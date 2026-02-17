Moravec se mě bojí, tvrdí Rajchl. Věc má dohru

V minulosti se moderátor Václav Moravec opakovaně dostával do sporu s hnutím Svoboda a přímá demokracie kvůli skladbě hostů v pořadu Otázky Václava Moravce. Představitelé SPD, včetně předsedy Tomio Okamura, upozorňovali na to, že jejich zástupci nejsou do diskuse zváni v odpovídající míře, a téma se dostalo i na jednání Rady České televize, kde se debatovalo o otázce vyváženosti a naplňování kodexu veřejnoprávního média.
Na tuto dlouhodobou debatu nyní navazuje další spor. Poslanec Jindřich Rajchl, zvolený za SPD, se na sociální síti ostře vymezil proti způsobu, jakým jsou do pořadu vybíráni hosté, a tvrdí, že mu byla účast v Otázkách Václava Moravce znemožněna.
K otázce, proč nebyl Jindřich Rajchl do diskuse přizván, moderátor Václav Moravec úvodem pořadu vysvětloval, že redakce usilovala o účast představitele vedení Ministerstva obrany: „V uplynulých týdnech jsme se opakovaně pokoušeli zajistit do této diskuse vicepremiéra a ministra obrany Jaromíra Zůnu z SPD, kterou tiskový odbor Ministerstva sliboval. Nakonec odmítl i nabídku vyslání náměstka ministra Radovana Vícha z SPD. Tiskový odbor hnutí SPD nabídl otázkám náhradu, a to v osobě poslance Jindřicha Rajchla, tu jsme s díky odmítli a trvali na zástupci vedení Ministerstva obrany,“ popsal, proč odmítl nabídnutou náhradu v podobě poslance SPD.
„Další Moravcův skandál,“ říká Rajchl
Poslanec Jindřich Rajchl označil situaci za další pochybení moderátora a naznačil, že za jeho nepozváním stojí osobní motivy. „Další Moravcův skandál. Václav Moravec se mě bojí,“ napsal na svém facebooku k vyjádření Václava Moravce.
Následně zdůraznil svou funkci v Poslanecké sněmovně a argumentoval, že z hlediska parlamentní hierarchie patří mezi nejvýše postavené poslance v oblasti obrany, a tedy představuje adekvátní alternativu k účasti člena vedení resortu. „Přestože jsem místopředsedou výboru pro obranu, tedy z hlediska parlamentní hierarchie společně s Pavlem Růžičkou (ANO) a Karlem Beranem (Motoristé) nejvýše postaveným poslancem koalice v tomto resortu, tak se Václav Moravec zachoval jakožto největší zbabělec a mou účast on osobně v OVM zakázal,“ pokračoval vládní poslanec Jindřich Rajchl.
JUDr. Jindřich Rajchl
„Moc dobře ví, že bych ho naprosto zesměšnil a naivní argumenty Jany Černochové jako obvykle rozcupoval na kusy. Já tu hozenou rukavici rád zvednu,“ pokračoval Jindřich Rajchl. „Při vší úctě k Filipu Turkovi a Jiřímu Maškovi (obou dvou si velmi vážím) jsem měl z titulu své funkce ve Sněmovně mnohem spíše sedět ve studiu já. Tedy je zřejmé, že mé odmítnutí mělo čistě osobní důvody,“ doplnil.
Vyzval proto své příznivce k dalšímu postupu a apeloval na podání stížnosti k Radě České televize. „Za prvé vás znovu požádám, abyste na Radu ČT podali na tento postup stížnost,“ uvedl s tím, že situace otevírá otázku dalšího postupu vůči České televizi. „Za druhé mi tím dal do ruky další argument, abychom ČT výrazně přistřihli křídla, neboť znovu porušila svou zákonnou povinnost,“ zdůraznil. Na závěr Jindřich Rajchl avizoval, že se k věci ještě vrátí veřejně, a to ve svém živém vysílání.
Zákaz, nebo jen hra s pojmy?
Do debaty vstoupil také web Manipulátoři.cz, zaměřující se na vyvracení nepravdivých výroků či zavádějících informací. Rajchlovo vyjádření zpochybnil a podrobil vlastní analýze, kdy spor uchopil především z pohledu použité terminologie. Ve svém textu se soustředí hlavně na to, zda je namístě hovořit o „zákazu účasti“, nebo zda šlo o odmítnutí nabídnuté náhrady – tedy otázku významu pojmů spíše než samotného faktu, že do pořadu nakonec přizván nebyl.
Server provozovaný Janem Cemperem upozorňuje, že funkce místopředsedy sněmovního výboru sama o sobě nezakládá nárok na účast v konkrétním televizním pořadu a že výběr hostů je plně v pravomoci redakce. „Odmítnutí této náhrady je běžným dramaturgickým postupem, nikoli osobním zákazem konkrétního politika,“ stojí v závěru textu webu, který se ve veřejných debatách z pozice detektiva manipulací obvykle staví na stranu bývalé vládní koalice a České televize.
Václav Moravec se v posledních měsících ocitl uprostřed vnitřního sporu s vedením České televize a částí Rady ČT.
Sám uvedl, že necítí podporu vedení a že čelí tlaku kvůli způsobu, jakým moderuje pořad Otázky Václava Moravce. V případě svého odvolání či ukončení pracovního poměru zvažuje soudní spor, protože se domnívá, že dochází k nerovnému zacházení.
Management České televize se vůči některým jeho výrokům ohradil a označil je za zavádějící či zkreslené.
