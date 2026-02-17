Potůčková (STAN): Ze 145 miliónů jen 111 miliónů pro KRNAP

Zavřete oči a představte si, že jedete na dovolenou do Krkonoš. Přiznejme si, není to úplně laciná záležitost, když tu chcete strávit pár dní. Ovšem totéž můžeme říct třeba o Jižní Moravě a dalších krásných, ale také turisticky dost vytížených, lokalitách v Česku. Za ty peníze ovšem očekáváte přeci jen nějaký standard.
Je krásně, a tak vyrazíte na túru. Po pár kiláčcích dorazíte k mostku před potok, jenže mostek je rozbitý a nejde přes něj přejít. A tak musíte brodit. Boty jsou durch a vy máte odřený loket, jak se sápete ze břehu. Ale ok, to je přeci dobrodůžo. V dálce vidíte lavičku a odpočinkové místo. Super, zaradujete se, aspoň tam vyleju vodu z pohorek.
Jenže! Lavička je celá prolomená a ztrouchnivělá a sednul by si na ní jen blázen. Náladu vám to ale nezkazí. Za několik hodin, kdy jste museli jít delší trasou, protože ta hlavní byla zavřená kvůli neodstraněnému polomu, dorazíte do údolí a jelikož máte hory rádi, chcete si zajít do „íčka“ pro nějaké zajímavosti, rady na příští den a třeba i pár suvenýrů. Infocentrum je ale zavřené už brzy odpoledne. V ten moment se už ale fakt dopálíte. Na mysli vám vytane něco sprostého o správcích národních parku a řeknete si, sakra, kdo to tady vůbec má na starosti?!?
A tady se dostáváme k jádru pudla:
Správa Krkonošského národního parku neboli KRNAP letos dostane výrazně snížené peníze na provoz. Ze 145 miliónů je na letošek avizováno jen 111 miliónů Kč.
Co to v praxi bude znamenat? Správa se zvládne v základu postarat o ochranu přírody a lesní agendu, ale peníze na údržbu nebo rozvoj turistické infrastruktury a udržitelný cestovní ruch rozhodně nečekejte. Takže ochránci budou muset sáhnout do úspor, které mají uspořené na sanaci kalamitních stavů. Až přijde příště polom, park se prostě zavře a nazdar.
A přitom, věděli jste, že –
KRNAP v parku a jeho ochranném pásmu nad rámec své zákonné povinnosti udržuje 748 km značených tras, 465 km vyhrazených cyklotras. Stará se o 600 sedacích setů a laviček nebo 500 informačních tabulí. Instaloval záchranných 30 útulen (a dalších od studentů ČVUT), abyste si měli kde dát čaj z termosky a sendvič, když venku sněží a fučí, a čistí a udržuje 17 studánek, abyste se měli kde napít v letním horku (které samozřejmě není, protože klimatická krize skončila). Kromě toho spolupracuje s obcemi na rekonstrukcích kapliček a božích muk a realizuje projekty jako „Krkonoše bez bariér“, kdy si vytipuje trasy pro hendikepované a provádí jejich úpravy. A konkrétně tyto aktivity se můžou škrtnout mezi prvními.
I to je důsledek omezení financí správám národních parků. Takže si při své příští návštěvě našich krásných Krkonoš na to vzpomeňte a poděkujte vládě Andreje Babiše, ale zejména Motoristům – anebo – jeďte se místo procházky překrásnou horskou krajinou projet někam autem. Dieselovým.
