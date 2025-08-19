Triumf Orbána? Putin a Zelenskyj se mohou setkat v Maďarsku

19.08.2025 8:40 | Zprávy

Pokud jde o bezpečnost (Ukrajiny) poskytneme velkou pomoc, přislíbil Trump při setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a dalšími lídry. Zelenskyj nabídl odpověď na otázku, zda je ochoten ustoupit Putinovu nátlaku a jeho územním požadavkům. Zmínil i volby na Ukrajině. Bude se schůzka Putina a Zelenského konat v Maďarsku? Spekuluje o tom Reuters.

Triumf Orbána? Putin a Zelenskyj se mohou setkat v Maďarsku
Foto: Screen Youtube
Popisek: Trump a Zelenskyj v Oválné pracovně

Anketa

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?

78%
15%
7%
hlasovalo: 4163 lidí
Stávající kolo jednání o ukončení ruské agrese na Ukrajině se uzavřelo a nejen Evropané čekají, zda a kdy dojde na kolo další, při němž se potkají přímo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a ruský prezident Vladimir Putin. Pakliže na toto jednání dojde, zdá se, že Zelenskyj bude mít za zády jak podporu evropských lídrů, tak podporu 47. prezidenta USA Donalda Trumpa.

„Pokud jde o bezpečnost, bude tu velká pomoc,“ řekl Trump novinářům a dodal, že se zapojí i evropské země. „Jsou první obrannou linií, protože tam jsou, ale my jim pomůžeme.“ Na Trumpova slova upozornila řada médií. Včetně agentury Reuters

Zelenskyj tento slib označil za „významný krok vpřed“ a dodal, že záruky budou „formalizovány na papíře během příštího týdne až deseti dnů“ a uvedl, že Ukrajina uvažuje o nákupu amerických zbraní za přibližně 90 miliard dolarů.

Na otázku, zda je připraven „překreslit mapu“, aby splnil ruské požadavky a ukončil válku, Zelenskyj podle serveru Kyiv Post odpověděl, že je připraven na třístranná mírová jednání.

Clément Molin, student mezinárodních vztahů ve francouzském Lille, ukázal několik map, na kterých doložil, že ruský prezident Putin sice chce, aby Ukrajinci odevzdali okupantům celý Donbas, ale něco takového by udělal jen „šílenec“.

„Kdo by byl tak šílený, že by se bez boje vzdal populace 600 tisíc obyvatel, zatímco Rusko si za 3 roky války vzalo pouze města s asi 250 tisíci obyvateli?“ ptal se Molin s tím, že Rusové dokázali získat Bachmut, kde žilo asi 80 tisíc lidí a pak několik menších měst. Ale nic víc.

 

 

Anketa

Která opoziční tvář zatím dělá nejlepší kampaň?

7%
2%
6%
16%
54%
8%
1%
1%
4%
1%
hlasovalo: 10119 lidí
Další kolo jednání USA, Ruska a Ukrajiny se podle všeho připravuje.

Ačkoli Kreml svůj souhlas veřejně neoznámil, vysoce postavený úředník americké administrativy uvedl, že schůzka Putina a Zelenského by se mohla konat v Maďarsku. Podle německého kancléře Friedricha Merze se dvojice setká v příštích dvou týdnech.

Putinův zvláštní vyslanec pro investice a hospodářskou spolupráci Kirill Dmitriev v příspěvku na X označil pondělí za „důležitý diplomatický den se zaměřením na trvalý mír, nikoli na dočasné příměří“.

Německý kancléř Fridrich Merz i francouzský prezident Emmanuel Macron vyjádřili podporu příměří jako předpokladu pro jakékoli přímé rozhovory s Ruskem. Macron také uvedl, že evropští lídři budou nakonec muset být zapojeni do jakýchkoli mírových rozhovorů. „Když mluvíme o bezpečnostních zárukách, mluvíme o celkové bezpečnosti evropského kontinentu,“ řekl Trumpovi.

Když se reportér Trumpa zeptal, jaké je jeho poselství ukrajinskému lidu, odpověděl: „Milujeme je.“ Zelenskyj mu poděkoval.

Zelenskyj také zdůraznil, že Ukrajinci se postupně dopracují i k volbám. „Musíme pracovat v parlamentu, protože během války se volby konat nemohou, ale potřebujeme, aby lidé mohli mít demokratické a otevřené volby.“

V jednu chvíli předal Trumpovi dopis, ale zdůraznil, že to není dopis určený jemu, ale první dámě USA Melanii Trumpové. Napsala ho první dáma Ukrajiny Olena Zelenská.

Trump zdůraznil, že stojí jen a pouze o trvalý mír, nikoli o nějakou dvouletou přestávku ve válčení.

„Budeme spolupracovat s Ukrajinou, budeme spolupracovat se všemi a zajistíme, aby mír, pokud bude, zůstal dlouhodobý,“ řekl. „Nemluvíme o dvouletém míru, po kterém bychom se znovu dostali do tohoto nepořádku.“

Trump však odmítl odpovědět na několik otázek, zda zvažuje vyslání amerických vojáků na podporu jakékoli mírové dohody na Ukrajině.

Psali jsme:

„Nejste tady, abyste chránili Zelenského.“ Facka Evropanům ještě před jednáním
Německé mírové sbory zajistí mír. I to je na stole
Zásadní posun v otázce Ukrajiny, oznámil Trumpův muž
Zelenskyj by měl v pondělí mít garde. Aby to nedopadlo jako posledně

 

Zdroje:

https://t.co/YhYmGJ8LpH

https://twitter.com/clement_molin/status/1957482529570639920?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.kyivpost.com/post/58473

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/us-would-help-assure-ukraines-security-peace-deal-trump-tells-zelenskiy-2025-08-18/

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , Putin , Rusko , Ukrajina , USA , válka , zahraničí , x , Reuters , mír , Donbas , Trump , Kyiv Post , válka na Ukrajině , Zelenskyj

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Měli by se podle vašeho názoru Ukrajinci vzdát celého Donbasu a odevzdat ho ruským okupantům?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Mgr. Miroslav Kavij byl položen dotaz

Jak chcete přimět Putina uzavřít mír?

A uvědomujete si vůbec, že hlavním viníkem války je Rusko, které na Ukrajinu zaútočilo? Nebo vy ten útok schvalujete?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kouření elektronických cigaret v těhotenství mění obličej dítěteKouření elektronických cigaret v těhotenství mění obličej dítěte Krvácení z nosu spolehlivě zastaví domácí prostředky.Krvácení z nosu spolehlivě zastaví domácí prostředky.

Diskuse obsahuje 16 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Žvásty a pohádky. Schůzka v Bílém domě pokračovala masakrem v ČT

9:21 Žvásty a pohádky. Schůzka v Bílém domě pokračovala masakrem v ČT

Po jednáních prezidentů USA a Ukrajiny se na ČT v Událostech a komentářích střetli europoslanci Jan …