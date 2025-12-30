Realita úplně jiná než v televizi. Kekely má zprávy přímo z Ukrajiny

Rendo, rok 2025 spěje ke svému konci, jakými slovy byste ho zhodnotil?
Byl to takový delší let airbusem s řadou pořádných turbulencí ve vzduchu, s mnoha poruchami, a to pro cestující, ale i pro posádku.
Máme novou vládu, co od ní čekat? Čím konkrétně by se měla přednostně zabývat?
To je právě ta posádka toho airbusu, kterou vyměnili po velmi dlouhém letu.
Nová vláda by se měla zabývat především stabilizací země, dobrými zahraničními vztahy a konečně tím, čím by měla každá vláda – svými občany, obyvateli. A primárně jejich potřebami. Smysluplnými!
Tedy tím, že lidé se budou cítit bezpečně, že budou mít lepší přístup k dostupnému bydlení, což se tedy daří čím dál méně a žádná vláda v tom neudělala zásadní kroky, přitom by mohla. Pokud by například přiměla ČNB, aby nastavila nějaký systém výhodných hypoték pro dostupné byty, nikoli investiční a rádoby luxusní. Aby mladí lidé měli důvod se brát, zakládat rodiny a plodit děti. Stejně tak, aby města a obce opět měla ideální podmínky budovat třeba družstevní bydlení, které si můžou lidé splácet formou nájmu či kombinací úvěru a nájmu. Krásně by to šlo, „kdyby se chtělo“. A pak jasným zajištěním stáří, tedy důstojného žití, dostupností potřebných služeb pro seniory, nemocné a handicapované.
Stejně jako smysluplným financováním opravdu smysluplných neziskových organizací, protože ony často „suplují“ to, co má primárně dělat stát, tedy ve smyslu hospicových terénních i pobytových péčí, sociálních služeb, domovů seniorů, zdravotnických zařízení, stejně jako jasné financování organizací, které pečují třeba o týrané a zneužívané děti nebo handicapované. Aby se každý rok nemusely obávat toho, kolik a zda na ně vůbec zbude.
A taky jak zajistit konečně co nejmenší byrokracii a „odpapírování“! Protože na všechno jsou stále formuláře, papíry, a často nesmyslné. Přesto, že žijeme v digitální době, stále jsou to tuny často zbytečných dokumentů, kdy mnohdy i jeden popírá ten druhý.
A když už bilancujeme, jaké vysvědčení vystavit vládě, která nedávno skončila?
Já osobně bych bývalé vládě Petra Fialy dal něco mezi 3- až 4! Už za ty nepochopitelné kauzy, primárně „bitcoiny“. Za mnohou aroganci, přehlížení problémů. Absenci komunikace, neřešení skutečně potřebných věcí v rámci ČR. Nebo věci týkající se neprůhlednosti miliardových zakázek, včetně nákupu vojenské techniky, kdy se třeba schválil nákup obrněných transportérů, na které ale nemáme silnice a mosty. A takových věcí byla celá řada.
Stejně jako s doslova „zvoraným“ stavebním zákonem a s rádoby digitalizací. Stejně jako s nesmyslnou „superdávkou“, na jejíž paskvilnost už dopředu upozorňovala celá řada odborníků z řad poskytovatelů sociálních dávek a služeb. Teď je na nové vládě, aby smysluplně vrátila dávky do normálních kolejí a nastavila to, aby ty peníze dostali opravdu ti potřební.
Velkou diskusi na sklonku roku vyvolala půjčka pro Ukrajinu od států EU, za kterou ČR nebude ručit. Je to dobré rozhodnutí? A jak vidíte vývoj situace na Ukrajině?
Považujete Ukrajince za bratrský národ?
Přitom tam z celé Evropy a světa jdou stovky miliard korun. Kde jsou? Jdou jen na zbraně? Nebo na ty pověstné „zlaté záchody“? Vždyť každý ví, že UA byla dlouhodobě jednou z nejzkorumpovanějších zemí světa a je jí bohužel i nadále. Ta nesmyslná válka to ještě víc podpořila. Bohatí budou ještě bohatší a chudí totálně chudí. Krajina zničená, lidé a jejich osudy často ještě zoufalejší. Je to běh na desítky let, pokud se to vůbec podaří dát dohromady.
A „neručení“ za půjčku Českou republikou rozumím. Protože pokud by Ukrajina v budoucích desetiletích neplnila závazek splátek a ČR za to nebude ručit, předpokládám, že to nebude mít dopad na občany ČR. Jelikož my nebudeme tím garantem. Což je v pořádku. Protože my jsme jako malá desetimilionová země, co se financí a další pomoci týče, pomohli neskutečně moc. Sám bývalý ministr financí připustil, že například na pomoc povodněmi zničené Moravě nebylo možno poskytnout víc peněz, protože je třeba zbrojit a pomáhat Ukrajině. Takže je to snad jasné.
