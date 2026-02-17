Richterová (Piráti): Energetické nápoje dětem do rukou nepatří

17.02.2026 19:03 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k energetickým nápojům.

Foto: Screen TV Nova
Popisek: Olga Richterová

Děti nejsou malí dospělí. Jejich tělo snáší vysoké dávky kofeinu mnohem hůř. Jejich nervový systém se teprve vyvíjí. Přesto jsou energetické nápoje běžně dostupné i těm nejmenším.

Bušení srdce, poruchy spánku, úzkosti, zvýšený tlak. To nejsou detaily ale reálné dopady na vyvíjející se organismus.

Nestačí říct, že je to jen na rodičích. Dnešní děti si totiž kupují energeťáky třeba cestou do školy. Ke svačině. Denně na ně působí marketing korporací, influenceři, starší spolužáci i prostředí sociálních sítí.

Politika má chránit ty nejzranitelnější. A to znamená nastavit jasná pravidla tam, kde ty plechovky jsou jako cigarety. Dětem do pusy nepatří.

Proto jako Piráti prosazujeme omezení prodeje energetických nápojů dětem. Přece jim nenecháme ničit zdraví.

PhDr. Olga Richterová, Ph.D.

  • Piráti
  • poslankyně
Psali jsme:

Ministr Havlíček: Řešíme konkrétní kroky, zapojení českých firem, harmonogram i rozpočet
Spor o Janečkovu školu eskaluje. Odpůrkyně mluví o zastrašování
Fiala (ODS): Na společné hajlování si snad pan Turek najde jiného parťáka
Senátor Bednář: Na resort, který roky řídí aktivisté, přichází někdo, kdo skutečně něco řídil

