ze všech českých politických stran. Demokracie znamená, že není předem znám výsledek. Proto si budeme muset všichni počkat na jejich sjezd, na kterém dojdou k příslušnému usnesení a to pak bude platit. 

Stále si myslíte, že Petr Pavel zdržuje jmenování Babiše premiérem? On sám říká, že mu jde o řešení střetu zájmů a kuloáry říkají, že nechce za Babišovy problémy přebírat zodpovědnost.

Odkdy u nás přebírá prezident odpovědnost za premiéra? Já myslel, že prezident je tu od toho, aby vstoupil do hry, když vznikne ústavní krize. Když se Sněmovna a politici rozhádají natolik, že už spolu nedokážou vládnout. Petr Pavel je první prezident, který dělá opak. Snaží se nikoliv ústavní krizi odvrátit, ale vyvolat. 

Otázkou ovšem je, proč se Andrej Babiš nebrání. Proč nejde do střetu? Proč prezidentovo zdržování téměř nekomentuje, proč vzorně plní uložené úlohy? Je skutečně nad věcí, má to pod kontrolou a prostě jen nespěchá, protože nemusí? 

Ještě čtrnáct dní jsem ochoten čekat a nedělat definitivní závěry. Ale pokud na Evropskou radu pojede Fiala a ne Babiš, tak nám byl Andreje čert dlužen. To říkám zcela natvrdo. 

Kdybyste byl na místě Tomia Okamury, vzal byste na Slovensko nastávající opozici? Marek Benda naříká, že za jejich vlády byla na setkání se Slováky opozice přítomna.

Kdybych byl na Tomiově místě, poslal bych opozici do brusele stejně hladce jako on. Ti, kteří poslední tři roky řvali o zlém Ficovi, si mohou za Šimečkou zajet za svoje. 

Mimochodem... Tomio Okamura je vlastně jediný skutečný ústavní funkcionář nové koalice. Všichni ostatní čekají, jen on už je zvolený a ustavený. Náležitě si tento prostor užívá, umí si zařídit pozornost a nebojí se říznout do opozice i do mééédií. Přeju mu, aby tento prostor využil co nejlépe. Jestli někomu nevadí, že Babiš ještě není premiérem, je to právě náš Samuraj. 

Nemáte pocit, že každý americký návrh pro Ukrajinu je horší a horší? Tedy, on je trochu zkorigován na přání Evropanů, ale pak se vrátí v ještě drsnější podobě.

Vy byste čekal něco jiného? Válka trvá už čtyři roky. Rusko neustále postupuje, zlepšuje svoje pozice na frontě i ve světě. Na Ukrajině už shořelo tři sta miliard dolarů a strategická porážka Ruska je v nedohlednu... A všichni naši podporovatelé Ukrajiny za ní krásně stojí na Facebooku, drží jí odhodlaně palce, vyvěšují její vlajky z oken, ale na frontu se nikomu nechce... 

Na začátku byly Minské dohody. Ale ty nikdo nechtěl dodržet. Pak byla mírová smlouva z Istanbulu. Ale tu Zelenskému rozmluvil Boris Johnson... Každá další dohoda je horší, protože odráží realitu na bojišti. Za čtrnáct dní to bude zase horší. 

Teď dokonce Trump řekl, že už Ukrajině zadarmo nedává nic, vše platíme my, Evropané. A Putin se Evropě otevřeně směje. Chápete, co to vlastně ještě naši lídři drží za pozici a co si od toho slibují?

Oni nic jiného dělat nemohou. Přece nečekáte, že po čtyřech letech vysávání našich peněženek přijdou a řeknou, že se spletli, že těch sto miliard korun spláchli do zlatého hajzlu DANA 1 a výsledkem je silnější Rusko a rozvrácená EU. Takové věci jsou totiž trestné, víme? Když ve válce posíláte lidi na smrt a prohrajete, dost často se stává, že pak na smrt pošlou vás. 

Rusko prostě válku vyhrálo a důsledky naší prohry nás budou pronásledovat ještě dlouho. 

A na závěr: Blahopřejete Babišovi k novému budoucímu koaličnímu partnerovi Martinu Kubovi?

Spíš mu blahopřeji k dalšímu rozdrobení politické scény. Už tu máme jedno dominantní třicetiprocentní hnutí ANO a pak spoustu malých ani ne desetiprocentních straniček. Lepší vánoční dárek Andrej nemohl dostat. Ještě chvíli to takhle bude pokračovat a všichni se mu budou podbízet do koalice a on si bude vybírat, nebude muset skoro nic dát, ale hodně dostane. V této chvíli mohou ještě Motoristé trvat na Filipu Turkovi, že ho chtějí za ministra, jinak nebude koalice a nebude vláda. Ale dejte Kubovi ještě čtrnáct dní...

Babiš , demokracie , KSČM , Kuba , Okamura , Pavel , Vidlák , Vidlákův týden , Sterzik , STAČILO!

autor: Jaroslav Polanský

Mgr. Renáta Zajíčková byl položen dotaz

Minulost a přítomnost

Proč vám tak vadí minulost Turka a třeba u prezidenta ne? A proč všichni z pětikoalice tvrdíte, že Babišovi jde jen o jeho nevydání. Když nebude stíhán teď, tak může být přeci stíhán pak nebo ne? A není taky dost zásadní chybou a problémem zároveň, že vlastně už jeho kauzy nebyly dořešeny dávno? Čas...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

