MHMP: Dopravní a bezpečnostní opatření při oslavách příchodu nového roku

30.12.2025 19:15 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Poslední den roku 2025 a na Nový rok budou platit některá dopravní a bezpečnostní opatření, určená pro nejvytíženější oblasti historické části města.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Vchod do budovy Nové radnice, sídla pražského magistrátu

O bezpečnost silvestrovských oslav se v Praze postarají policisté, strážníci, záchranáři i hasiči. Nutná jsou i dopravní opatření, která se dotknou zejména Václavského náměstí, okolí Karlova mostu a Staroměstského náměstí. Na Václavském náměstí bude platit mimo jiné zákaz parkování od středy 31. prosince od 12:00 hodin do čtvrtka 1. ledna do 10:00 hodin. V platnosti je také zákaz používání pyrotechniky v daných lokalitách, podrobnosti jsou k dispozici na stránkách pyrotechnika.praha.eu (ZDE).

„Prosím všechny, aby oslavy příchodu nového roku proběhly bezpečně a ohleduplně. Respekt k pravidlům i druhým je tím nejlepším začátkem nového roku,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Opatření v dopravě na Silvestr a Nový rok budou podobná těm, která platila i v minulých letech. Na Václavském náměstí, kam obvykle míří v rámci oslav velké množství Pražanů a turistů, bude zákaz parkování platit 31. prosince od 12:00 hodin do 10:00 hodin 1. ledna. Součástí opatření bude zákaz vjezdu automobilů na Václavské náměstí z přilehlých ulic Wilsonova, Jindřišská, Vodičkova, Štěpánská a Ve Smečkách ve středu 31. prosince od 16:00 hodin do 10:00 hodin ve čtvrtek 1. ledna.

Dopravní opatření se dotknou také okolí Staroměstského náměstí, kde bude zakázán vjezd do ulic Jáchymova a Pařížská od 20:00 do 03:00 hodin. Zároveň hlavní město společně s Dopravním podnikem hl. m. Prahy upozorňuje, že stanice metra A Staroměstská může být v nejfrekventovanějších okamžicích dočasně výrazně vytížena, neboť zde pokračuje oprava eskalátoru. Lidé mohou využít k návštěvě Staroměstského náměstí stanice metra B Náměstí Republiky nebo Můstek, které jsou v docházkové vzdálenosti.

Vzhledem k tomu, že se oslavy soustřeďují okolo půlnoci i na Karlův most a jeho okolí, bude od 23:00 do 01:00 hodin pro dopravu uzavřeno také Smetanovo nábřeží, komunikace Křižovnická až k náměstí Jana Palacha včetně přilehlých ulic a také ulice Josefská na druhém břehu Vltavy v době od 21:00 do 02:00 hodin.

Na obou nejvýznamnějších pražských náměstích budou k dispozici také sanitní vozy Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. Policisté a strážníci dohlédnou v maximální míře na dodržování dopravních opatření a na bezpečnost po celou dobu oslav.

Dopravní podnik hl. m. Prahy zároveň prodlouží 1. ledna provoz metra přibližně do 2:30 hodin ráno, přičemž poslední metra na linkách A, B a C vyjedou ze stanic v centrální části Prahy okolo 2:00 hodin. Posílen bude také v době od 22:00 do ranních hodin provoz tramvajových a autobusových linek. Podrobné informace o provozu MHD na přelomu roku jsou ZDE.

V neposlední řadě hlavní město připomíná, že na Silvestr a Nový rok platí vyhláška o zákazu používání pyrotechniky v citlivých částech Prahy, zejména v centru města, na náplavkách, v parcích a v blízkosti nemocnic i dalších zařízení, jako jsou například domovy pro seniory nebo veterinární stanice. Na stránkách praha.eu (ZDE) je k dispozici interaktivní mapa, která poskytuje až na úrovni ulic možnost zjistit, kde platí tento zákaz.

Na dodržování vyhlášky bude dohlížet Městská policie hl. m. Prahy i Policie ČR. Za porušení zákazu mohou policisté a strážníci uložit na místě pokutu do výše 10 000 Kč, ve správním řízení je možné uložit sankci až do 100 000 Kč.

Vypouštění tzv. lampionů štěstí a podobných neřízených letících objektů s otevřeným ohněm je zakázáno na celém území hlavního města Prahy. Naopak omezení se nevztahuje na profesionální ohňostroje, které podléhají povolovací povinnosti podle zákona o pyrotechnice.

