Triumf Orbána? Putin a Zelenskyj se mohou setkat v Maďarsku

„Pokud jde o bezpečnost, bude tu velká pomoc,“ řekl Trump novinářům a dodal, že se zapojí i evropské země. „Jsou první obrannou linií, protože tam jsou, ale my jim pomůžeme.“ Na Trumpova slova upozornila řada médií. Včetně agentury Reuters.
Zelenskyj tento slib označil za „významný krok vpřed“ a dodal, že záruky budou „formalizovány na papíře během příštího týdne až deseti dnů“ a uvedl, že Ukrajina uvažuje o nákupu amerických zbraní za přibližně 90 miliard dolarů.
Na otázku, zda je připraven „překreslit mapu“, aby splnil ruské požadavky a ukončil válku, Zelenskyj podle serveru Kyiv Post odpověděl, že je připraven na třístranná mírová jednání.
Clément Molin, student mezinárodních vztahů ve francouzském Lille, ukázal několik map, na kterých doložil, že ruský prezident Putin sice chce, aby Ukrajinci odevzdali okupantům celý Donbas, ale něco takového by udělal jen „šílenec“.
„Kdo by byl tak šílený, že by se bez boje vzdal populace 600 tisíc obyvatel, zatímco Rusko si za 3 roky války vzalo pouze města s asi 250 tisíci obyvateli?“ ptal se Molin s tím, že Rusové dokázali získat Bachmut, kde žilo asi 80 tisíc lidí a pak několik menších měst. Ale nic víc.
This is why giving away Donbass cannot be an option for Ukraine ????— Clément Molin (@clement_molin) August 18, 2025
Donald Trump ???? will ask Zelensky to give away Donbass in exchange for a ceasefire with Russia ????.
It would mean giving 9 cities and the main fortifications to Russia without a fight.
??THREAD??1/18?? pic.twitter.com/YhYmGJ8LpH
Ačkoli Kreml svůj souhlas veřejně neoznámil, vysoce postavený úředník americké administrativy uvedl, že schůzka Putina a Zelenského by se mohla konat v Maďarsku. Podle německého kancléře Friedricha Merze se dvojice setká v příštích dvou týdnech.
Putinův zvláštní vyslanec pro investice a hospodářskou spolupráci Kirill Dmitriev v příspěvku na X označil pondělí za „důležitý diplomatický den se zaměřením na trvalý mír, nikoli na dočasné příměří“.
Německý kancléř Fridrich Merz i francouzský prezident Emmanuel Macron vyjádřili podporu příměří jako předpokladu pro jakékoli přímé rozhovory s Ruskem. Macron také uvedl, že evropští lídři budou nakonec muset být zapojeni do jakýchkoli mírových rozhovorů. „Když mluvíme o bezpečnostních zárukách, mluvíme o celkové bezpečnosti evropského kontinentu,“ řekl Trumpovi.
Když se reportér Trumpa zeptal, jaké je jeho poselství ukrajinskému lidu, odpověděl: „Milujeme je.“ Zelenskyj mu poděkoval.
Zelenskyj také zdůraznil, že Ukrajinci se postupně dopracují i k volbám. „Musíme pracovat v parlamentu, protože během války se volby konat nemohou, ale potřebujeme, aby lidé mohli mít demokratické a otevřené volby.“
V jednu chvíli předal Trumpovi dopis, ale zdůraznil, že to není dopis určený jemu, ale první dámě USA Melanii Trumpové. Napsala ho první dáma Ukrajiny Olena Zelenská.
Trump zdůraznil, že stojí jen a pouze o trvalý mír, nikoli o nějakou dvouletou přestávku ve válčení.
„Budeme spolupracovat s Ukrajinou, budeme spolupracovat se všemi a zajistíme, aby mír, pokud bude, zůstal dlouhodobý,“ řekl. „Nemluvíme o dvouletém míru, po kterém bychom se znovu dostali do tohoto nepořádku.“
Trump však odmítl odpovědět na několik otázek, zda zvažuje vyslání amerických vojáků na podporu jakékoli mírové dohody na Ukrajině.
autor: Miloš Polák
