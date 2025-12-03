ČEZ otevírá nové logistické centrum pro Jadernou elektrárnu Dukovany v Brně

03.12.2025 20:25 | Tisková zpráva

Dukovany. Nové logistické centrum posílí bezpečné a efektivní zajištění náhradních dílů.

ČEZ otevírá nové logistické centrum pro Jadernou elektrárnu Dukovany v Brně
Foto: ČEZ
Popisek: Logo ČEZ

Společnost ČEZ převzala nové skladovací prostory v areálu společnosti Panattoni v průmyslové zóně u brněnského letiště, které bude sloužit pro potřeby Jaderné elektrárny Dukovany. Nové logistické centrum posílí bezpečné a efektivní zajištění náhradních dílů nezbytných pro provoz a údržbu elektrárny.

Anketa

Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?

98%
1%
1%
hlasovalo: 2032 lidí

„Rozšíření skladových kapacit je dalším krokem ke zvýšení provozní spolehlivosti Dukovan. Nový sklad nám umožní zvýšit kvalitu uskladnění náhradních dílů a zajistit, že klíčové komponenty budou vždy k dispozici včas a v odpovídající kvalitě, zejména v období odstávek bloků. Současně nám to umožní spustit rekonstrukci stávajících skladovací prostor v areálu Heřmaníce,“ uvedl Roman Havlín, ředitel JE Dukovany.

Moderní logistika dle standardů jaderné bezpečnosti

V hale o rozloze přibližně 2 500 m2, se světlou výškou 10 m, která umožňuje efektivní a bezpečnou manipulaci s velkými komponenty, budou uloženy především náhradní díly velkých rozměrů a hmotnosti, například části turbín, vysokotlaká čerpadla, ventily či servopohony. Objekt splňuje přísné technické i bezpečnostní požadavky – je izolovaný, temperovaný, vybaven hasicím systémem ESFR sprinklery, automatickými světlíky, LED osvětlením a kamerovým systémem se záznamem vjezdu a výjezdu vozidel. Nové prostory tak splňuji nejpřísnější požadavky jak z pohledu fyzické ochrany tak i energetické náročnosti.

Využití nových prostor ČEZ předpokládá nejméně do doby dokončení rekonstrukce hlavního skladového areálu v Heřmanicích, plánované na rok 2028, čímž bude zajištěn plynulý provoz a bezproblémový průběh modernizace.

V roce 2025 elektrárna Dukovany vyrobila 13 452 542 megawatt hodin elektřiny. Dukovany a Temelín jsou zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

Psali jsme:

ČEZ rozsvítí rekordních 374 stromečků v obcích po celé ČR
ČEZ: Temelín postupně přechází na nový řídicí systém od Westinghouse
Nadace ČEZ: Technické muzeum Liberec a zdvihací plošina
Nadace ČEZ: Labské Chrčice získají novou zeleň

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČEZ , Dukovany , energetika , TZ , logistika , JE

autor: Tisková zpráva

Volby

Napadlo vás, že lidí koukají víc do budoucnosti než minulosti? A divíte se? Kdybyste si vedli líp a vedlo se i líp většině lidí, což za vaší vlády nenastalo, nemyslíte, že byste byli u vlády zas?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

ČEZ otevírá nové logistické centrum pro Jadernou elektrárnu Dukovany v Brně

20:25 ČEZ otevírá nové logistické centrum pro Jadernou elektrárnu Dukovany v Brně

Dukovany. Nové logistické centrum posílí bezpečné a efektivní zajištění náhradních dílů.