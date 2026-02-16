Fiala (ODS): Zahraniční politika je naprosto tragická a kopíruje ficovské Slovensko

17.02.2026
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k cestě ministra Macinky do USA.

Fiala (ODS): Zahraniční politika je naprosto tragická a kopíruje ficovské Slovensko
Kladu si otázku, s čím jede na návštěvu Spojených států amerických ministr Macinka, který se jako pozorovatel zúčastní zasedání nové Rady míru.

Tato nová organizace je jakýmsi zvláštním pokusem amerického prezidenta, kterým se snaží měnit světový řád. Sám Donald Trump se nijak netají tím, že by jeho vlastní organizace mohla nahradit Organizaci spojených národů. Celé je to ale bizarní. Donald Trump je doživotním předsedou organizace, zároveň je v Radě například i Lukašenkovo Bělorusko atd.

Proč to celé píšu? Protože mi není jasné, co tam bude český ministr dělat. S jakým mandátem tam jede? Co to přinese České republice? To jsou všechno otázky, na které by měl dát Andrej Babiš a vláda odpověď. A to hlavně z toho důvodu, že i když je vláda u moci teprve 2 měsíce, zahraniční politika je bohužel naprosto tragická a kopíruje trajektorii ficovského Slovenska a orbánovského Maďarska.

