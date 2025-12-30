Niedermayer (TOP 09): Evergreen v hitparádě nesmyslů

Daňové zvýhodnění tichého vína se stává evergreenem v hitparádě nesmyslů českých vlád. Po nulové spotřební dani přichází nyní možnost uplatnit daňovou slevu na tiché víno jako dar.
Taková daňová politika státu, který masivně daní (zejména nižší) příjmy a zároveň hospodaří s příliš vysokými deficity, zavání absurditou. Nezdanění alkoholu pak samozřejmě lidem více zpřístupňuje ničení zdraví (za které pak platí všichni).
Nezavedení spotřební daně na víno byla jedna z chyb minulé vlády. Prohlubovat ji právě ve chvíli, kdy čelíme vysokému dluhu a potřebě financovat další nezbytné investice, se obhájit nedá.
RNDr. Luděk Niedermayer
