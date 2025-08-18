Fiala má republiku a partaj jako na pitevním stole. Tady píchnu a uvidím, jestli to tamhle zacuká. Slovo členky ODS ze staré školy

Nyní vedete tři záchranné stanice v jedné. Pro nemocná či zraněná zvířata z volné přírody či nechtěná exotická zvířata – hlavně ptáky a plazy, pro invazní druhy a nakonec centrum CITES. (CITES je mezinárodní úmluva o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, která reguluje mezinárodní obchod s těmito druhy. Pozn. red.) Často se stěhujete, nikdo moc nepomáhá. Co s tím?
Já si naopak myslím, že za těch dvaačtyřicet let jsem potkala spoustu dobrých lidí, co mi pomohli, že bychom z nich dokázali vybudovat národní armádu. Nemyslím si, že mi nikdo nepomáhá.
Vezměte si, že i v té strašné bídě, kdy jsme skončili exekučním vystěhováním, jsme měli štěstí na absolutně úžasného exekutora, který nás nechal čtvrt roku stanici budovat jinde, stěhovat se postupně, ještě nám sponzorsky ze svého pár přesunů zaplatil. Nakonec nám tedy daroval zhruba 33 000 korun. Není to úžasné? Ukažte mi dalšího člověka v zemi, který má s exekutorem takovou zkušenost.
Je znát, že jste buddhistka…
V každé etapě historie záchranné stanice, byť byla sebehorší, se objevil takový anděl strážný.
Za vlastní peníze chcete koupit statek v jižních Čechách a předělat ho na jakousi centrální záchrannou stanici zvířat. Nicméně je třeba získat ještě další peníze, protože cena statku je vyšší, než si můžete dovolit. Tisková mluvčí ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí k tomu ParlamentnímListům.cz napsala: „Pokud jde o vámi zmiňovaný projekt, opakovaně jsme jako resort doporučovali zažádat si o finanční podporu řádně právě již v minulých dotačních výzvách nebo v této chystané výzvě, kde všechny projekty procházejí standardním hodnocením.“ Co vy na to?
Jednoduše. Ta paní si odpověď vycucala z prstu. Když se totiž vypisoval národní program, z kterého by se dal statek kupovat, tak jsme ještě nebyli záchranné centrum CITES, takže jsme se hlásit nemohli. Když se vypisovala evropská výzva, tak už jsme sice byli i CITES, ale ještě nebyl k dispozici statek, a hlavně nabízené dotace nebyly určené na nákup nemovitosti. V tuto chvíli žádná výzva vypsána není, takže se nikam hlásit nemůžeme. Evropská se bude vypisovat v říjnu, ale opět ji nebude možno použít na takto velký nákup. A já z ní potřebuji stavět klece pro lvy a tygry a ne kupovat statek.
Tento boj ale vedete dlouho, úředníci už vás berou jako „otravný hmyz“, a proto byla má první otázka položena tak, jak byla…
Zpočátku byla jistá podezření, že jsem něco zavinila, ale nakonec se ukázalo, že to tak nebylo. Vem to čert. Každopádně mě jeden z úředníků docela solidně pomlouval. Jmenovat ho nebudu, ale novinářům tvrdil, že jsem si na něj najala estébácké zabijáky, aby ho přejeli autem, až pojede na kole. Co k tomu říct?
Nedávno jsme se dozvěděli, že ze zooparku ve Zvoli u Prahy, který již tři roky funguje bez povolení, utekl lev, zranil jednoho z majitelů a byl zastřelen policií…
Řeší se to jako trestný čin. Navíc jsem dlouze mluvila s majitelem a vím, co se opravdu stalo. Tady je blbé, že to nikdo neřešil, dokud se tenhle průšvih nestal.
Překvapuje mě, že jste celkem zatvrzelou členkou ODS. Co to?
Věřím idejím té strany. Jsem pravičák. Mám tedy jinou volbu, než být v ODS? Nemám! Nehledě k tomu, že nejsem převlíkač kabátů. Lidi, co jsou, kam vítr, tam plášť, se mi protiví. Navíc na pravici alternativa není.
