BESIP napříč kraji realizuje projekt Nultá hodina autoškoly, určený středoškolákům

Projektový den s názvem „Nultá hodina autoškoly“ je nový vzdělávací projekt BESIP, zaměřený na středoškoláky. Zahrnuje 140 akcí ve všech krajích a odehrává se od září letošního roku do března 2024. Cílem je seznámit budoucí začínající řidiče s tím, jak si správně vybrat autoškolu, jaká jsou rizika, vedoucí k vážným dopravním nehodám, jak postupovat v případě dopravní nehody, ale také s legislativními novinkami, například řízením od 17 let s mentorem.

Na projektu spolupracuje BESIP společně s Hasičským záchranným sborem, Policií České republiky a dopravními psychology. Na vybraných akcích se osobně zapojuje i režisér Vít Klusák, jehož dokument 13 minut mají studenti možnost v rámci programu zhlédnout.

„Právě mladí začínající řidiči jsou nejvíce vystaveni riziku v dopravním provozu. Tento projekt je tedy určen speciálně mladým lidem a budoucím začínajícím řidičům, kteří mají absolvování autoškoly teprve před sebou. Je důležité, abychom se nezabývali v dopravní výchově jenom menšími dětmi, ale právě mladými lidmi, kteří se brzy stanou součástí běžného dopravního provozu,“ vysvětluje hlavní důvody vzniku projektu Tomáš Neřold, vedoucí Besip.

Dokument 13 minut a následky tragických dopravních nehod pro všechny její účastníky

Program začíná promítáním dokumentu "13 minut" od režiséra Víta Klusáka, který vybrané projektové dny osobně navštíví. Film je osobní zpovědí viníků tragických dopravních nehod, kteří za volantem spěchali a způsobili kvůli nepřiměřené rychlosti závažné nehody, s jejichž následky se musí po zbytek života vyrovnávat. Se studenty na toto téma Klusák diskutoval například na Střední odborné škole Jarov v Praze.

Vzdělávací program ve spolupráci s Policií ČR, hasiči i dopravními psychology

Během pětihodinového vzdělávacího programu studenti získají důležité informace o tom, co za volantem dělat a čemu se naopak určitě vyhnout, seznamuje je také s tím, jaké dopady má na lidskou psychiku to, když se stanou účastníkem dopravní nehody. Dozví se například i to, podle jakých kritérií si vybrat kvalitní autoškolu a získají informace o tom, co má klientovi autoškola poskytnout a jak připravit absolventy k úspěšnému složení závěrečné zkoušky. Program projektového dopoledne je interaktivní, rozdělený na jednotlivá stanoviště s praktickými ukázkami.

Hasiči demonstrují například techniku záchrany z havarovaných vozidel, Policie ČR seznamuje studenty s postupem při silniční kontrole a vysvětluje dopravní předpisy. Dopravní psycholog se studenty vede diskusi o významu psychického nastavení řidiče a rizicích spojených s řízením pod vlivem alkoholu, drog či únavy.

Novinky pro mladé řidiče v zákoně

V rámci projektového dne BESIP seznamuje studenty také s novinkami, které jim od 1.1.2024 přinese změna zákona o silničním provozu. Nově totiž bude možné, aby mladí lidé řídili již od 17 let, a to v doprovodu zkušeného mentora, zpravidla rodiče. Další důležitou novinkou, která se dotkne mladých řidičů bude „řidičák na zkoušku“, tedy přísnější sankční režim v prvních dvou letech řízení.

Více informací o novinkách pro mladé řidiče od roku 2024 na webu Besipu:

řidičák na zkoušku ZDE

institut L17 ZDE

Video z projektového dne, který se uskutečnil ve středu 15. 11. 2023 na Střední odborné škole Jarov v Praze 9, naleznete ZDE.

Nejbližší projektové dny „Nultá hodina autoškoly“ s účastí dokumentaristy Víta Klusáka:

28. 11. Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj

5. 12. Česká Lípa, Liberecký kraj

6. 12. Praha

