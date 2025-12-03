Ministerstvo dopravy: Novinky pro řidiče od roku 2026

Digitalizace usnadní získání řidičského oprávnění, mladým řidičům umožní jednoduchý zápis mentorů a seniorům se navyšuje hranice pro povinné prohlídky na 70 let. Novinky se dotknou také provozu automatizovaných vozidel nebo podoby plných mocí.
Možnost řídit ihned po udělení řidičského oprávnění
Novinkou bude to, že okamžikem udělení řidičského oprávnění je zápis v registru řidičů, a následně lze již řídit. V případě udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění je tedy od 1. 1. 2026 nově možnost řídit po dobu 1 měsíce bez řidičského průkazu, tj. už od okamžiku udělení nebo rozšíření řidičského oprávnění (od zápisu do registru řidičů).
O provedení zápisu v registru řidičů musí být řidič informován, v případě elektronické žádosti e-mailem nebo SMS.
Skrze Portál dopravy půjde požádat o první řidičský průkaz nebo jeho rozšíření
Považujete Ukrajince za bratrský národ?
Anketa
Považujete Ukrajince za bratrský národ?
K možnostem požádat online o nový řidičský průkaz, pokud starému končila platnost, nebo došlo k jeho ztrátě či odcizení, bude nově možné požádat také o udělení prvního řidičského oprávnění a taktéž jeho rozšíření.
Elektronicky bude moci žádost podat pouze osoba, která má na území České republiky trvalý pobyt, zdravotní posudek jí byl vydán digitálně a zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel absolvovala po 1. 1. 2026. Pokud bude tímto způsobem řešit rozšíření řidičského oprávnění musí být zároveň držitelem řidičského průkazu vydaného Českou republikou.
Portál dopravy bude moci využít i sedmnáctiletý žadatel o řidičské oprávnění skupiny B.
Zároveň bude moci požádat o zápis mentora, a to až do dosažená věku 18 let. Zapsat si bude moci až čtyři mentory, s využitím Portálu dopravy je přímo osloví, získá jejich souhlasy spolu se souhlasem zákonného zástupce a podá žádost o zápis buď spolu s žádostí o udělení řidičského oprávnění nebo samostatně.
Zápis mentora také půjde elektronicky zrušit.
Povinné zdravotní prohlídky pro řidiče až od 70 let
Zvýší se věková hranice pro povinné lékařské prohlídky u řidičů, a to z 65 let na 70 let.
Další změnou je digitalizace zdravotních posudků. Řidič, který povinnou lékařskou prohlídku absolvuje od roku 2026 u lékaře, který záznam zapíše do databáze, nebude muset mít posudek fyzicky u sebe. Záznam bude dostupný v registru řidičů online. Posudky vydané před 1. lednem 2026 bude nutné stále vozit s sebou.
Náběh tohoto digitálního nástroje bude postupný dle toho, jak budou řidiči postupně po 1. 1. 2026 chodit na zdravotní prohlídky a jejich zdravotní posudky budou v digitální podobě.
Řidič, který povinnou lékařskou prohlídku absolvuje od roku 2026, nebude muset vozit posudek u sebe. Záznam bude dostupný v registru řidičů online. Záznam bude dostupný v registru řidičů on-line poté, co bude proveden záznam lékařem v kmenovém registru pacientů. Posudek vydaný před 1. lednem 2026 bude nutné stále vozit s sebou.
Digitální plné moci bude možné využít pro nakládání s konkrétními vozidly
Portál dopravy rozšiřuje možnost využití digitálních plných mocí o možnost udělit oprávnění pro nakládání s konkrétními vozidly.
Digitální plné moci lze využít jak přímo v Portálu, tak osobně na úřadě, kde si úředník může po prokázání totožnosti zástupce ověřit v registru zastoupení, zda digitální plná moc existuje a je platná.
Digitální plné moci lze udělit jak na dobu neurčitou, tak na vymezený časový úsek, měnit jejich platnost, ukončit či postoupit dalším osobám.
Provoz automatizovaných vozidel
Od 1. 1. 2026 dochází k zakotvení právní úpravy provozu automatizovaných vozidel. Konkrétně jde o tzv. stupeň 3 automatizace, kdy řidič nemusí sledovat provoz, vozidlo řídí samo a řidič přebírá řízení zpět na vyzvání systému. Na českých silnicích tím bude umožněno využívat funkci automatizovaných vozidel, například „dálničního autopilota“. Změny se týkají definice řidiče, jeho odpovědností, převzetí řízení, umožnění např. policii ověřit, zda byl v daný moment systém aktivovaný, a změny v registru vozidel.
Konkrétně jde o vyloučení odpovědnosti řidiče i provozovatele v momentě, kdy vozidlo řídí samo a na řidiče se nevztahují pravidla provozu na pozemních komunikacích ani jiné povinnosti týkající se řízení vozidla. Řidič ani provozovatel nejsou odpovědní za přestupky, kterých by se případně vozidlo dopustilo v autonomním režimu; to je v takových situacích na výrobci. Naopak novou povinností řidiče je na výzvu převzít zpět řízení, na což musí být připravený, a zároveň má povinnost umožnit policii ověřit, zda vozidlo řídilo samo. Zavedena je obdobně i povinnost výrobců poskytnout policii a správním orgánům údaje o tom, zda vozidlo v určitém okamžiku řídlo samo. V rámci registru silničních vozidel nově bude vedený údaj o tom, že se jedná o automatizované vozidlo.
O dalších novinkách, které začnou platit v průběhu příštího roku, vás budeme informovat v roce 2026. O nelegislativních novinkách jste informováni průběžně.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva