Hospodářská komora: 13. plat letos vyplatí 41,9 % firem, nejštědřejší budou střední a velké

Ukazuje to aktuální šetření Komorový barometr, které na podzim provedla Hospodářská komora ČR mezi 450 firmami napříč velikostmi a obory podnikání. Podíl podniků poskytujících tento benefit je blízký loňským číslům, nicméně se postupně vrací na úroveň před pandemií a energetickou krizí.
„Podíl firem, které vyplácejí 13. platy, se postupně vrací na úroveň před krizemi, přestože část ekonomiky zůstává oslabená. Vedle snahy zaměstnavatelů motivovat a ocenit své zaměstnance jde také o jasný důkaz napjaté situace na pracovním trhu. Zaměstnavatelé si své lidi v silné konkurenci potřebují udržet, a proto vynakládají více prostředků na odměňování,“ uvedl prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček.
Poskytování 13. platu ve firmách:
Šetření potvrzuje výrazné rozdíly mezi velikostními kategoriemi firem. Ve středních podnicích poskytne 13. plat 58,9 % firem, ve velkých 55,6 %. To je přibližně dvakrát více než mezi malými podniky (32,4 %) a mikrofirmami (26 %). Zároveň je právě mezi nejmenšími firmami nejvyšší podíl těch, které si letos nemohou nejen dovolit vyplatit mimořádnou odměnu, ale ani zvýšit mzdy. V případě mikrofirem jde téměř o polovinu respondentů.
„Malé a mikro firmy přirozeně disponují omezenějšími finančními možnosti než větší podniky, což se odráží i v jejich schopnosti poskytnout svým zaměstnancům 13. plat. Z výsledků je ale zřejmé, že i ty nejmenší firmy své zaměstnance oceňují mimořádnými odměnami, pokud jim to situace dovolí,“ vysvětluje ředitelka Úseku legislativy, práva a analýz HK ČR Lenka Janáková.
Výrazné rozdíly panují i mezi obory. Nejštědřejší bude letos stavebnictví, kde 13. plat vyplatí 57,1 % firem, přičemž více než 40 % tak činí každoročně. Ve zpracovatelském průmyslu i ve službách převážně pro podniky 13. plat plánuje poskytnout zhruba 41 % podniků, v osobních službách pak jen o něco více než třetina firem.
„Třináctý plat patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější zaměstnanecké benefity. Pro zaměstnance představuje silný motivační prvek, pro firmy je to nástroj, který na rozdíl od růstu mezd paušálně nezvyšuje běžné náklady práce a umožňuje pružněji reagovat na aktuální situaci,“ říká předsedkyně sekce zaměstnanosti a trhu práce HK ČR Jaroslava Rezlerová.
Časová řada Komorového barometru ukazuje, že podíl firem vyplácejících 13. platy úzce souvisí s celkovým stavem ekonomiky. V letech ekonomické konjunktury 2018–2019 benefit vyplácelo téměř 60 % podniků, během pandemie podíl klesl až na 33 %. S postupným ekonomickým zotavováním ukazatel mírně stoupá k současným téměř 42 %.
Podíl firem poskytujících 13. plat v jednotlivých letech:
autor: Tisková zpráva