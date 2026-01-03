ČEZ: Jaderná elektrárna Dukovany loni vyrobila 14,68 TWh bezemisní elektřiny

K množství vyrobené elektřiny přispělo zvýšení výkonu bloků na 512 MWe a přechod na šestiměsíční palivové cykly. Elektrárna Dukovany tak potvrdila roli bezpečného a spolehlivého zdroje čisté energie, který je díky probíhajícím modernizacím připraven na další dlouhodobý provoz, který pokrývá přes 20 % celkové spotřeby České republiky. Plánovanou výrobu dosáhl ČEZ v Dukovanech, díky bezpečnému a spolehlivému provozu bloků, v letošním roce už ve čtvrtek 25.12., tedy o 6 dnů dříve oproti původnímu očekávání.
„Za úspěšným výsledkem stojí především vysoká spolehlivost zařízení a probíhající modernizace, které zvyšují efektivitu výroby. Velmi důležitý je také odpovědný přístup zaměstnanců elektrárny i dodavatelů, kteří pečlivě provádí práce při pravidelných odstávkách a zajišťují bezpečný provoz zařízení elektrárny,“ říká Roman Havlín, ředitel Jaderné elektrárny Dukovany.
Jaderné elektrárny ČEZ dosáhly na historický milník a vyrobily 32 TWh elektřiny
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín v roce 2025 společně překonaly magický výrobní milník. Bezpečně a bezemisně vyrobily 32 terawatthodin elektřiny, což by pokrylo přibližně půlroční spotřebu celé České republiky. Letos bude vlivem odstávek pro výměnu paliva v elektrárnách výroba nižší, ale na konci desetiletí by se měla dlouhodobá průměrná úroveň stabilně pohybovat právě kolem hodnoty 32 TWh vyrobené elektřiny.
Vliv odstávek na výrobu v jaderných elektrárnách
„V následujících letech bude naše výroba z jaderných elektráren záviset na délce a řazení odstávek – ty umožňují mimo výměny paliva a rozsáhlých kontrol i realizaci investičních prací a údržby zařízení. V Dukovanech očekáváme obdobný rozsah odstávek jako v uplynulém roce. Ke konci dekády cílíme na průměrnou roční výrobu přes 32 TWh ročně,“ dodává člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.
Aktuálně v Dukovanech probíhá plánovaná odstávka prvního výrobního bloku pro výměnu paliva a údržbu zařízení, která začala 13. prosince a skončit by měla v únoru letošního roku.
ČEZ počítá s dlouhodobým provozem obou svých jaderných elektráren, v posledních letech do nich ročně investuje v průměru cca 7 miliard korun.
Klíčové bezemisní zdroje
Elektrárny Dukovany a Temelín jsou klíčové české stabilní bezemisní zdroje. Ročně se díky nim nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky milionů tun CO2.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.