Jak vlastně dnes, na přelomu roku 2025 a 2026, vnímat český vztah vůči Ukrajincům? A jak si vysvětlit, že ochota pomáhat není už z české strany tak velká jako dříve?
Tak, mnozí si pamatujeme, jaký názor většina Čechů měla před válkou na Ukrajince. A znám i řadu umělců nebo lidí, kteří dnes tolik horují pro Ukrajinu a bijí se v prsa a dokonce její součást v EU, brali UA jako levnou pracovní sílu. A dnes? Ti samí lidé je považují pomalu za nejdůležitější zemi světa. Nepamatuji si, že při válce u našich dalších skoro-sousedů, v bývalé Jugoslávii, by tehdy mnozí takhle pomáhali. Přitom tam statisíce, naši lidé jezdili na dovolené, měli přátele a podobně. Ale to je to naše typicky české: ode zdi ke zdi. Už snad od Bílé hory!
A chybějící ochota tolik pomáhat? No, tak tu ztratili Poláci, Němci, i další země včetně nás. Zvlášť když všichni vidí, že to sypání miliard směrem tam, to k ničemu moc nevede. Rozhodně ne k tomu, aby se konflikt ukončil. Za sebe říkám: Pomáhat ano, samozřejmě, ale těm skutečně potřebným, poškozeným, postiženým, obyčejným lidem, humanitárním organizacím a humanitární pomocí. Nikoli zbraněmi. To vážně ještě žádnou válku nikde nevyřešilo.
Podívejme se i na činnost Evropské unie. Jak ji za tento rok hodnotit?
Snad „no comment“. Co udělala pro běžné občany? Čím podpořila to, aby se zlepšila sociální situace potřebných? A tím nemyslím kdejakého nemakačenka a vyčůránka, ale opravdu potřebných. Čím přispěla k bezpečnosti? Ničím! Naopak! Podívejme se na situaci v Německu, ve Francii, ale upřímně i v Rakousku. Bezpečnostní situace je tam tristní. Tisíce lidí prchají, stěhují se do jiných zemí. Člověk se tam už bojí často vyjít do ulic nejen po setmění, ale i přes den.
To, jak třeba ortodoxní muslimové ničí symbol Vánoc, jak jsou napadány děti nebo ženy. Že až 95 % trestné činnosti páchají přistěhovalci z některých zemí Blízkého východu. To, jak EU nijak nezabraňuje tomu, čemu říkáme „pomalá islamizace Evropy“, kterou vidí už snad i slepý. Ale zástupci EP a EU asi ne. To, že na všechno máme kvóty, ale na to zachovat si nějakou suverenitu, už ne. Mám pocit, že EU jde o to, aby každá z členských zemí neměla na nic právo. Aby to byl skutečně diktát, a to mě mrzí. Smysl EU byl přeci úplně jiný.
Vzhledem k tomu, že – jak už jsme v některém z rozhovorů zmínili – máte kořeny na Slovensku, jak vnímáte vztah mezi ČR a Slovenskem, jak se vyvíjel za minulé vlády? A domníváte se, že za české nové vlády dojde ke zlepšení, jak někteří zmiňují?
Zeptám se stejně jako na ČR; jaký byl rok 2025 pro Slováky, z vašich informací?
Nijak pozitivní a bojím se, že ani nadále nebude. „Díky“ euru mají na Slovensku o hodně dráž. A jestli to někdo nevidí, je vážně hlupák. Navíc jejich průměrné reálné příjmy jsou o dost menší než naše. A opět, nikdo s tím nic nedělá. A všem jsou „obyčejní lidé“, kteří celý život pracovali a dnes mají v přepočtu 11 – 15 000 korun důchod, putna. Některá zdravotnická starostlivost, tedy péče, je v některých zařízeních vážně tristní. Nárok na příspěvky, dávky, jsou tam dost omezené. Mnohé věci nefungují. A byrokracie je tam taky zásadně nesmyslně rozsáhlá. A snad tam ještě víc než u nás platí, že bohatí jsou a budou ještě bohatší a ti chudí budou chudší a chudší. Pokud se někdo neprobudí.
Co byste přál Čechům, ale nakonec i Slovákům, do nového roku?
Hlavně klid, onen často až fanaticky a nepochopitelně vysmívaný mír, a zdraví. A taky, aby si konečně ti, kteří rozhodují o naší zemi a je jedno, kdo to je, uvědomili, že zemi netvoří jen 200 poslanců a 81 senátorů, 16 ministrů, jeden prezident... Ale 10,5 milionu obyvatel! A že jejich peníze jsou veřejné peníze! A že ti, kteří je rozdělují, by s nimi měli skutečně maximálně dobře hospodařit, ale taky skládat účty. A ne tvrdit, že je to parlamentní demokracie a parlament a vláda rozhoduje a rozděluje. Taky bych přál nám všem, abychom se kvůli politice, rozdílným názorům a pohledu na věci nehádali, pomalu nervali do krve a neničili si život a zdraví. Protože když se dva perou, třetí se směje. A to vždy platilo a platit bude.
