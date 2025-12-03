Ministr Vlček: Další kroky k přípravě projektu AI Gigafactory potvrzeny

Koordinační rada pro AI Gigafactory projednala harmonogram klíčových kroků, které povedou k vypracování návrhu českého superpočítačového centra pro umělou inteligenci. Vláda nedávno schválila, že bude zpracován návrh projektu, který má ambici stát se jedním z pilířů evropské infrastruktury pro AI.
Součástí jednání byla informace o nedávném setkání s polskými partnery, které se týkalo přípravy společné přihlášky do evropské iniciativy EuroHPC JU. Koordinační rada tuto spolupráci přivítala a ocenila její význam pro posílení regionální kapacity v oblasti umělé inteligence. Diskuse potvrdila, že koordinace kroků mezi oběma zeměmi může zvýšit šance na získání evropských prostředků a urychlit rozvoj špičkové infrastruktury.
„Jednání s polskými partnery otevírá cestu k vytvoření významného středoevropského superpočítačového centra pro umělou inteligenci. AI Gigafactory posílí českou ekonomiku, výzkum i bezpečnost a umožní vědecké komunitě přístup ke špičkovým technologiím,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček.
„Projekt AI Gigafactory bude znamenat zásadní technologický přínos nejen pro Česko, ale pro celý region střední a východní Evropy. Spojení sil s našimi partnery z Polska je strategickým krokem, který zvyšuje šance našeho regionu na úspěch,“ doplnil náměstek ministra a vládní zmocněnec pro AI Jan Kavalírek.
Rada se věnovala aktuálním informacím o přípravě návrhu, projednání materiálu pro vládu a postupu realizace datového centra Prague Gateway DC. Zástupci Českých radiokomunikací potvrdili, že příprava lokality v Jílovišti probíhá podle plánu a datové centrum bude připraveno pro instalaci superpočítačových kapacit v souladu s harmonogramem. Diskutována byla také aktualizace nařízení EuroHPC, která má zajistit rychlejší povolovací procesy a jasný legislativní rámec pro investice do infrastruktury umělé inteligence. Česká republika se aktivně zapojuje do úprav tohoto nařízení, aby umožnila efektivní financování a provoz strategických projektů v oblasti AI.
Jednání se zaměřilo i na možné využití AI Gigafactory pro státní správu, zejména v oblastech obrany, zpracování vesmírných dat a zdravotnických dat. Vládní zmocněnec pro spolupráci s Agenturou Evropské unie pro Kosmický program (EUSPA) Karel Dobeš představil možnosti integrace dat z evropských kosmických systémů. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR Ladislav Dušek zdůraznil význam projektu pro bezpečné zpracování zdravotnických dat a podporu inovací v oblasti medicíny.
Koordinační rada potvrdila termín dalšího jednání a harmonogram přípravy návrhu projektu. Finalizace společné žádosti s Polskem je naplánována do jara 2026. V příštích měsících budou probíhat práce na technických, legislativních a finančních otázkách.
