Senátor Hraba: Ministři české vlády mají mít české občanství

Nic proti nominantovi na ministra dopravy panu Bednárikovi, ten si o české občanství teprve žádá. Ostatně podobnou situaci jsme tu už měli u pana Slamečky, ministra nominovaného ODS do vlády J. Fischera, který občanství také získal až ve funkci ministra.
Přesto si myslím, že členové české vlády by měli mít v budoucnu české státní občanství už v okamžiku nástupu do úřadu. Proto podporuji, aby byla tato podmínka jasně zakotvena v Ústavě.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV