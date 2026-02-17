Richterová (Piráti): Energetické nápoje dětem do rukou nepatří

Děti nejsou malí dospělí. Jejich tělo snáší vysoké dávky kofeinu mnohem hůř. Jejich nervový systém se teprve vyvíjí. Přesto jsou energetické nápoje běžně dostupné i těm nejmenším.
Bušení srdce, poruchy spánku, úzkosti, zvýšený tlak. To nejsou detaily ale reálné dopady na vyvíjející se organismus.
Nestačí říct, že je to jen na rodičích. Dnešní děti si totiž kupují energeťáky třeba cestou do školy. Ke svačině. Denně na ně působí marketing korporací, influenceři, starší spolužáci i prostředí sociálních sítí.
Politika má chránit ty nejzranitelnější. A to znamená nastavit jasná pravidla tam, kde ty plechovky jsou jako cigarety. Dětem do pusy nepatří.
Proto jako Piráti prosazujeme omezení prodeje energetických nápojů dětem. Přece jim nenecháme ničit zdraví.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
