Ministr Vlček: Další kroky k přípravě projektu AI Gigafactory potvrzeny

03.12.2025 21:03 | Monitoring

Koordinační rada pro AI Gigafactory projednala harmonogram klíčových kroků vypracování návrhu superpočítačového centra pro AI.

Ministr Vlček: Další kroky k přípravě projektu AI Gigafactory potvrzeny
Foto: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Popisek: Lukáš Vlček ministr průmyslu a obchodu

Koordinační rada pro AI Gigafactory projednala harmonogram klíčových kroků, které povedou k vypracování návrhu českého superpočítačového centra pro umělou inteligenci. Vláda nedávno schválila, že bude zpracován návrh projektu, který má ambici stát se jedním z pilířů evropské infrastruktury pro AI.

Součástí jednání byla informace o nedávném setkání s polskými partnery, které se týkalo přípravy společné přihlášky do evropské iniciativy EuroHPC JU. Koordinační rada tuto spolupráci přivítala a ocenila její význam pro posílení regionální kapacity v oblasti umělé inteligence. Diskuse potvrdila, že koordinace kroků mezi oběma zeměmi může zvýšit šance na získání evropských prostředků a urychlit rozvoj špičkové infrastruktury.

„Jednání s polskými partnery otevírá cestu k vytvoření významného středoevropského superpočítačového centra pro umělou inteligenci. AI Gigafactory posílí českou ekonomiku, výzkum i bezpečnost a umožní vědecké komunitě přístup ke špičkovým technologiím,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.

Ing. Lukáš Vlček

  • STAN
  • ministr průmyslu a obchodu v demisi
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Projekt AI Gigafactory bude znamenat zásadní technologický přínos nejen pro Česko, ale pro celý region střední a východní Evropy. Spojení sil s našimi partnery z Polska je strategickým krokem, který zvyšuje šance našeho regionu na úspěch,“ doplnil náměstek ministra a vládní zmocněnec pro AI Jan Kavalírek.

Anketa

Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?

98%
1%
1%
hlasovalo: 2032 lidí

Rada se věnovala aktuálním informacím o přípravě návrhu, projednání materiálu pro vládu a postupu realizace datového centra Prague Gateway DC. Zástupci Českých radiokomunikací potvrdili, že příprava lokality v Jílovišti probíhá podle plánu a datové centrum bude připraveno pro instalaci superpočítačových kapacit v souladu s harmonogramem. Diskutována byla také aktualizace nařízení EuroHPC, která má zajistit rychlejší povolovací procesy a jasný legislativní rámec pro investice do infrastruktury umělé inteligence. Česká republika se aktivně zapojuje do úprav tohoto nařízení, aby umožnila efektivní financování a provoz strategických projektů v oblasti AI.

Jednání se zaměřilo i na možné využití AI Gigafactory pro státní správu, zejména v oblastech obrany, zpracování vesmírných dat a zdravotnických dat. Vládní zmocněnec pro spolupráci s Agenturou Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA) Karel Dobeš představil možnosti integrace dat z evropských kosmických systémů. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ladislav Dušek zdůraznil význam projektu pro bezpečné zpracování zdravotnických dat a podporu inovací v oblasti medicíny.

Koordinační rada potvrdila termín dalšího jednání a harmonogram přípravy návrhu projektu. Finalizace společné žádosti s Polskem je naplánována do jara 2026. V příštích měsících budou probíhat práce na technických, legislativních a finančních otázkách.

Psali jsme:

Ministr Vlček: Největší investice v historii Česka
Ministr Vlček: Vláda schválila majetkoprávní vypořádání území jezera Milada
Ministr Vlček: Ochrana spotřebitelů, rozvoj digitálního prostředí a energetika
Ministr Vlček: MPO bude i nadále podporovat rozvoj umělé inteligence

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

centrum , MPO , Vlček , AI

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Má AI Gigafactory šanci stát se jedním z pilířů evropské infrastruktury pro umělou intelligenci?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

Ing. Jan Bartošek byl položen dotaz

Co přesně tedy navrhujete?

Napsal jste: ,,Andrej Babiš se staví nad zákon v případě svého trestního stíhání a nechce se nechat zbavit poslanecké imunity. Teď hrozí, že to udělá podruhé. Podpořme pana prezidenta ve snaze zabránit mu v tom.“ Jak a v čem máme prezidenta podpořit? Jste pro, aby Babiš nebyl premiér, i když vyhrál ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nealkoholické pivo má jedno zásadní zdravotní negativumNealkoholické pivo má jedno zásadní zdravotní negativum Zlatavé rozinky by měly být neustále nachystané na stoleZlatavé rozinky by měly být neustále nachystané na stole

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Ministr Vlček: Další kroky k přípravě projektu AI Gigafactory potvrzeny

21:03 Ministr Vlček: Další kroky k přípravě projektu AI Gigafactory potvrzeny

Koordinační rada pro AI Gigafactory projednala harmonogram klíčových kroků vypracování návrhu superp…