Miliardy dolarů. Za Bidenovy vlády „braly“ dávky desetitisíce mrtvých

30.12.2025 19:19 | Monitoring
autor: Radek Kotas

Americké ministerstvo pro bydlení a rozvoj měst se nestíhá divit, kdo byl v minulosti na jeho výplatních páskách. Peníze daňových poplatníků šly za Bidenovy éry až desetitisícům nájemníků, kteří již byli dávno po smrti. Zjistilo se to až po přezkumu.

Miliardy dolarů. Za Bidenovy vlády „braly“ dávky desetitisíce mrtvých
Foto: Screen X Crazy Ass Moments in LatAm Politics
Popisek: Joe Biden

O výplatě pomoci při placení nájemného „mrtvým duším“ informovalo americké ministerstvo v nedávné finanční zprávě, kterou se podařilo získat deníku The New York Post. Právě největší město USA a jeho okolí mělo být společně s Washingtonem, D. C. a Kalifornií hlavní konečnou pro platby, které měly sloužit lidem jako pomoc při platbách nájmů.

Mnoho peněz však místo původního účelu končilo v kapsách podvodníků a teprve nyní ministerstvo zjišťuje, že až více než 5 miliard dolarů šlo na účty, u nichž byly uvedeni již dávno zemřelí lidé, či „tisícům“ cizinců. 

„K masivnímu zneužívání peněz daňových poplatníků došlo nejen za vlády prezidenta Bidena, ale bylo také efektivně motivováno neschopností jeho administrativy zavést přísné finanční kontroly, což vedlo k potenciálně neoprávněným platbám v řádu miliard,“ uvedl ve svém prohlášení ministr měst a obcí Scott Turner ke zjištění, kam šly peníze z resortu.

Dodal, že dle něj „není náhoda“, aby peníze daňových poplatníků šly až tolika desetitisíců mrtvých lidí a věc označuje za „systematický podvod Bidena a levice“.

„Ministerstvo pro bydlení a rozvoj měst bude volat k odpovědnosti ty, kteří podvedli americké daňové poplatníky,“ dodal Turner.

Ministerstvo na věc podle stanice Fox News přišlo, když provedlo přezkum, který porovnal jeho záznamy s databází amerického ministerstva financí. Pochybné platby ve výši 5,8 miliardy dolarů přitom tvoří nemalou část z celkově vyplacené federální pomoci s nájemným ve výši za loňský fiskální rok.

Aktuálně resort zkoumá, zda jde pochybné platby právně klasifikovat jako podvod a určit jeho přesný rozsah. Až poté bude moci rozhodnout, zda by mělo být financování pozastaveno nebo zrušeno a zda je ve věci nutné podat trestní oznámení.

Vedle „mrtvých duší“, které tvořily 14 % všech příjemců a cizinců, tvořících 4 %, se přibližně 11 % pomoci dostalo navíc až k více než 200 tisícům nájemníků, kteří pobíraly částky, jež překračovaly prahovou hodnotu pro pomoc v jejich geografické oblasti.

Bývalá šéfka resortu Marcia Fudgeová, za jejíhož působení se pochybné platby odehrávaly, na žádost amerických médii o komentář dosud nereagovala.

