ČEZ otevírá nové logistické centrum pro Jadernou elektrárnu Dukovany v Brně

Společnost ČEZ převzala nové skladovací prostory v areálu společnosti Panattoni v průmyslové zóně u brněnského letiště, které bude sloužit pro potřeby Jaderné elektrárny Dukovany. Nové logistické centrum posílí bezpečné a efektivní zajištění náhradních dílů nezbytných pro provoz a údržbu elektrárny.
„Rozšíření skladových kapacit je dalším krokem ke zvýšení provozní spolehlivosti Dukovan. Nový sklad nám umožní zvýšit kvalitu uskladnění náhradních dílů a zajistit, že klíčové komponenty budou vždy k dispozici včas a v odpovídající kvalitě, zejména v období odstávek bloků. Současně nám to umožní spustit rekonstrukci stávajících skladovací prostor v areálu Heřmaníce,“ uvedl Roman Havlín, ředitel JE Dukovany.
Moderní logistika dle standardů jaderné bezpečnosti
V hale o rozloze přibližně 2 500 m2, se světlou výškou 10 m, která umožňuje efektivní a bezpečnou manipulaci s velkými komponenty, budou uloženy především náhradní díly velkých rozměrů a hmotnosti, například části turbín, vysokotlaká čerpadla, ventily či servopohony. Objekt splňuje přísné technické i bezpečnostní požadavky – je izolovaný, temperovaný, vybaven hasicím systémem ESFR sprinklery, automatickými světlíky, LED osvětlením a kamerovým systémem se záznamem vjezdu a výjezdu vozidel. Nové prostory tak splňuji nejpřísnější požadavky jak z pohledu fyzické ochrany tak i energetické náročnosti.
Využití nových prostor ČEZ předpokládá nejméně do doby dokončení rekonstrukce hlavního skladového areálu v Heřmanicích, plánované na rok 2028, čímž bude zajištěn plynulý provoz a bezproblémový průběh modernizace.
V roce 2025 elektrárna Dukovany vyrobila 13 452 542 megawatt hodin elektřiny. Dukovany a Temelín jsou zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.