Vždyť o stranách jako ANO anebo Svoboda a přímá demokracie (SPD) se mluví, jako o pravicových…
Babiš není pravice. To je levičácká partaj až na půdu. A SPD je poněkud nahnědlá a já nejsem příznivcem ultranacionalistických nesmyslů. Navíc parta, která chce vystoupit z NATO a EU, aniž by nabídla alternativu, je pro mě podezřelá. V momentě, kdybychom z těchto institucí vylezli, tak nás Putin převálcuje. Čili s SPD nesouzním a jiná alternativa fakt není.
Jak nicméně nahlížíte na vládu Petra Fialy?
Nelíbí se mi! Ze staré původní ODS už toho moc nezbylo a to, co předvádí pan profesor Fiala v současné chvíli a vedení partaje mu na to skáče, je hrůza. Ve volební kampani je strana v koalici prezentována barvou pražských popelářů. Oranžová a zelená.
Celkově se jejich politika navíc uhýbá čím dál víc doleva. Poslouchám, jak budeme lidem skoro utírat nos, ne-li něco jiného. Jak se budeme o všechny starat, jak všechno za všechny uděláme a tak. To není pravicová politika. Pravicová politika je o tom, aby vedla lidi k tomu, aby se o sebe uměli postarat sami. Ostatně pečení holubi do huby nelétají nikde.
Setkala jste se někdy s premiérem Fialou?
Ano, dokonce mi dal flašku vína. Vždy jsem si totiž kampaně ODS tvrdě oddřela, a když se stal předsedou strany, tak si pozval nejaktivnější lidi kampaně z celé Prahy, každého obdaroval sedmičkou bílého vína a osobně poděkoval. Také jsme se párkrát potkali na kongresech. Ale moc jsme se nebavili.
Jak vnímáte trojkoalici Spolu?
Ne moc dobře. Členské základny se nikdo neptal, co si o tom myslí. A v dost věcech se se stranami TOP 09 a KDU-ČSL rozcházíme. Koneckonců ideový základ topky byl přijmout euro a co nejvíc se spojit s Evropskou unií. My, stará škola ODS, naopak říkali euru ne a chtěli jsme, aby si Česko zachovalo národní a státní identitu v rámci EU. Ohledně názorů lidovců záleží dost na tom, kdo je zrovna u vesla. Spolu je prostě dost nesourodý slepenec.
Za čtyři roky mě koalice Spolu kvůli tomu, co předvádí, velmi zklamala. Stačí mi, když vidím, jaký je v resortu životního prostředí, který mi je blízký, bordel. Navenek všichni tvrdí, jak je vše ideální, ale ve skutečnosti se jim to sype pod rukama. Proboha. Z resortu životního prostředí vypíchnu jedinou věc. Národní park Křivoklátsko. Vláda si ho dala do programového prohlášení, ale nikdo to nechce. Místní lidé to berou, že je jim to silou vnucené seshora, a to jsme tady přece měli před rokem 1989 celých čtyřicet let. Tehdy strana rozhodovala za lidi. Ale tohle je jen jeden z mnoha příkladů.
Koho budete tedy volit?
To bych taky ráda věděla. Možná se vrátím k tomu, co jsem dělala v devadesátých letech, že jsem volila subjekty jako Balbínova poetická strana, nebo Romská občanská iniciativa. Byly mi sympatické svým donkichotským snažením něco udělat. Nicméně ani to není dobré řešení.
Očekává se ode mě, že budu volit koalici Spolu, ale mám s tím problémy a nedokážu si představit, že jim to hodím. Pan profesor Fiala je politolog a mám pocit, že má celé čtyři roky republiku i vlastní partaj na pitevním stole. Tady píchnu a uvidím, jestli to tamhle zacuká. Jeho přístup je vědecký, nikoliv politický. Nechci, aby to zde bylo další čtyři roky.
Není to ostatně tak trochu politika celé Evropské unie? Co si vlastně myslíte o Green Dealu?
Je to zpropadená věc. Na světě je zhruba osm miliard jedinců druhu Homo sapiens a další druhy velkých savců. Ty dýchají, pšoukají a tak dále. Tudíž vyrábí oxid uhličitý jako na běžícím páse. Ale o tom se vůbec nemluví.
Takže by mělo lidstvo kvůli planetě spáchat hromadnou sebevraždu?
To neříkám. Jen upozorňuji na to, jak jsou všechny debaty o klimatu zavádějící, když nikdo nevezme v potaz výše zmíněný základní fakt.
autor: Jan Rychetský