Další protest, tentokrát u ruské ambasády. Promluví Laudát

Klub angažovaných nestraníků (KAN) pořádá v Praze veřejný protest proti ruské agresi na Ukrajině. Demonstrace se uskuteční symbolicky v Den lidských práv, tedy 10. prosince 2025, a to od 17 hodin na Náměstí Borise Němcova v Praze – přímo naproti budově Ruského velvyslanectví.
V popisu události organizátoři uvádějí, že protest je svolán k připomenutí Dne lidských práv a k odsouzení pokračující ruské vojenské agrese na Ukrajině.
Akce má upozornit na význam mezinárodního tlaku, solidaritu s oběťmi války a nutnost bránit základní lidská práva, která jsou ruskou agresí dlouhodobě a systematicky porušována.
Prostor před ruskou ambasádou se v posledních letech stal symbolickým místem, kde se potkává historická paměť se současnou solidaritou s Ukrajinou.
Naposledy se na Náměstí Borise Němcova větší protest uskutečnil letos v srpnu u příležitosti výročí srpnové okupace v roce 1968. Před ambasádou se sešly stovky lidí. Ti si připomínali okupaci Československa a zároveň vyjadřovali solidaritu napadené Ukrajině.
Lidé nesli české i ukrajinské vlajky, transparenty s protiruskými hesly a na místě zazněla řada projevů připomínajících paralely mezi rokem 1968 a současnou válkou. Účastníci skandovali hesla typu „Jdi domů, Ivane“, drželi fotografie obětí a upozorňovali na to, že dnešní ruská agrese je pokračováním agresivní politiky Kremlu z minulosti.
autor: Natálie Brožovská