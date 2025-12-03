„Lže o mně.“ Herec Jan Kraus vytáhl proti firmě, která ho zneužila

Známý moderátor a herec Jan Kraus na svém oficiálním facebookovém profilu varuje veřejnost před firmou Ohnisko Tradevo, která podle něj zcela lživě vydává citace a marketingová tvrzení.
Reaguje tak na obsah webu ohniskotradevo.com, kde je jeho fotografie doplněna smyšleným citátem, který má vzbudit důvěru v investiční platformu, jejíž existence nese znaky podvodu. „Tahle firma o mně lže. Chraň vás Pánbů svěřit jim cokoli!“ uvádí Jan Kraus.
Na stránkách Ohnisko Tradevo stojí falešná slova údajně od Jana Krause, ve znění: „S Ohnisko Tradevo úspěšně investuji již několik měsíců. Platforma poháněná umělou inteligencí je uživatelsky přívětivá, bezpečná a vysoce zisková. Automatizované obchodní strategie fungují perfektně. Pro české investory je to skutečný game-changer!" Nic z toho Kraus podle všeho nikdy neřekl.
Na úvodní stránce webu se před falešným citátem Jana Krause objevuje také fotografie a smyšlené doporučení od Andreje Babiše, předsedy hnutí ANO a pravděpodobného budoucího premiéra. Platforma mu přisuzuje následující slova: „Platforma Ohnisko Tradevo poháněná umělou inteligencí nabízí jedinečnou příležitost pro ziskové obchodování s kryptoměnami. Automatizované obchodní algoritmy generují konzistentní zisky s potenciálem růstu v řádech stovek procent. Nenechte si ujít tuto šanci!"
Stránky Ohnisko Tradevo se prezentují jako „automatizovaná AI obchodní platforma“, která láká na vysoké denní výnosy, má údajně umožnit výdělky přes 23 750 Kč denně. Web navíc pracuje se stylizovanými recenzemi, fiktivními uživateli a tlačí na okamžitou registraci.
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Anketa
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
Platforma zároveň uvádí, že má tisíce spokojených uživatelů, ačkoli toto tvrzení nelze nijak ověřit. Firma také zdůrazňuje, že registrace je určena výhradně pro občany České republiky a počet míst je omezen, což vytváří falešný dojem exkluzivity a naléhavosti.
Už samotný fakt, že firma připisuje smyšlená doporučení osobnostem, jako je Jan Kraus, je silným signálem, že je na místě maximální obezřetnost.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Natálie Brožovská