ČEZ: Loni Temelín do Českých Budějovic dodal 258 terajoulů tepla

Za necelé tři měsíce dodala loni Jaderná elektrárna Temelín do Českých Budějovic 258 terajoulů (TJ) tepla. Jde zhruba o třetinu z předpokládaných ročních dodávek na úrovni 750 TJ. Do Českých Budějovic dodává Temelín teplo od října loňského roku. Do Týna nad Vltavou, kam elektrárna dodává teplo od roku 1998, loni šlo 170 TJ tepla. Bezemisní výroba ušetřila desítky tisíc tun emisí oxidu uhličitého.

Největší objem tepla proudil do Českých Budějovic 8. prosince, kdy se projevila nízká venkovní teplota. V maximech bylo -4,3 °C. Temelín tehdy do jihočeské metropole dodal 4,9 TJ. Naopak nejméně, na úrovni 0,5 TJ, šlo 2. října, kdy naopak bylo venku 25 °C. Průměrná denní dodávka se loni pohybovala na úrovni 2,8 TJ. „Dodáváme tolik tepla, kolik České Budějovice potřebují. Dodávky tepla se odvíjí do venkovní teploty a spotřeby ve městě. Podle toho pak nastavujeme teplotu a množství vody, která do Budějovic proudí,“ vysvětlil Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

A naplno běží dodávky i v těchto dnech. Včera, kdy teploty klesly hluboko pod bod mrazu, překonal Temelín loňské denní maximum. Konkrétně do Českých Budějovic dodal 5,6 TJ tepla.

Podle energetiků nejde o odpadní teplo. K jeho výrobě využívají část páry určené pro výrobu elektřiny. Taková pára má teplotu podle odběru tepla až 270 °C a s její pomocí ohřívají topnou vodu na 90 až 140 °C. „Potvrzují se technické předpoklady, se kterými jsme do projektu vstupovali. Kombinovaná výroba elektřiny a tepla je velmi efektivní a ekologická. I při plném zatížení se vytápění vlastního areálu, Týna nad Vltavou a třetiny Českých Budějovic, projevuje na elektrickém výkonu elektrárny přibližně půl procentem,“ doplnil Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Odpadní teplo z chladicích věží podle energetiků k vytápění využít nelze. Jeho teplota se pohybuje kolem třiceti stupňů. Ve špičce v zimě proudí do Budějovic voda o teplotě až 140 °C, zpět se po ochlazení v síti teplárny na elektrárnu vrací voda o teplotě kolem 60 až 70 °C. V teplejším období roku bude teplota vody pohybovat kolem 90 °C.

ČEZ by do Český Budějovic měl ročně dodat 750 terajoulů tepla. Horkovod by měl dodávat teplo nejméně 20 let. Díky temelínskému teplu emise teplárny včetně skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší klesnou zhruba o třetinu. Ročně tak Teplárna ČB uspoří přes 80 tisíc tun emisí oxidu uhličitého z uhlí, které nespálí. Temelín propojila s Budějovicemi dvě 26 kilometrů dlouhá potrubí o vnějším průměru 80 centimetrů. Obě potrubí jsou minimálně 1,3 metru pod zemí.

Od roku 1998 dodává jaderná elektrárna Temelín teplo do Týna nad Vltavou. Za čtvrt století už do pět kilometrů vzdáleného města dodala 4,5 tisíce TJ tepla. Roční dodávky se pohybují kolem 180 TJ. Dodávky mají pozitivní vliv na životní prostředí. Přechodem na teplo z elektrárny zde bylo zrušeno 22 středně velkých uhelných výtopen a tři velké kotelny, město patří mezi oblasti s nejčistším vzduchem v jižních Čechách.

