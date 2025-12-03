Senátor Hraba: Ministři české vlády mají mít české občanství

03.12.2025 20:07 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na kandidaturu slovenského manažera Bednárika na post ministra dopravy

Senátor Hraba: Ministři české vlády mají mít české občanství
Foto: Zdeněk Hraba
Popisek: Zdeněk Hraba

Nic proti nominantovi na ministra dopravy panu Bednárikovi, ten si o české občanství teprve žádá. Ostatně podobnou situaci jsme tu už měli u pana Slamečky, ministra nominovaného ODS do vlády J. Fischera, který občanství také získal až ve funkci ministra.

Přesto si myslím, že členové české vlády by měli mít v budoucnu české státní občanství už v okamžiku nástupu do úřadu. Proto podporuji, aby byla tato podmínka jasně zakotvena v Ústavě.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  • senátor
Psali jsme:

Senátor Hraba: Předseda TOP 09 nemá rád demokracii, tleská nařizování shora
Senátor Hraba: Česká digitalizace v praxi
Senátor Hraba: Novodobí bolševici vylézají z děr
Senátor Hraba: Progresivismus už ztrácí dech. Naštěstí

