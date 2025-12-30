Bělobrádek (KDU-ČSL): Lze chránit pluralitu, aniž bychom ztratili vlastní identitu?

A neustoupili jsme politickému nátlaku měnit již přijatá rozhodnutí. Opozice – ANO, SPD i komunisté – podpořila ústavní stížnost proti nim. Respektujeme odluku státu a církevních a náboženských společností. Zároveň však zdůrazňujeme zásadní roli křesťanství při formování české státnosti, kultury a identity.
Podporujeme proto jejich spolupráci v oblasti sociální, zdravotnické, vzdělávací či kulturní. Vzájemný respekt, kooperace a pochopení rolí obou stran, přináší pro celou společnost mnoho dobrého a je užitečná pro všechny. Podporujeme proto vzájemně dohodnuté nastavení pravidel soužití, ať už se jednalo např. o tzv. církevní restituce, nebo konkordát. Vnímáme církve a náboženské společnosti jako součást občanské společnosti a partnery pro veřejnou moc.
V době nastupujícího rozvratu dosavadního světového řádu považujeme za důležité neopouštět kulturní a hodnotový systém postavený na židovsko-křesťanské tradici a odkazu římského práva a antiky. Jistě je musíme promýšlet, znovu interpretovat a vsazovat do kontextu současnosti.
Uznáváme, že i jiné civilizační okruhy mají právo na existenci. Pokud jsou části jiných náboženství a světonázorů v přímém rozporu s naším společenským řádem a jeho fundamentem, je třeba je v těchto konkrétních bodech odmítnout. Pluralita a tolerance má svoji míru, nemá být nekritická a musí být oboustranná.
Za nebezpečné považujeme relativizaci, nebo dokonce ataky a snahu o demontáž základních principů právního řádu a institucí (obecně praktikovaný, schvalovaný a předávaný způsob jednání a vztahů). Nahrazení relativismem, nebo jinými náboženskými a kulturními systémy hrozí zpochybnění a útok na lidskou důstojnost, svobodu i demokracii.
Pokus o likvidaci židovsko-křesťanského hodnotového rámce a pohledu na člověka se jasně projevila na neúctě k lidskému životu a zlu, páchaným nacistickým a komunistickým režimem. Stavět na skále neznamená zkamenět. Rozbít základy domu však znamená katastrofu.
MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA
