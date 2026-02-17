Jihočeský kraj: Obchodní akademie Třeboň plánuje výstavbu nového domova mládeže

17.02.2026 19:28 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Třeboň připravuje jednu z největších investic ve své historii.

Jihočeský kraj: Obchodní akademie Třeboň plánuje výstavbu nového domova mládeže
Foto: Jihočeský kraj
Popisek: Jihočeský kraj - logo

Na pozemku školy v Jiráskově ulici má vzniknout nový domov mládeže s kapacitou minimálně 110 lůžek. Součástí objektu bude školní jídelna s kuchyní a v podkroví také aula pro semináře a další školní aktivity. Předběžné náklady na výstavbu se odhadují na 200 až 250 milionů korun. Jihočeský kraj má pro letošní rok vyčleněno 50 milionů korun na projektovou přípravu a zahájení stavby. Zbývající část investice bude financována v dalších letech, přičemž kraj počítá s využitím vlastních prostředků a případně i dalších externích zdrojů.

„Budeme stavět nový domov mládeže pro 110 ubytovaných. Součástí objektu bude kuchyně se školní jídelnou a aula pro semináře i další aktivity. Počítáme také s ubytováním pro výměnné pobyty žáků se zahraničními školami,“ uvedl ředitel školy Petr Káninský.

Obchodní akademie Třeboň již nyní provozuje internát s kapacitou 95 lůžek, který je dlouhodobě plně obsazen. Stávající domov mládeže v prostorách třeboňského zámku nahradí nový moderní objekt s odpovídající ubytovací kapacitou. Ten umožní reagovat na vysoký zájem o studium třeboňských škol, a to i žákům ze vzdálenějších regionů České republiky. Do některých oborů, zejména uměleckého zaměření, přicházejí studenti například z Ostravska, Brněnska, Plzeňského, Středočeského či Karlovarského kraje.

„Podpora investic do školské infrastruktury je pro Jihočeský kraj dlouhodobou prioritou. Nový domov mládeže v Třeboni zvýší dostupnost vzdělávání pro studenty z různých částí republiky a posílí atraktivitu školy i celého mikroregionu,“ doplnil náměstek hejtmana pro oblast školství David Štojdl.

Projektová dokumentace je v současnosti dokončována, následovat budou výběrová řízení. Pokud se podaří zahájit stavbu podle plánu, první studenti by se mohli do nového domova mládeže nastěhovat v roce 2028.

Článek obsahuje štítky

kraj Jihočeský , TZ

